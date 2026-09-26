명절에 자동차 앞 유리에 '돌빵'... 위로가 된 사장님의 한 마디

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큰사진보기 ▲앞유리에 선명하게 찍힌 하얀 별 모양의 흠집 ⓒ 김지영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲우연히 길가에서 발견하고 급히 찾아 들어간 유리 복원 전문점 간판 ⓒ 김지영 관련사진보기

"그래도 이만하길 천만다행이유. 며칠만 냅두고 그냥 탔으면 진동 때문에 쫙 갈라져서 유리 전체를 갈아야 혀. 쌩돈 날아갈 뻔했슈."

큰사진보기 ▲앞유리 상처 부위에 빨간색 압축기 장비를 단단히 밀착시킨 모습 ⓒ 김지영 관련사진보기

"유리 땜빵이라는 게 별거 없슈. 요 갈라진 상처 틈새로 특수 약물을 집어넣는 거여. 근데 약물 넣기 전에 제일 중요한 게 뭔지 알아유?"

"글쎄요, 빈틈없이 약물을 꾹꾹 눌러 담는 거 아닐까요?"

"아녀. 상처 안에 찬 공기를 쫙 빼내는 게 먼저여. 상처 속에 빈 공간이 읎고 쪼매난 공기 방울까지 싹 빠져나와서 진공 상태가 돼야, 비로소 약물이 그 속으로 빈틈없이 쏙 들어가거든."

큰사진보기 ▲압축기 나사를 조이며 묵묵히 유리를 복원 중인 가게 사장님의 모습 ⓒ 김지영 관련사진보기

​"자, 인제 공기 다 빠졌응게 약물 들어갑니다잉. 요렇게 꽉 채워놓고 햇빛 받아서 딱 굳히면 끝나는겨."

큰사진보기 ▲특수 용액을 주입한 뒤 테이프를 붙여 굳히고 있는 복원 마무리 단계 ⓒ 김지영 관련사진보기

"자세히 보믄 흉터가 아예 없어지진 않어유. 그래도 상처 속에 약이 꽉 차서 단단하게 굳었응게 웬만해선 안 깨질겨. 맘 푹 놓고 달리슈."

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덧붙이는 글 | 운전 중 예기치 않은 돌 튐 사고(돌빵)를 당하셨을 때는 신속하게 복원 업체를 찾는 것이 유리 전체의 균열을 막는 방법입니다.

