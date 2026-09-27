기대 없이 듣던 노래에 마음이 쿵... 가을밤에 딱이네

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"여보, 가곡 경연이래. 외국인들이 부르는 거라는데?"

"가곡? 좀 낯선데, 명절 특선 방송이니까 한번 볼까?"

큰사진보기 ▲[오프닝 무대] 조수미 '아리랑 칸타빌레' ⓒ KBS 관련사진보기

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큰사진보기 ▲제오르제 비반 '꽃 피는 날' 열창 모습 ⓒ KBS 관련사진보기

큰사진보기 ▲호젤리우 누니스 '명태' 열창 모습 ⓒ KBS 관련사진보기

큰사진보기 ▲이리데 마르티네스 '밀양 아리랑' 열창 모습 ⓒ KBS 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치에도 실립니다.

추석날 저녁, 밥상을 치우고 남편과 거실에 앉았다. 우리 부부 둘만 남은 호젓한 시간, 손가락 끝으로 OTT 채널을 의미 없이 지웠다 반복했다. 시끌벅적한 명절 예능이나 뻔한 영화 목록에 마음이 끌리지 않던 차, 리모컨 정지 화면에 '2026 K-가곡 슈퍼스타'라는 글자가 눈에 띄었다.내가 오랜 세월 팬이었던 소프라노 조수미님과 피아니스트 이루마씨가 심사위원석에 앉아 있어 반가움이 먼저 앞섰다. 알고 보니 이 프로그램은 작년 추석, K-팝과 K-드라마 중심의 한류를 넘어 한국 고유의 시적 정서와 문학이 녹아 있는 클래식 영역으로 문화 영토를 넓히고자 처음 기획되었다고 한다.첫 회 당시 전 세계 45개국에서 200명이 넘는 성악가가 몰렸고, 올해 2회에는 36개국 126명의 프로 성악가들이 치열한 예심을 거쳐 단 10명만이 본선 무대에 올랐다. 타국 성악가들이 반드시 '한국어'로 노래하며 한국 특유의 말맛과 역사, 서사를 배워나가는 무대라니. 세계 각지의 내로라하는 성악가들이 우리 노래를 겨룬다는 기획 자체에 은근히 어깨가 우뚝해지는 자부심이 솟았다.방송이 진행될수록 내 안의 가벼운 자부심은 묵직한 감동과 부끄러움으로 바뀌어 갔다. 본선에 오른 10명의 외국인 성악가들이 토해내는 음성 하나하나가 그야말로 '놀랠 노 자'였다.정통 클래식 본고장에서 온 그들은 한국인인 나조차도 온전히 이해하지 못했던 민족의 한과 아련한 그리움을 심장 절절하게 울려 퍼뜨렸다. 단순히 발음을 외워 부르는 차원이 아니었다. 노래 속에 담긴 정서를 알기 위해 그들이 한국의 역사와 문화, 선비 사상까지 치열하게 공부한 흔적이 짙게 묻어났다.대상을 차지하며 무대를 빛낸 루마니아의 테너 제오르제 비반은 가곡 '꽃 피는 날'에 담긴 시적 정서와 애틋한 감성을 섬세하게 표현해 내 심사위원들의 만장일치 찬사를 끌어냈다. 그는 우승 직후 "가사에 담긴 시적인 정서를 깊이 이해하기 위해 수개월 동안 단어 하나하나의 고유한 정취를 공부했다"며 "음악적으로나 인생에서나 많은 것을 안겨준 한국에 감사하다"고 눈시울을 붉혀 안방극장에 깊은 울림을 전했다.역시 루마니아에서 온 소프라노 수자나 나데지데는 퇴계 이황 선생의 사상을 존경한다며 전통 한옥 서당 체험까지 거쳐 가곡 '연'을 정갈하게 불러냈고, 이탈리아 테너 프란체스코 루치가 '그리운 금강산'을 절창할 때는 분단의 아픔에 완전히 몰입한 그 진심에 진행자도 심사위원도 눈시울을 붉혔다.