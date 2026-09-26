"나 따라갈래?" 추석에도 일하는 남편 따라 화물차에 올랐다

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"명절 아침에 먹어도 맛있지만 이렇게 밤에 느긋하게 먹는 것도 좋네. 맛이 죽여준다."

큰사진보기 ▲추석음식문어삼합에 청양고추 다짐과 나물을 같이 먹으니 환상적인 맛입니다. ⓒ 황윤옥 관련사진보기

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"오늘 경주 가는데 나 따라갈래? 명절인데 아무도 없이 혼자 집에 두고 가려니 마음이 쓰여."

"경주? 콜! 갈게!"

"나 여기서 매일 매일 기도해. 안전 운행하게 해 달라고."

"나 오늘 거기 가 보고 싶어."

"어디?"

"자기가 늘 기도했던 그 당산나무."

"요즘은 새로운 도로가 많이 생겨서 그 길로 안 다녀. 어디쯤인지 잘 모르겠는데 일단 머릿속으로 찾아볼게."

큰사진보기 ▲도시락남편의 차에서 간단히 요기를 하고 경주로 출발합니다. 땡초김밥과 과일 그리고 커피와 매실차. ⓒ 황윤옥 관련사진보기

"무슨 노래 틀어줄까?"

"당연히, 김‧ 건‧ 모‧ 지!"

큰사진보기 ▲경주 어느 마을의 수호신14년 전 남편이 매일매일 기도했다는 당산나무를 10년 만에 찾아가 고마움과 새로운 기도도 했습니다. ⓒ 황윤옥 관련사진보기

"오우, 역시 장 내비게이션 최고다."

"수호신님, 지금까지 잘 버틸 수 있게 해 주셔서 고맙습니다. 저희 기도를 들어주신 덕분에 잘살고 있습니다. 앞으로도 우리 가족 모두 건강하게 해 주시고 남편의 안전 운전도 꼭 부탁드리겠습니다."

"자기야, 그동안 진짜 고생 많았어. 고마워."

"이제 좋은 일만 있을 거야. 당신도 고생했어."

