"물리치료사에 감사" 마흔줄 오락실 고인물의 금메달 소감

"이랴세 나고야!", 나고야 사투리로 '어서오세요, 나고야!'라는 뜻입니다. 1988년 올림픽 개최를 두고 서울과 경쟁했던 나고야가 38년 만에 아시아의 축제를 맞이합니다. 2026 아이치·나고야 아시안 게임의 현장, 그리고 선수들이 담아내는 감동의 이야기를 정갈하게 담겠습니다.

큰사진보기 ▲23일 일본 아이치현 도코나메시 소재 아이치 스카이 엑스포 D홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 e스포츠 대전격투 게임 단체전에서 금메달을 딴 (왼쪽부터) '동네형' 이광노, '무릎' 배재민, 'DakCorgi' 연제길이 시상식에서 포즈를 취하고 있다. ⓒ 박장식 관련사진보기

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큰사진보기 ▲26일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 e스포츠 대전격투 철권8 한국과 일본의 결승전. 한국 배재민이 일본 나카야마 다이치를 상대로 경기를 펼치고 있다. 2026.9.26 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"마지막으로 내가 물리치료를 하루에 한 시간씩 받았다. 물리치료사 세 분께 정말 감사드린다. 사실 나이가 가장 많아서 많이 힘들었다. 평소 생활이 소파와 한 몸이 되는 것인데, 서너 시간 연습하면 힘들어서 물리치료 받고, 다시 서너 시간 연습하면 또 물리치료를 받았다. 물리치료 받을 때가 가장 행복했다. 그래서 내가 연습시간이 가장 적었던 것 같다"

큰사진보기 ▲23일 일본 아이치현 도코나메시 소재 아이치 스카이 엑스포 D홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 e스포츠 대전격투 게임 단체전에서 금메달을 딴 (왼쪽부터) '동네형' 이광노, '무릎' 배재민, 'DakCorgi' 연제길이 태극기를 들고 서 있다. ⓒ 박장식 관련사진보기

큰사진보기 ▲26일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 e스포츠 대전격투 결승전. 한국 연제길(왼쪽부터), 배재민, 이광노가 경기장에 앉아 있다. 2026.9.26 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"여태 대회를 정말 많이 뛰어봤지만 아시안 게임이 주는 중압감은 다른 대회보다 무거웠다. 특히 결승에서는 내 차례가 왔을 때 경기를 치르니 이틀 전, 어제와 느낌이 달랐다. 결승이라는 무게가 다른 대회 뛸 때랑 다르고 중압감이 상당했다."

"과연 우리가 할 수 있을까 하는 의문도 있었지만 우리가 해내는 모습을 보면서 나도 할 수 있다는 귀감이 되었으면 좋겠다. 40대가 사회에서 나이가 많다고 볼 수 있지만 앞으로 할 수 있는 것이 더 많은 나이라고 생각한다. 특히 과거와 다르게 많은 이들이 나이가 들어도 게임을 즐기고 있다. 우리처럼 나이가 많은 게이머들이 많으리라 생각한다. 그런 분들께 힘이 되었으면 좋겠다."

