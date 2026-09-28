상담하는 사람이냐고요? '자활사례관리자'를 소개합니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"사례관리자는 무슨 일을 하나요?"

AD

'○○기관 상담 연계.'

"상담도 합니다. 그런데 상담만 하는 일은 아닙니다."

덧붙이는 글 | 글쓴이는 지역자활센터에서 자활사례관리자로 일하고 있습니다. 기사에 등장하는 상황은 특정 참여자의 사례를 그대로 옮긴 것이 아니라, 개인정보 보호를 위해 현장에서 경험한 여러 상담과 사례관리 상황을 종합해 작성했습니다.

자활사례관리자로 일한다고 하면 종종 받게 되는 질문이다. '사례관리'라는 말 자체가 익숙하지 않은 데다, 상담을 하는 직업이라고 설명하면 상담사와 무엇이 다른지 다시 질문이 돌아온다.나 역시 처음 이 일을 시작했을 때 비슷했다. 사례관리라는 개념은 알고 있었지만 실제 현장에서 사례관리자가 하루 동안 무엇을 해야 하는지는 선명하지 않았다.직접 참여자들을 만나면서 조금씩 알게 됐다. 자활사례관리자의 일은 상담실에서 이야기를 듣는 것으로 끝나지 않는다. 오히려 상담은 시작에 가깝다.자활사업은 저소득층에게 근로 기회를 제공하고 자립 기반을 마련하도록 돕는 사업이다. 보건복지부 역시 자활근로 참여 이전 단계에서 개인의 역량을 살펴보고 개인별 자립계획을 세운 뒤 맞춤형 자립경로를 설정하도록 하고 있다. (보건복지부)그런데 현장에서 만나는 사람들의 삶은 '일자리'라는 한 가지 문제로 설명되지 않는다.처음에는 단순히 "요즘 일하는 게 힘들다"는 이야기로 시작했지만 상담을 이어가다 보면 수년 동안 해결하지 못한 빚이 나오기도 한다. 건강 문제 때문에 병원에 다녀야 하지만 치료비가 부담스러운 사람이 있고, 우울이나 불안으로 사람을 만나는 것 자체가 힘든 사람도 있다.주거가 불안정하거나 가족관계가 무너진 경우도 있고, 오랜 기간 사회생활에서 멀어진 탓에 다른 사람과 함께 일하는 것부터 부담스러운 사람도 있다.이런 상황에서 단순히 "열심히 일해서 자립하세요"라고 말한다고 자립이 이루어질 리 없다. 일을 지속하려면 먼저 일을 할 수 있는 조건이 필요하기 때문이다.자활사례관리에서는 참여자의 상황과 욕구를 확인하고 개인별 자립경로(IAP)와 자활지원계획(ISP)을 세운다. 상담과 욕구조사를 토대로 목표를 정하고, 필요한 서비스를 연결하고, 이후 그 계획이 실제로 진행되고 있는지 확인하는 과정이다. 실제 지역자활센터의 사례관리 업무에도 상담과 IAP·ISP 수립, 복지서비스 및 전문기관 연계, 사례회의 등이 포함돼 있다. (epjahwal.or.kr)말로 설명하면 간단하다. 하지만 현실에서는 한 사람에게 필요한 것이 하나인 경우가 드물다. 채무가 있다면 금융·채무 상담기관을 알아봐야 한다. 심리·정서적인 어려움이 있다면 정신건강 관련 기관과 연결할 수 있다. 의료비나 주거 문제가 있다면 이용할 수 있는 복지서비스가 있는지 찾아봐야 한다.혼자 해결할 수 없는 문제라면 센터 안에서 사례회의를 열기도 하고, 필요하면 지역의 다른 기관들과 함께 방법을 찾는다. 