어디서 날아왔는지도 모를 작은 돌 하나가 냅다 내달리던 자동차 앞유리를 때렸다.​"탁!" 하는 날카롭고 신경질적인 파열음이 차 안의 정적을 찢었을 때, 나는 반사적으로 브레이크에 발을 올렸다. 갓길에 차를 세우고 떨리는 손으로 운전대를 부여잡았다. 명절 연휴의 끄트머리, 남은 피로와 복잡한 마음의 찌꺼기들을 바닷바람에 털어내려 서해로 향하던 참이었다.​시야를 가로막듯 자동차 앞유리 조수석 중앙에는 하얗게 별 모양의 금이 가 있었다. 손가락으로 문질러보니 바깥쪽 유리가 패어 서걱거리는 촉감이 고스란히 전해졌다.억울함이 파도처럼 밀려왔다. 내가 중앙선을 넘은 것도, 과속하며 난폭 운전을 한 것도 아니었다. 그저 내게 주어진 차선을 따라 묵묵히 앞을 향해 달리고 있었을 뿐인데, 반대편 화물차 바퀴에서 튄 것으로 추정되는 작은 돌멩이 하나가 이토록 선명한 생채기를 남긴 것이다.살다 보면 이렇게 내 잘못과 전혀 무관하게 느닷없는 타격을 받는 날이 있다. 피할 수도, 미리 대비할 수도 없는 기습적인 불행. 거미줄처럼 미세하게 갈라지기 시작한 유리의 균열은, 마치 최근 사람과 일에 치이며 이리저리 금이 가고 있던 내 내면의 상태를 그대로 비춰 보여주는 거울 같았다.​당장 바다를 보는 게 문제가 아니었다. 자동차 유리의 금은 온도 차이나 작은 진동에도 순식간에 길게 뻗어나간다는 말을 들은 적이 있었다. 더 큰 파국으로 번지기 전에 서둘러 틈새를 막아야 했다. 나는 핸들을 꺾어 스마트폰 지도에 잡히는 가장 가까운 도로변의 붉은색 간판 업체를 무작정 찾아 들어갔다.작업복 차림으로 반갑게 걸어 나온 사장님은 내 차의 유리를 이리저리 쓸어보더니 무심한 듯 툭 내뱉었다.​친절하고 투박한 사투리였지만, 그 말 한마디가 요동치던 내 마음에 묘한 안도감을 주었다. 세상의 모든 돌발 사고를 겪어본 듯한 그 덤덤한 태도에 나는 묻지도 따지지도 않고 수리를 부탁했다.사장님은 트렁크에서 장비함을 꺼내오더니 익숙한 솜씨로 깨진 틈새 위에 빨간색 압축기 모양의 금속 장비를 단단하게 고정했다.사장님은 압축기의 나사를 이리저리 돌려 조이며 내게 퀴즈를 던지듯 물었다. 나는 잠시 고민하다가 대답했다.내 대답에 사장님은 사람 좋은 웃음을 지으며 고개를 저었다. ​묵묵히 렌치를 조이는 사장님의 뒷모습을 보며 나는 망치로 머리를 한 대 얻어맞은 듯한 기분이 들었다. 상처 속에 고인 공기를 빼내야 비로소 새살을 채울 수 있다니. 어쩌면 사람의 마음을 치유하는 과정도 이와 똑같지 않을까.​우리는 마음의 상처를 입었을 때, 그 속에 가득 찬 억울함, 분노, 원망 같은 감정의 찌꺼기들을 끄집어내려 하지 않는다. 그저 괜찮은 척, 남들도 다 이렇게 산다며 좋은 책의 글귀나 타인의 섣부른 위로를 억지로 쑤셔 넣으려 애쓴다. 하지만 내면의 진공 상태를 만들지 않은 채 덧바른 위로는 결코 깊은 곳까지 스며들지 못한다. 그래서 작은 충격에도 땜질한 마음이 다시 쩍쩍 갈라지고 마는 것이다.투명한 약물이 스며든 유리에 노란색 테이프를 덧대어 굳히는 마지막 과정이 이어졌다. 한낮의 가을볕이 유리창을 통과하며 상처 부위를 단단하게 아물게 하고 있었다. 햇빛이라는 자연의 시간이 개입해야만 비로소 복원이 완성된다는 사실도 새삼스럽게 다가왔다.30분 남짓한 인내의 시간이 끝나고 장비를 걷어내자, 하얗게 부서져 금방이라도 무너져 내릴 것 같았던 자리는 투명한 물방울이 하나 튄 것처럼 작고 희미한 흔적만 남았다.가게를 나서며 다시 운전석에 앉았다. 서해로 향해 시동을 거는 내 눈앞에 작게 남은 유리의 흉터가 들어왔다. 여전히 시야 한구석에 자리하고 있었지만, 신기하게도 더 이상 나를 찌르는 불쾌한 흔적이 아니었다. 그것은 갑작스러운 불행을 비워내고 그 자리에 단단함을 채워 넣은 생존의 훈장처럼 보였다. ​살다 보면 또 어디선가 날아온 보이지 않는 돌멩이에 삶이 긁히고 깨지는 날이 올 것이다. 하지만 그때마다 억울함의 공기를 빼내고, 시간을 들여 상처를 잘 여미며 달려가면 그만이다. 부서진 틈을 안고도 삶이라는 자동차는 앞으로 나아가야 하니까. 창문을 열자 짭조름한 바다 냄새가 차 안으로 밀려오기 시작했다.