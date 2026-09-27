붉은 융단 카펫 길을 걷는 느낌... 선운사 꽃무릇의 매력

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가을을 대표하는 꽃으로 유명한 꽃무릇은 지금이 한창 절정기다. 이 꽃은 군락을 지어 피는 것으로, 촘촘히 핀 꽃무릇은 붉은 융단을 깔아 놓은 듯하다. 우리나라에서 꽃무릇으로 이름난 명소가 몇 군데 있지만, 고창 선운사도 빠지지 않는 유명세를 타고 있다. 꽃무릇은 애틋한 전설을 간직한 꽃으로도 잘 알려져 있다. '화엽불상견(花葉不相見)'이란 사자성어를 가진 이 꽃은 '꽃과 잎이 서로 만나지 못한다'는 뜻으로, 가을 이맘때 꽃이 피고, 꽃이 진 다음 잎줄기가 돋아나 겨울을 나는 꽃이다. 스님과 슬픈 사랑이야기를 간직한 꽃무릇을 보러 <108산사 순례> 길을 나섰다.
지난 24일, 추석 연휴를 맞아 꽃무릇 군락지로 유명한 고창 선운사를 찾았다. 요즘은 설과 추석 등 명절에는 차례를 지내지 않고 여행을 떠나는 사람들이 많다. 이날도 오전 차례를 지낼 시간임에도 그 넓은 선운사 주차장은 꽉 찬 차들로 만원이다. 몇 분을 헤매다가 겨우 한 자리를 찾았다. 입구부터 선운사까지 약 1.1km를 걷는 동안 수많은 인파 속에 갈 길을 찾아야 할 정도였다. 길 양쪽으로 무리 지어 핀 꽃무릇은 추억의 사진을 담을 앨범 만들기에 바쁜 여행자들의 모습이다. 사진을 찍느라 선운사까지 가는 데 제법 시간이 걸렸다.
선운사는 고창 도솔산에 자리한 대한불교조계종 제24교구 본사다. 백제 위덕왕 27년(577년) 검단선사가 창건했다고 전한다. 이후 통일신라시대 역사는 전해오지 않으며, 고려 공민왕 때 효정스님이 퇴락한 법당과 요사를 중수하였다고 안내문에는 적혀 있다.
선운사 보물로는 대웅보전(제290호)과 소조비로자나삼불좌상(보물 제1752호), 그리고 박물관에 불보로 전시된 금동지장보살좌상(제279호) 등이 있다. 이 밖에도 중요한 문화재로 영산전목조삼존불상, 육층석탑, 범종, 만세루, 화엄종주백파대율사대기대용지비 등이 있다. 경내에는 동백나무 숲과 도솔암으로 가는 길에 수령 약 600년 된 장사송은 천연기념물로 지정돼 있다. 선운사에 들르면 꼭 둘러봐야 한다.
여행지는 사람들로 북적
대웅보전에는 비로자나불이 주불로 모셔져 있다. 협시불로 좌측으로 약사여래불, 우측으로 아미타불이 있다. 사찰마다, 또 법당마다, 모셔진 불상의 표정은 제각각 다른 모습으로 느껴진다. 온화한 미소가 가득한 불상에서는 나도 따뜻한 마음이 생겨난다.
근엄한 모습에서는 나도 엄숙하고 경건한 자세가 유지된다. 선운사 불상은 지그시 아래쪽으로 향하는 시선과 두툼한 입술에서 온화함보다 엄숙함이 돋보인다. 두 손을 받쳐 공양미를 올리고 자리로 돌아와 바닥에 엎드렸다. 한 번 엎드리고 일어나 또 엎드렸다. 아무 생각 없이 108배를 마치고 가부좌를 틀고 앉았다. 불경 한 구절이 떠올랐다.
법구경에 '복락자추 여영수형(福樂自追 如影隨形)'이라는 게송이 있다. "복과 즐거움은 스스로 따라오나니, 그림자가 형체를 따르는 것과 같다"라는 뜻이다. 원문은 아래와 같다.
心爲法本 心尊心使(심위법본 심존심사)
心所念善 卽言卽行(심소염선 즉언즉행)
福樂自追 如影隨形(복락자추 여영수형)
마음은 모든 것의 근본이고 마음이 가장 귀하여 모든 일을 이끈다.
마음에 선한 생각이 떠오르면 즉시 말하고 즉시 행동하라.
복과 즐거움은 스스로를 따르니 마치 그림자가 형체를 따르는 것과 같다.
모든 것은 마음에서 비롯된다. 걱정하는 일도 마음에서 일어난다. 어느 연구 결과에 따르면 사람들이 걱정하는 것 중 약 90% 정도는 실제 일어나지 않는다고 한다. 그만큼 쓸데없는 일에 신경을 쓰면서 그것이 스트레스로 작용할 가능성이 높다는 것이다.
또 마음에서 무언가 떠올랐다면 그것 역시 미루지 말라는 것도 새겨볼 만하다. 그림자는 그 누구도 아닌 바로 내 몸에서 생겨난 것이다. 그러니 행복과 불행의 원인은 외부에서 찾을 게 아니라, 내 생각과 행동에 있다는 것을 알아야 할 것이다.
