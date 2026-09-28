북한군 포로 2명의 한국행, '공개'보다 먼저 물어야 할 것

큰사진보기 ▲판문점의 남북 경계북한군 포로 문제를 바라보며 '공개'보다 '보호'의 의미를 생각해 본다. ⓒ 김성근 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 필자는 대한적십자사 국제남북사업본부장으로 근무했다. 현재는 통일부 정책자문위원으로 활동중이다.

우크라이나 전선에서 생포된 북한군 포로 2명의 한국행을 둘러싸고 때아닌 논란이 일고 있다.볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 지난 23일(현지 시간) 유엔총회 연설에서 북한군 포로 2명을 한국에 보냈다고 공개했다.우리 정부는 그동안 우크라이나 측과 포로들의 신변 안전과 외교·안보적 파장을 고려해 이 사안을 비공개로 협의해 왔다. 이재명 대통령 역시 "공개 시 발생할 여러 문제를 생각할 때 비공개하는 것이 모든 면에서 타당했다"고 밝혔다.그런데 일각에서는 정부가 북한의 눈치를 보느라 국민에게 사실을 숨겼다고 날을 세운다. 과연 비공개가 곧 북한 눈치 보기인가. 그렇게 단순한 진영 논리로 재단할 문제가 아니다.북한 주민이나 귀순자의 한국행을 공개할 것인지 여부는 단순한 국정 홍보의 영역이 아니다. 당사자의 생명과 안전, 그리고 북한에 남아 있는 가족의 목숨까지 직결된 극도로 민감한 사안이다.대표적인 사례가 고 이한영씨다. 김정일의 처조카였던 그는 1982년 한국으로 망명한 뒤 14년 동안 자신의 신분을 드러내지 않고 살아왔다. 이름과 외모까지 바꾸며 숨어 지내야 했을 정도로 신변 안전은 절박한 문제였다. 그러나 1996년 그의 신분이 알려진 뒤 공개적인 활동이 이어졌고, 이듬해인 1997년 그는 자택 앞에서 괴한의 총격을 받고 끝내 숨졌다.물론 이 비극을 언론 노출 탓으로만 돌릴 수는 없겠지만, 북한 관련 인사의 신원 노출이 본인뿐 아니라 북녘 가족에게까지 치명적인 위험을 초래할 수 있다는 현실만큼은 보여주는 사례다.따라서 귀순이나 망명 과정에서 비공개를 택하는 것은 음험한 밀실 행정이 아니다. 때로는 침묵하고 감춰주는 것만이 당사자의 생명을 보호하는 가장 강력하고 현실적인 조치가 된다.이번에 한국 땅을 밟은 북한군 포로 2명은 우크라이나군에 생포된 뒤 지속적으로 한국행 의사를 밝혀왔다. 이들은 한국행을 간절히 선택했지만, 그것이 자신의 얼굴과 이름, 입국 과정까지 전 세계 언론에 공개해도 좋다는 뜻은 결코 아니다.'한국에 살고 싶다'는 생존의 갈망과 '내 이야기를 세상에 공개해도 좋다'는 동의는 완전히 다른 차원의 문제다. 북한에 부모와 형제가 남아 있다면 두말할 나위가 없다.우리는 2016년 중국 닝보 북한 식당 종업원 집단 입국 사건을 뼈아프게 기억해야 한다. 당시 총선을 앞두고 이들의 입국 사실과 신원이 대대적으로 공개되면서 가족의 안전 문제와 당사자들의 진정한 자유의사를 둘러싸고 거센 논란이 일었다.이후 국가인권위원회는 조사에서 국가기관의 위법·부당한 개입이 있었다는 주장은 받아들이지 않았지만, 종업원들의 의사를 충분히 확인하지 않은 점과 입국 사실을 언론에 공개한 과정의 문제를 지적했다. 특히 공개 과정이 당사자들의 사생활과 안전을 침해할 소지가 있다고 판단하고 관련 수사를 의뢰했으며, 향후 탈북민의 입국 사실을 공개할 때도 신중할 필요가 있다고 권고했다.탈북민이나 북한 주민의 한국행을 정치적 성과처럼 공개하는 관행에서는 이제 벗어날 필요가 있다. 과거 귀순자에게 꽃목걸이를 걸어주고 환영 대회 무대에 세우던 낡은 관행에서 벗어나야 한다. 당사자를 세상에 내보여 과시하는 것이 아니라, 보이지 않는 곳에서 그들을 안전하게 품어내는 것이야말로 진정한 국가의 역할이다.이번 사안을 두고 2019년 동해 북한 선원 추방 사건과 비교하며 형평성을 따지는 목소리도 있다. 그러나 두 사건은 그 성격과 본질이 다르다.2019년의 북한 선원 2명은 우리 정부의 합동 조사에서 동료 선원 16명을 살해한 혐의를 받은 사람들로, 정부는 이들을 흉악 범죄자로 규정하고 북한으로 추방했다. 당시 정부 판단의 적법성을 두고는 지금까지도 법적·정치적 논쟁이 이어지고 있다.반면 이번 북한군 포로 2명은 우크라이나 전선에서 생포된 전쟁포로로, 그동안 한국행 의사를 밝혀온 사람들이다. 16명을 살해한 혐의를 받은 사람들과 사선을 넘어 살아남은 전쟁포로의 절박한 선택을 '북한 주민을 받았느냐 돌려보냈느냐'라는 단순한 하나의 잣대로 뭉뚱그려 잴 수는 없다.사람의 신병을 다루는 문제는 범죄 혐의의 내용과 법적 지위, 본인의 진정한 의사, 신변 안전, 국제법적 지위를 각각 엄밀하게 따져야 한다.물론 이번 논란에서 아쉬운 대목이 없는 것은 아니다. 국민 입장에서는 중대한 국가 안보 사안이 외국 정상의 입을 통해 먼저 알려진 상황에 대해 충분히 의문을 가질 만하다.우리 정부는 우크라이나 측과 비공개로 협의해 왔다고 설명하지만, 우크라이나 측은 포로를 한국에 보낸 사실을 알린 것일 뿐이라는 취지로 설명하고 있다. 양국 간 비공개 협의와 공개를 둘러싼 과정이 매끄럽지 못했던 부분은 되짚어볼 필요가 있다.그렇다고 해서 '비공개 원칙' 자체가 북한 눈치 보기로 매도되어서는 안 된다. 지금 우리 사회가 던져야 할 진짜 질문은 따로 있다.'왜 숨겼느냐'가 아니라 '이 두 사람이 한국 사회에서 보복의 두려움 없이 안전하게 살아갈 수 있도록 우리는 무엇을 준비해야 하는가'이다.당사자의 신변을 철저히 보호하고, 북녘 가족의 위험을 최소화하며, 과도한 언론 노출로 인한 2차 피해를 막는 일이 최우선이다. 인도주의는 요란한 확성기 속에서만 실현되는 것이 아니다. 때로는 세상에 알리지 않는 고요함이 한 사람의 생명과 존엄을 지키는 가장 단단한 방패가 되기도 한다.이번 북한군 포로 2명의 한국행은 우리에게 성숙한 인권 의식을 묻고 있다. 귀순자를 얼마나 요란하게 환영할 것인가가 아니라, 그들이 얼마나 안전하게 우리 사회에 스며들도록 도울 것인가.꽃목걸이를 걸어주던 '귀순 용사'의 시대는 저물었다. 비공개는 침묵이 아니다. 국가가 한 인간의 생명과 존엄을 지키기 위해 선택할 수 있는 가장 무겁고 책임 있는 보호의 방식이다.