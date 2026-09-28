멈춤은 뒤처짐이 아니다

아이의 무례한 말, 동료의 날 선 메시지, 인터넷에서 마주친 모욕적인 댓글. 손가락은 곧바로 답장을 쓰고 입에서는 익숙한 반박이 튀어나오려 한다. 그 순간 한 번 멈추면 세상은 달라지지 않지만 내가 선택할 수 있는 것은 달라진다.



빠른 판단은 때때로 필요하다. 위급한 상황에서는 곧바로 행동해야 한다. 그러나 모든 일을 위급한 상황처럼 받아들이며 살아가면 우리는 과거의 상처와 오늘의 피로로 지금을 판단한다. 멈춤은 느린 사람이 되는 일이 아니라, 지금 필요한 속도를 되찾는 일이다.



한 학생이 또 약속을 어겼다. 선생님의 입에서는 익숙한 꾸지람이 튀어나오려 한다. 그때 손바닥에 힘이 들어가고 숨이 멈춘 것을 느낀다. 단 몇 초였지만 바로 말하지 않는다. 그 짧은 침묵이 대화의 방향을 바꾼다.

큰사진보기 ▲한번 멈추면 다르게 선택할수 있다매조꾸(매일 조금씩 꾸준히) 마음수련하기 세번째-멈추면 다르게 선택할수 있다 ⓒ 김옥성 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 교육희망네트워크 상임대표, 행복마음연구소 대표