브라질에서 온 베이스 호젤리우 누니스는 가곡 '명태' 속 지친 서민들의 삶과 술안주로서의 위로를 이해하려 직접 한국 소주를 마셔보며 말맛을 연구했다고 했다. 그 고백에 웃음이 나면서도 가슴 한구석이 찡해졌다. 멕시코 바리톤 호르헤 루발카바가 '산아'를 부르기 전 위안부 할머니들의 가슴 아픈 역사를 공부했다고 밝힐 때는 울컥 눈물이 솟았다.은상을 받은 라트비아의 소프라노 카트리나 크룸파네의 사연도 오래도록 잔향을 남겼다. 홀로 아이 둘을 키우는 싱글맘인 그녀는 과거 한국에 머물던 시절 친부모처럼 따뜻하게 품어준 한국 친구의 부모님께 고마움을 전하고자 무대에 섰다고 했다. '내 맘의 강물'을 부르는 그녀의 눈시울이 젖어 들 때, 나 역시 마음에 켜켜이 쌓인 가족에 대한 감사함이 강물처럼 차올랐다.특히 내 마음을 강렬하게 흔든 참가자는 금상을 수상한 오스트리아의 61세 소프라노 이리데 마르티네스였다.이미 세계적인 무대에서 화려한 경력을 쌓아온 베테랑 성악가인 그녀는, 외국인에게는 유독 생소하고 다루기 힘든 국악 풍의 '밀양 아리랑'을 선곡하는 대담한 도전을 감행했다. 탁월한 가창력과 무대 매너로 한국적인 흥과 한을 완벽하게 재해석해 낸 그녀의 당당하고 아름다운 자태를 보며, 나 역시 내 나이를 돌아보게 되었다.나 또한 제자들의 쑥쑥 자라는 성장에 배우고, 딸아이의 똑 부러진 육아 지혜에 감탄하며 삶을 배워가는 입장이기에 현실에 안주하지 않고 끊임없이 새로운 영역에 도전하는 그녀의 모습이 더 가슴에 와닿았다. 나이는 배움을 멈추는 핑계가 될 수 없음을, 끊임없이 배우고 도전하는 삶이 얼마나 빛나는지 그녀가 온몸으로 증명하고 있었다.학창 시절, 음악 시간에 배운 가곡은 내게 늘 멀고 딱딱한 영역이었다. 성악이라는 장벽도 높았거니와, 솔직히 다른 음악 장르에 비해 흥미를 느끼지 못해 스스로의 교양 수준을 의심해 본 적도 있다. 하지만 이번 방송을 보며 깨달았다. 그것은 내 소양의 문제가 아니라, 우리가 가곡이라는 우리 노래를 삶 가까이에서 누릴 기회를 자주 얻지 못했기 때문이었다.클래식계가 다양한 대중화 프로그램을 통해 문턱을 낮추듯, 우리 가곡 역시 무대 위 전문가들만의 전유물이 아니라 대중이 함께 울고 웃으며 향유할 수 있는 온전한 '우리 노래'로 걸어 나올 때 비로소 그 생명력이 빛난다는 것을 말이다."40년 동안 세계 무대를 누비며 늘 우리 노래가 전 세계에 울려 퍼지길 바랐는데, 그 꿈이 마침내 이루어졌다"며 눈시울을 붉히던 조수미 심사위원장의 소회처럼, 우리는 어쩌면 가장 가까이에 있는 소중한 보물을 잊고 살았는지도 모른다.타국의 성악가들이 눈시울을 붉히며 한국어 가사 한마디, 한마디를 정성스럽게 고뇌하고 가창하는 모습을 보며, 정작 그 아름다운 언어와 선율을 품고 사는 우리가 우리 문화의 깊이를 너무 당연하게 여겼던 것은 아닌지 돌아보게 되었다.올해로 2회를 맞이하며 글로벌 문화 축제로 뿌리내리고 있는 이 특별한 경연이 내년, 내후년에도 계속 이어지길 진심으로 응원한다. 가곡은 바람이 서늘해지는 바로 이 가을에 더할 나위 없이 잘 어울리는 우리 노래다. 비록 음치이지만, 이번 가을에는 나 역시 가곡 한 구절을 자주 흥얼거리게 될 것 같다. 창밖으로 가을밤이 깊어 가고 있었다.