그래서 사례관리자는 모든 문제를 직접 해결하는 사람이 아니다. 대신 '어디에서 도움을 받을 수 있는지'를 찾아 사람과 제도를 연결하는 역할을 한다.사례관리 기록을 작성하다 보면 실제 며칠 동안 고민하고 움직였던 일이 몇 글자로 정리될 때가 있다.하지만 이 한 줄이 만들어지는 과정은 생각보다 길다. 먼저 참여자가 어떤 어려움을 겪고 있는지 알아야 한다. 어떤 기관이 도움을 줄 수 있는지 찾고, 지원 대상이나 조건도 확인해야 한다. 무엇보다 참여자 본인이 상담을 받을 마음이 있는지도 중요하다.사례관리자가 아무리 필요하다고 판단해도 당사자가 원하지 않는 서비스를 억지로 연결할 수는 없다. 오랫동안 문제를 혼자 안고 살아온 사람에게 처음 만난 누군가에게 자신의 빚이나 가족문제, 마음의 어려움을 이야기하는 것 자체가 쉽지 않을 수 있다.그래서 때로는 서비스를 연결하는 것보다 관계를 만드는 데 더 많은 시간이 필요하다. 한 번의 상담으로 마음을 열지 않는다고 해서 이상한 일이 아니다. 몇 번을 만나고, 이야기를 듣고, 약속을 지키는 과정이 반복되면서 조금씩 신뢰가 만들어진다. 그 이후에야 "한번 상담을 받아볼까요?"라는 말을 꺼낼 수 있는 경우도 있다.사례관리 업무를 하면서 어려운 점 가운데 하나는 이런 변화를 숫자로 설명하기 어렵다는 것이다.취업이나 창업, 탈수급처럼 분명하게 확인할 수 있는 결과도 중요하다. 그러나 그곳까지 가기 전에 나타나는 작은 변화들도 있다.처음에는 상담 자체를 부담스러워하던 사람이 먼저 이야기를 꺼내기 시작한다. 오랫동안 외면했던 자신의 부채를 확인하고 상담기관을 찾아간다. 사람들과 부딪히는 것이 힘들다던 사람이 조금씩 사업단에 적응한다. 도움을 받는 것 자체를 거부하던 사람이 "한번 해보겠다"고 말한다.아직 취업한 것도 아니고 경제적으로 완전히 자립한 것도 아니다. 서류만 본다면 큰 변화가 아닐 수도 있다. 하지만 현장에서 그 과정을 지켜보는 사람에게는 다르게 보인다. 자립이라는 것이 어느 날 갑자기 완성되는 결과가 아니라면, 다시 사람을 만나고 자신의 문제를 바라보고 스스로 선택하기 시작하는 과정 역시 자립의 일부이기 때문이다.자활사례관리 우수사례들을 살펴봐도 건강, 가족돌봄, 심리정서, 부채, 근로 문제 등 여러 영역의 어려움을 함께 살피고 지역사회의 자원을 연결하는 모습이 반복해서 등장한다. (한국자활복지개발원)몇 달 동안 사례관리자로 일하면서 나는 이 직업을 조금 다르게 이해하게 됐다. 사례관리자는 누군가의 삶을 대신 살아주는 사람도 아니고, 모든 문제를 해결해주는 사람도 아니다. 빚 때문에 앞으로 나아가지 못하는 사람에게는 금융상담을 연결하고, 마음의 어려움 때문에 일상을 버티기 힘든 사람에게는 필요한 기관을 찾아본다. 당장 어디서부터 시작해야 할지 모르는 사람과는 함께 목표를 정한다.그리고 그 사람이 자신의 힘으로 다시 움직이기 시작하는지를 곁에서 지켜본다. 그래서 누군가 다시 묻는다면 이제는 조금 다르게 대답할 수 있을 것 같다.사람이 다시 일할 수 있도록, 그리고 언젠가는 자신의 힘으로 살아갈 수 있도록 그 사이에 놓인 여러 걸림돌을 함께 찾아보고 연결하는 일. 내가 경험하고 있는 자활사례관리는 그런 일에 가깝다.