'무릎', '동네형', '닭고기'라는 닉네임으로 더 유명한 마흔줄 아저씨들이 아시안 게임 금메달을 땄다. 수많은 이들을 오락실 앞에서 줄 세운 그 게임, 철권, 스트리트 파이터, 킹 오브 파이터즈으로 말이다.연제길(DakCorgi, 스트리트 파이터), 이광노(MadKOF·동네형이간다, 킹오파), 배재민(무릎, 철권)은26일 일본 아이치현 도코나메시 소재 아이치 스카이 엑스포 D홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 e스포츠 대전격투 게임 단체전(철권 8·스트리트 파이터 6·더킹 오브 파이터즈 XV) 결승에서 홈 국가이자, 종주국인 일본을 세트 스코어 5대 2로 꺾고 금메달을 따냈다.한국이 대전격투게임에서 아시안 게임 금메달을 딴 것은 지난 2023년 항저우 아시안 게임 당시 김관우(M. Rizard)가 스트리트 파이터 5에서 금메달을 따낸 이후 3년 만의 일. 경기 후 밝은 표정으로 만난 선수들, 특히 이번 대회 최고령 금메달리스트가 유력한 '동네형' 이광노는 "물리치료사 세 분께 감사드린다"며 웃었다.결승전에서 일본의 젊은 선수들과 맞대결을 펼쳤던 '격겜 고인물 3인방'이었다. 첫 번째 로빈에서 1대 2로 밀렸던 대표팀 선수들은 남은 네 경기에서 연속으로 승리를 거두며 9전 5선승제 경기였던 대전격투 경기에서 일곱 경기 만에 우승을 확정지었다. 특히 최고령 이광노가 초반 분위기를 잡은 데다, '무릎' 배재민이 마지막 위닝 게임을 책임지며 '아재 파워'를 입증했다.철권의 '리빙 레전드' 무릎, 그리고 아시안게임 최고령 금메달 기록을 갈아치운 '입담 좋은 동네형' 이광노, 그리고 3년 전 아쉬움을 딛고 금메달을 목에 건 연제길까지. 세 선수는 금메달을 거머쥔 후 가진 인터뷰에서도 그런 유쾌함을 드러내보였다.배재민은 "금메달을 따는 상상을 많이 했다. 일본과의 결승전이 결정된 후, 오늘 아침까지도 '지면 어떻게 하지, 은메달이면 어떻게 하나, 금메달을 따고 싶다' 같은 간절한 생각이 교차했다"면서, "30년 넘게 게임을 하면서 오늘이 가장 의미 있었던 날이 아닌가 싶다. e스포츠 종목에서 이렇게 금메달을 땄다는 소식을 알려드릴 수 있어서 기뻤다"며 후련함을 드러냈다.연제길은 "항저우 때 실패를 경험한 뒤 두 번째 아시안 게임이었는데 혼자였으면 절대 못 했을것이라 생각했다. 두 분이 계셔서 마인드 컨트롤이 잘 되었다. 오늘도 사실 진다는 생각을 하지 않았다. 그 덕분에 결국 금메달을 딴 것 같다"면서 소감을 전했다.이광노는 "아침까지 별 생각을 하지 않았다. 은메달 따도 나는 이기겠지 싶었다"면서 "내가 이기면 나머지 두 분이 이기리라고 믿었기 때문에 편안하게 게임했다"고 유쾌하게 말했다.이광노는 노익장을 넘은 활약을 펼쳤다. 단 한 번의 패배 없이 두 경기를 모두 승리했기 때문. 이광노는 "이렇게 훌륭하게 금메달을 딸 수 있게 된 배경은, 1순위는 강성훈 감독님, 2순위가 대한e스포츠협회의 모든 분들, 그리고 3순위가 우리 팀원들"이라면서도, 가장 중요한 이유를 따로 들었다.그러면서 이광노는 연제길·배재민을 향해 "이 분들은 하루에 여덟 시간, 아홉 시간씩 의자에 앉아서 일어나지 않았는데, 나는 한 시간 게임하면 20분 쉬고, 두 시간 게임하면 40분 쉬고 했다"며, "정말 물리치료사님께 감사하다"며 다시 한 번 힘주어 말했다.이번 아시안 게임을 앞두고 부산에서 합숙 훈련에 나섰던 대표팀. 배재민은 "합숙 훈련을 처음 하러 부산에 내려왔을 때, 나고야까지 한 달이나 같이 있어야 하는구나 싶은 생각이 들었다. 가족들과 떨어져 있는 것이 쉽지는 않았다"며 "특히 아침 6시 일어나 저녁 8시까지 게임을 하는 생활을 했는데, 군대 때 이후 이런 생활 패턴을 경험하리라는 생각을 한 적이 없었다"고 재치있게 말했다.최근 들어서는 하루에 여섯 시간 이상 게임을 한 적도 없었다는 배재민. 그는 "일생에 가장 열심히 게임을 했던 때였다"면서 "팀원들과 동료들이 함께 있어서 외로움은 덜했다"고 돌아봤다.연제길 역시 "집에 있는 아이하고, 아내가 보고 싶어서 힘들었던 것 같다. 한 달 합숙을 할 수 있게 도와준 와이프들에게 감사하다고 전해주고 싶다"고 웃었다.3년 전 항저우 아시안 게임에서도 격투 게임 종목에서 일약 '스타덤'에 오른 선수가 나왔다. 역시 마흔 살이 넘은 나이에 아시안 게임에 출전해, 스트리트 파이터 5에서 세계 최고 선수를 꺾는 이변으로 금메달을 따낸 김관우(M. Rizard)가 그 주인공이었다. 같은 '격겜인'으로서, 3년 전 그를 보며 어떤 생각이 들었을까.이광노는 "그 경기를 보면서 부럽지는 않았다. 되려 노력의 대가를 받은 것 같았다. 그래서 우리도 이번에 정말 노력을 많이 했었다"고 말했다. 배재민도 "격투 게임에서 금메달을 땄다는 소식이 다음 격투 게임을 할 때 수혜를 받을 수 있지 않나 싶었다"면서 "그래서 이번 아시안 게임에 격투 게임 종목이 들어갔을 때 우리도 금메달을 따야 한다는 동기부여가 되었다"고 돌아봤다.김관우와 국가대표 선발전에서 경쟁을 펼쳤던 연제길은 "나는 질투가 좀 났다. 나도 3년 전 아시안 게임을 목표했던 사람으로서 질투가 안 날 수 없었다"면서 "처음에는 힘든 시간을 보냈지만 이렇게 지고 끝날 수 없다고 생각했다. 그래서 리벤지를 했고 나 역시 성공해서 기쁘다"며 말했다.수많은 국제대회에서 우승을 거둬보았던 배재민에게 아시안 게임은 어떤 대회였을까. 배재민은 "아시안게임이라는 것이 모두가 금메달을 원하고, 따고 싶어 한다. 결승에서도 내 플레이가 제대로 안 나온다는 점에서 답답함을 느끼긴 했지만 다음 기회 때 제대로 피드백해서 잘 하자는 생각을 했다"고 말문을 열었다.40대 선수들이 아시안 게임 금메달을 땄다는 데에서는 그야말로 최고의 성과를 냈다. 배재민은 "기사들을 봤다. '전원 40대라 군면제가 필요없다', '아재 파워' 같은 말이 있더라. 사실 40대 세 명이 모인 것도 특별한 일이라고 생각한다"며 말문을 열었다.끝으로 배재민은 "4년 뒤에도 대전격투게임이 정식 종목이 된다면 힘이 될 수 있는 일을 하고 싶다"며 "격투 게임 씬에 우리만 있는 것이 아니기 때문에 다음 세대에게 양보하려는 결정을 할 수도 있을 것 같다. 다음 세대 분들도 이런 좋은 경험을 가져갔으면 좋겠다"고 바람을 드러냈다.이광노 역시 "4년 뒤 예선을 뚫어 보고 싶다. 만일 탈락한다면, 지난 항저우 때처럼 파트너 위치로 가서 금메달 따는 데 도움이 되고 싶다"고 각오했다. 40대 후반의 나이가 될텐데 무리는 없을까. 이광노는 "항상 게임에서만 나이가 먹은 느낌이라서 실제 나이를 체감하고 있지는 않다. 마음은 20대"라고 웃음을 안기며 인터뷰를 마쳤다.