매일 쳇바퀴 돌듯이 살다보니 내 청춘이 가버렸다

오늘도 난 비틀대며 뛴다 지친 하루의 끝자락에서

아직 나만을 믿고서 기다리는 가족을 가슴에 안고

아버지란 강한 이름 땜에 힘들어도 내색할 수 없다

-김건모의 '남자의 인생' 중-

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

올 추석은 참 의미가 깊었다. 37년 만에 처음으로 부부만 지내는 명절. 외롭다고 해야 할까, 편하다고 해야 할까. 두 마음이 저울 위에서 추를 이리저리 옮기듯 팽팽하게 수평을 다투었다. 결국 한쪽으로 추가 기울었다. 편하다 쪽으로.우리 집은 명절 차례를 지내지 않는다. 가족들이 모여 그간의 안부를 묻고 밥 한 끼 하는 게 요즘 우리 명절 모습이다. 원래는 추석 전날 간단히 먹을 음식을 준비하는데 이번에는 굳이 그럴 필요가 없었다. 시동생네가 오지 못한다는 연락을 받았기 때문이다. 추석 이틀 전, 장을 봐 둔 재료로 음식을 만들었다. 남편이 퇴근하기 전 서둘러 문어 삼합과 나물 반찬을 만들었다. 여름부터 식탁에 꼭 올라왔던 청양고추 다짐 반찬도 남편의 요청으로 한 통 만들었다.삶은 돼지 수육과 문어를 정갈하게 썰고 생김과 깻잎, 새우젓과 초장도 등판시켰다. 여기에 청양고추 다짐과 나물을 같이 싸 먹으니 잘 어울려 입안에서 덩실덩실 춤을 추었다. 청양고추 다짐은 신의 한 수였다. 폭죽이 터지는 것 같은 환상적인 맛이었다. 밤늦게 퇴근해 배가 고픈 남편의 입맛에도 맞았는지 찬사가 쏟아지다 못해 넘쳐날 정도였다.추석날 아침, 비빔밥을 먹던 남편이 먼저 말을 꺼냈다.남편은 드라이브하는 셈 치고 가자고 했지만, 내게는 데이트 신청이자 소풍 가자는 말로 들렸다. '거제 야호'를 외친 리센느라도 된 것 마냥 '경주 야호!'를 외쳤다. 팔을 뻗어 손가락으로 야무지게 V를 그리며.경주는 우리 부부에게 추억의 장소이고 기억의 장소이다. 정확히 14년 전의 일이다. 사업 실패 후 나는 회사에 다녔고 남편은 화물운송업을 시작했다. 내가 아침 일찍 출근해 저녁에 퇴근하는 동안, 남편은 오후 4시에 출근해 새벽 4시에 돌아오는 편의점 배송기사로 일했다. 출퇴근 시간이 다르다 보니 한집에 살아도 만날 기회가 없어 서로가 애틋했다.그래서 생각해 낸 것이 내가 쉬는 날에 남편을 따라 함께 다니는 것이었다. 남편 생일이나 12월의 마지막 날은 무조건 같이 다녔다. 가끔 토요일에도 따라갔다. 그때 일반 기사였던 남편이 담당하는 지역이 경주였다.열심히 일해도 살림살이는 나아지지 않았다. 앞이 뿌옇게 흐려져 잘 보이지도 않던 막막한 시절이었다. 가도 가도 황톳길이었다. 서로 힘을 얻기 위해 한 번씩 따라가 주면 입이 헤벌쭉해지는 남편을 보면 애잔한 마음이 들었다. 그때 우리가 자주 듣던 음악이 있었는데 바로 김건모의 노래들이었다. 남편은 발라드를 좋아하고 나는 신나는 댄스 음악이나 트로트를 좋아했다. 그래도 김건모의 노래만큼은 둘 다 좋아했다.앞도 잘 보이지 않는 시커먼 밤길을 '잘못된 만남' '스피드' '뻐꾸기 둥지 위로 날아간 새'를 틀어놓고 엉덩이를 들썩이며 즐거워했다. 힘든 시절 김건모의 노래는 우리를 살게 했다. 문득 혼자 어떤 노래를 들으면 자기도 모르게 눈물을 줄줄 흘린다는 고백을 남편이 했을 때는 가슴이 아려왔다.경주에 같이 가는 날이면 화물차를 잠시 세워두고 나를 데려가는 곳이 있었다.화물차 운송업을 한 지 얼마 되지 않았던 때라 야심한 밤길을 운전하는 게 얼마나 무서웠을까 싶어 마음이 아팠다. 밤이라 당산나무가 잘 보이지는 않았지만, 남편이 마음으로 의지할 곳이 있다는 것만으로도 기도할 대상이 있다는 것만으로도 안심이 되었다.햇수를 세어보니 이번 추석이 10년 만에 남편을 따라가는 길이었다. 세월 유수라 하더니 시간이 순식간에 사라져버린 듯했다. 나도 밤늦게 마치는 일로 바뀌었고 이후에는 손자를 돌보느라 같이 다닐 형편이 못 되었다. 무엇보다 지금은 중간관리자가 된 남편이 담당하는 지역도 아니다. 마침 팀원이 휴무였고, 나도 명절 손님을 치르지 않아도 되었고, 더군다나 그 지역이 경주라는 세 박자가 맞아도 너무 잘 맞아떨어졌다.오래간만에 남편을 따라나서며 소풍 가는 어린아이처럼 설레었다. 남편도 좋은지 입이 귀에 걸려 점심을 안 먹어도 배부르다고 했다. 혹시나 배가 고플까 싶어 간단히 땡초김밥과 과일을 담고 텀블러에는 커피와 매실차를 준비해 바구니에 담았다. 도시락은 남편 회사에서 경주로 출발하기 전 간단히 요기했다. 맛도 양도 딱 좋았다.김건모 노래는 최고였다. 신나는 노래를 들으니 어깨도 춤을 추고 엉덩이도 춤을 추고 마음도 둠칫둠칫 춤을 추었다. 10년 전으로 돌아간 듯한 착각이 들 정도였다. 그때의 어두움과 비참함이 떠나간 자리에는 어느새 기쁨과 행복만이 가득 차 있었다.편의점 배송을 다 마친 뒤, 드디어 우리의 수호신이었던 당산나무를 찾아 나섰다. 주소도 모르니 내비게이션을 켤 수도 없는 상황. 남편의 감에만 의지한 채 부슬부슬 내리는 좁은 밤길을 달리던 그때였다. 도로의 왼쪽에 큰 나무가 위풍당당 자리를 지키고 우뚝 서 있었다. 바로 그 수호신이었다.화물차에서 내려 우산도 쓰지 않고 수호신으로 달려갔다. 나무가 얼마나 큰지 울창한 잎들이 도로 위를 덮을 만큼 웅장했다. 밤 11시가 넘었고 비까지 내려 자세히 보이지 않았다. 그런데도 돌아가신 엄마를 만난 듯 너무나 반가웠다. 나는 얼른 당산나무 둥치에 두 손을 갖다 댔다.일부러 크게 소리 내어 말했다. 이번에도 잘 들어주실 거란 확실한 믿음으로 나만의 바람은 따로 속으로 기도했다. 남편은 말없이 당산나무만 오랫동안 바라보았다. 밤비에 적신 당산나무의 거친 껍질처럼, 그동안 묵묵히 세월을 견뎌온 남편의 얼굴에도 편안한 미소가 번졌다.언제가 될지 모르지만, 다음에 꼭 다시 오겠노라 말하고 화물차에 올랐다. 그리고 다시 김건모의 노래를 틀었다. '남자의 인생'이 호소력 짙은 목소리로 들려왔다. 차창 밖으로 부슬부슬 내리는 비를 가만히 바라보다가, 마음속에 조용히 차오르는 진심을 남편에게 건넸다.남편은 운전대를 잡은 손에 힘을 주며 약간 흔들리는 목소리로 답했다.순간 가슴속 깊은 곳에서 뜨거운 무언가가 왈칵 올라왔다. 슬그머니 창문을 조금 내렸다. 차가운 빗방울 하나가 툭, 뜨거워진 팔 위로 떨어졌다. 창밖의 빗소리 사이로 김건모의 목소리가 여전히 울려 퍼졌다.