교육활동에 함께한다는 것은 마음을 오래 내어주는 일이다. 교사는 교실에서, 학부모는 가정과 학교를 잇는 자리에서, 교육활동가는 지역과 시민사회에서 아이의 성장과 교육의 변화를 기다린다. 관계가 흔들릴 때 다시 손을 내밀고 때로는 자신의 감정을 뒤로 미룬 채 하루를 이어 간다. 그래서 마음수련은 교육을 돌보는 사람에게 더 잘하라고 요구하는 기술이 아니라, 오래 사랑하고 함께 일하기 위해 자신에게 돌아오는 시간이 되어야 한다.학교는 빠른 판단을 요구한다. 여러 일이 한꺼번에 일어나고 교사와 학부모, 교육활동가는 곧바로 결정해야 한다. 빠르게 판단하는 힘도 필요하지만, 늘 곧바로 반응해야 한다는 부담은 우리를 자동 운전 상태로 만든다. 이전의 상처와 피로가 지금의 말에 섞이고, 나중에 후회할 표현이 먼저 나온다.멈춤은 아무것도 하지 않는 시간이 아니다. 자극과 반응 사이에서 내 상태를 스스로 살피는 일이다. '지금 화가 났다', '무시당했다고 느낀다', '이미 너무 지쳤다'를 알아차리면 감정과 내가 완전히 하나가 되지 않는다. 감정은 존중하되, 감정이 모든 행동을 결정하도록 내버려 두지 않을 수 있다.호흡의 네 단계 가운데 두 번의 멈춤은 이런 삶의 태도를 연습하게 한다. 들이쉰 뒤 머무는 시간에는 지금 들어온 것을 느끼고, 내쉰 뒤 머무는 시간에는 비워진 자리를 경험한다. 이 멈춤을 억지로 길게 만들 필요는 없다. 한 박자면 충분하다. 중요한 것은 '나는 바로 반응하지 않아도 된다'는 사실을 몸으로 배우는 것이다.멈춤은 어른과 교육활동가의 책임 있는 권위를 약하게 하지 않는다. 오히려 말의 방향을 분명하게 한다. 화를 쏟는 대신 경계를 세우고, 사람을 단정 짓는 대신 행동의 책임을 묻는다. '넌 원래 그래'가 아니라 '지금 이 행동은 멈춰야 한다'고 말할 수 있다. 사람과 행동을 구분하는 지혜는 여유 있는 한 호흡에서 시작될 수 있다.우리는 멈추면 뒤처질까 두려워한다. 그러나 멈추지 못해 잃는 것이 더 많다. 관계를 다치게 한 말을 수습하는 시간, 지나친 약속으로 지치는 시간, 성급한 판단을 되돌리는 시간이 그렇다. 짧은 멈춤은 시간을 낭비하는 것이 아니라 삶의 방향을 지키는 시간이다.멈춤은 힘 있는 사람에게도 필요하다. 부모와 교사, 관리자와 활동가처럼 결정권을 가진 사람이 잠깐 멈추면 자신의 감정이 다른 사람에게 명령이 되는 일을 줄일 수 있다. 권위는 빠르게 결론 내릴 때보다 책임 있게 판단할 때 더 단단해진다.사회의 갈등에서도 멈춤은 회피와 다르다. 부당함에는 분명히 대응하되 상대를 한마디로 단정 짓지 않고 다시 살펴보는 시간을 갖는 것이다. 행동과 사람을 구분할 때 책임을 묻는 말도 더 정확해진다.저는 연수 현장에서 선생님들과 이 이야기를 할 때마다 먼저 잘하려는 마음부터 내려놓자고 말씀드립니다. 마음을 금세 평온하게 만들 필요도 없고, 불편한 감정을 없애지 않아도 됩니다. 지금의 나를 알아차리고 그 상태에서 할 수 있는 한 걸음을 고르는 것으로 충분합니다.이제 잠시 글 읽기를 멈추고 해 봅니다. 특별한 장소나 준비물은 필요하지 않습니다. 지금 있는 자리에서 몸이 안전하다고 느끼는 범위까지만 따라 합니다. 요즘 마음이 급해졌던 때 하나를 떠올립니다. 학생의 말이나 동료의 메시지, 학부모와 나눈 이야기 가운데 하나면 충분합니다. 그때 일을 자세히 되살리기보다 몸에서 먼저 나타난 느낌을 살핍니다. 손에 힘이 들어갔는지, 숨이 멈췄는지, 얼굴이 뜨거워졌는지 알아차립니다.이제 마음속으로 "멈춤"이라고 말합니다. 들숨 3초, 날숨 3초를 한 번 이어 갑니다.첫째, 지금 일어난 사실을 짧게 확인합니다. 둘째, 내 안의 감정에 이름을 붙입니다. 셋째, 바로 해야 할 행동과 나중에 해도 될 행동을 구분합니다.열 초 안에 해결할 방법을 찾을 필요는 없습니다. 오늘의 연습은 정답을 찾는 일이 아니라 자동으로 튀어나오던 반응을 잠시 늦추는 일입니다.마지막으로 같은 일이 다시 일어난다면 어떤 한마디를 선택하고 싶은지 떠올립니다. 그 문장을 마음속으로 천천히 한 번 말해 봅니다.아무런 변화가 느껴지지 않아도 괜찮습니다. 잘했는지 평가하지 않습니다. 불편하거나 어지럽고 감정이 지나치게 커지면 곧바로 멈추고 평소의 호흡으로 돌아옵니다. 마음수련에서는 잘하는 것보다 안전한 것이 먼저입니다.수련을 마친 뒤 잠시 자신에게 물어봅니다.오늘 내가 저절로 반응한 순간은 언제였는가?그때 몸에서 가장 먼저 나타난 느낌은 무엇이었는가?같은 일이 다시 일어난다면 어떤 선택을 하고 싶은가?답을 모두 찾지 않아도 됩니다. 한 단어나 한 장면이 떠오르면 그것으로 충분합니다. 질문을 품고 머무는 힘도 마음근력입니다.교실과 관계에 작은 틈 만들기이 수련은 따로 시간을 내야만 하는 일이 아닙니다. 바쁜 하루 속에 이미 있는 일과 이어서 해 봅니다.학생의 행동을 지적하기 전 한 번 숨을 쉽니다.답하기 어려운 메시지는 곧바로 보내지 않고 다시 읽습니다.회의에서 감정이 올라오면 물 한 모금을 마시며 속도를 늦춥니다.꼭 모두 실천하지 않아도 됩니다. 오늘 마음에 남은 한 가지를 고릅니다. 한꺼번에 오래 하는 것보다 생각날 때 잠깐이라도 되풀이하는 것이 좋습니다. 매일, 조금씩, 꾸준히. 그것이 매조꾸 마음수련입니다.교사와 학부모, 교육활동가의 마음을 돌보는 일은 한 사람의 노력만으로 끝나지 않습니다. 되풀이해서 사람을 지치게 하는 일과 돌봄의 부담, 갈등과 보호받지 못하는 환경은 함께 바꾸어야 합니다. 나를 돌보는 작은 실천은 제도와 환경의 문제를 덮기 위한 것이 아니라 무엇이 달라져야 하는지 더 분명히 보고, 도움을 요청하고, 함께 바꿀 힘을 되찾는 일입니다.멈춤은 행동을 포기하는 시간이 아니라, 행동의 주인이 되는 시간이다.오늘도 참 애쓰셨습니다. 서두르지 않아도 괜찮습니다. 내가 할 수 있는 만큼 천천히 가도 괜찮습니다. 내일 잊어버려도 다음 순간 다시 시작하면 됩니다.고맙습니다. 사랑합니다.