행복과 불행은 내 생각과 행동에
약 25분 정도 걸리는 108배 기도는 운동효과도 있어 심신과 육신에 도움을 준다. 기도를 마치고 밖으로 나오니 더 환한 세상이 나를 맞이하는 느낌이다. 만세루는 절에서 법회를 열거나 강연을 할 때 대중이 모이는 강당 역할을 하는 곳이지만, 이날만큼은 사람들의 휴식처로 변했다.
대웅보전 뒤쪽으로 동백나무 숲이 있다. 이 동백나무 숲은 조선 성종 때 행호선사가 산불로부터 산사를 보호하기 위해 심었다고 전한다. 그러고 보니 수관 폭이 족히 10m는 넘어 보인다. 3000여 그루의 동백나무는 매년 3월부터 4월까지 꽃을 피우며 절정에 이른다고 한다.
선운사의 암자인 도솔암 마애불을 친견하러 가기 위해 걸음에 나섰다. 선운사 입구 천왕문 앞 다리 극락교에서 도솔암까지는 약 2.5km거리다. 도솔암 마애불의 정식 명칭은 '고창 선운사 동불암지 마애여래좌상'으로 보물 제1200호로 지정돼 있다.
시간이 촉박한지라 빠른 걸음으로 걸었다. 약 0.8km 떨어진 선운사 템플스테이까지는 시멘트 포장길이라 걷기에 무리가 없었다. 다음부터는 자갈을 깔은 비포장도로이고 구두를 신은 탓에 불편한 걸음이다. 2008년 10월 찾았을 때는 폭이 좁은 등산로로 걸었는데, 이제는 2차로 신작로가 개설돼 차량 통행도 하고 있다.(관련기사 : 누가 그랬을까 가을은 남자의 계절이라고)
도솔암 약 200m 전방에 '선운사 도솔암 장사송'이 꼿꼿한 자세로 하늘 높이 서 있다. 이 소나무는 수령 약 600년으로 천연기념물 제354호로 지정돼 있다. 반송 품종으로 높이는 약 24m에 달하며 이 지역의 옛 이름인 장사에서 유래됐다고 한다.
나무가 위치한 곳이 진흥왕이 수도를 했다는 진흥굴 앞이라 '지능송'이라 부르기도 한다. 실제로 소나무 뒤로는 길이 10m, 폭 4m 크기의 굴이 하나 있다. 신라 제24대 진흥왕이 왕위를 버리고 불교에 귀의하여 수도를 했던 곳이라고 전한다. 큰 바위에 뻥 뚫린 굴과 하늘 높이 치솟은 품격 넘치는 소나무를 보노라니 신비스럽고 묘한 느낌으로 와닿는다.
전국의 많은 도솔암... 선운사 도솔암 으뜸으로 꼽혀
약 40분을 걸어 도솔암에 도착했다. 도솔암이라는 암자는 전국에 여럿 있지만, 가장 대표적이고 절경에 자리한 곳은 해남 달마산의 도솔암과 선운사 도솔암이 으뜸으로 꼽힌다. '도솔(兜率)'은 불교에서 유래한 도솔천(兜率天)'의 줄임말로, 불교의 우주관에서 욕계 육천 중 네 번째 하늘나라를 뜻한다. 석가모니가 인간 세상에 태어나기 전 머물렀던 곳이자, 미륵보살이 중생을 교화하는 이상향으로 여겨지는 곳이기도 하다.
갑자기 들려오는 종소리에 놀란 가슴을 쓸어내려야 했다. 누군가가 범종을 친 것이다. 일반적으로 사찰에서 일반인이 범종을 치는 것을 금지하고 있는데 이곳은 예외인 모양이다. 범종각에는 도솔암에 오시는 모든 분들에게 타종체험을 할 수 있다는 안내문이 걸려 있다.
도솔암 마애불은 커다란 암벽에 새겨져 있다. 자료에 의하면 높이 약 40m 암벽에 불상 높이 약 15.7m, 무릎너비 약 8.5m, 연화대좌까지 높이 약 15.6~16m에 이른다고 한다. 쉽게 말해 5층 아파트 높이라 보면 될 것이다. 고려시대 작품으로 추정되지만 조성 시기는 여러 견해가 있다고 한다.
오랜 세월이 지났지만 눈, 코, 입, 귀 등 불두와 손 모양이 아직도 선명한 모습이다. 불상과 암벽에는 작은 구멍이 여럿 뚫려 있는데 왜 생긴 구멍인지 궁금하다.
약 두 시간의 도솔암 걸음은 번뇌에서 벗어난 자유로움과 추석의 풍요로움이 겹쳤다. 다시, 꽃무릇은 선운사를 떠나는 나에게 인사를 건넨다.
2008년 10월 선운사를 찾았던, 그때의 꽃무릇을 떠올려 본다. 멀고 먼 옛날, 한 예쁜 처녀가 사찰을 찾았다가 어느 스님에게 연정을 품었다. 집으로 돌아온 처녀는 스님을 그리워하다 몸져눕게 되었다. 식음을 전폐한 처녀는 시름시름 앓다가 죽고 말았다. 안타깝게 여긴 사람들은 절터 주변에 묻어 주었다. 이듬해 붉은 꽃이 피어났는데, 이 꽃이 꽃무릇이라고 한다. 추석날 <108산사 순례>로 떠난 여행지 선운사에서 31번째 염주 알을 꿰었다. 선운사 꽃무릇은 다음 달 초까지 완전 개화한 모습으로 여행자를 맞이할 것이다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 티스토리 블로그 <여행, 인생여정>에도 실립니다.