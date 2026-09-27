붉은 융단 카펫 길을 걷는 느낌... 선운사 꽃무릇의 매력

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큰사진보기 ▲선운사 꽃무릇선운사 꽃무릇은 지금이 최고의 절정기를 맞이하고 있다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲선운사 꽃무릇선운사 꽃무릇은 10월 초순까지 활짝 핀 모습을 볼 수 있다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲선운사대웅보전추석날임에도 많은 사람들이 고창 선운사를 찾았다. ⓒ 정도길 관련사진보기

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큰사진보기 ▲소조비로자나삼불좌상선운사 대웅보전 법당에는 소조비로자나삼불좌상(보물 제1752호)이 있다. ⓒ 정도길 관련사진보기

心爲法本 心尊心使(심위법본 심존심사)

心所念善 卽言卽行(심소염선 즉언즉행)

福樂自追 如影隨形(복락자추 여영수형)



마음은 모든 것의 근본이고 마음이 가장 귀하여 모든 일을 이끈다.

마음에 선한 생각이 떠오르면 즉시 말하고 즉시 행동하라.

복과 즐거움은 스스로를 따르니 마치 그림자가 형체를 따르는 것과 같다.

큰사진보기 ▲선운사 만세루만세루는 법회를 열거나 강연을 할 때 대중이 모이는 강당 역할을 하는 전각이다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲꽃무릇길선운사에서 도솔암으로 가는 꽃무릇 길. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲도솔암 장사송도솔암 장사송은 도솔암 약 200m 전방에 위치하며, 뒤로는 진흥왕이 수도를 했다는 진흥굴이 있다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲도솔암범종도솔암 범종은 도솔암에 오시는 모든 분들에게 타종체험을 할 수 있다.(매일 오후 1시~4시) ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲도솔암 마애불도솔암 마애불 정식 명칭은 '고창 선운사 동불암지 마애여래좌상'으로 보물 제1200호로 지정돼 있다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲꽃무릇선운사 꽃무릇은 10월 초순까지 활짝 핀 모습으로 볼 수 있다. ⓒ 정도길 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 티스토리 블로그 <여행, 인생여정>에도 실립니다.