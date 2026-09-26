트럼프의 "엄청난 일"... 북미대화 열리면 한국은 무엇을 준비해야 하나

큰사진보기 ▲침묵에 잠긴 판문점 공동경비구역(JSA)판문점 군사분계선(MDL) 너머로 푸른색 군사정전위원회 회담장과 북측 판문각이 바라다보인다. 북미대화 재개 가능성이 거론되는 지금, 우발적 충돌을 막기 위한 남북 군사 핫라인 복원과 당사자 외교의 설계가 절실하다. ⓒ 김성근 관련사진보기

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큰사진보기 ▲판문점에 나란히 선 깃발들 성조기,태극기, 유엔기가 나란히 자리하고 있다. 한반도 비핵화와 평화 프로세스에서 한국이 배제되는 '코리아 패싱'을 막고, 튼튼한 한미 공조를 바탕으로 주도적 역할을 확보해야 한다. ⓒ 김성근 관련사진보기

덧붙이는 글 | 필자(김성근)는 남북적십자회담 대표를 역임하였고 현재는 통일부 정책자문위원으로 활동중이다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 마친 뒤 자신의 소셜미디어를 통해 "매우 생산적인 회담이었다"라며 "엄청난 일들이 벌어질 것"이라고 밝혔다. 구체적인 내막은 베일에 싸여 있지만, 이번 미·중 정상회담에서 한반도 정세를 비롯한 핵심 국제 현안이 심도 있게 다뤄졌고 트럼프 대통령의 11월 중국 방문까지 예고되면서 멈춰 섰던 북미대화의 재개 가능성이 다시금 국제사회의 수면 위로 떠오르고 있다.트럼프 대통령은 최근 유엔총회 연설에서도 북한을 직접 자극하는 발언을 자제했고, 백악관 역시 김정은 북한 국무위원장과의 대화 문을 닫지 않고 있다. 북미가 언제든 전격적으로 마주 앉을 수 있는 유동적인 국면에 접어든 것이다. 이제 우리에게 필요한 것은 미북 간 대화를 방관하거나 저지하려는 태도가 아니다. 대화의 판이 열렸을 때 한국이 당사자로서 확고한 자리를 확보하는 치밀한 준비다.2018년 싱가포르 북미정상회담 당시와 지금의 한반도 지형은 완전히 다르다. 북한은 대남 관계를 과거와 전혀 다른 적대적 관계로 재규정하며 헌법상 핵보유국 지위를 거듭 굳히고 있다. 여기에 러시아와의 군사적·전략적 밀착까지 더해져 몸값을 한껏 높인 상태다. 과거처럼 '완전한 비핵화와 일괄적 제재 완화'라는 거대 담판이 재현되기를 기대하기는 현실적으로 어렵다.결국 현실적인 협상은 북한의 핵·미사일 능력 추가 고도화를 막고 군사적 위험을 선제적으로 통제하는 단계적 협상으로 출발할 공산이 크다. 여기서 거론되는 '핵 동결(nuclear freeze)'이란 당장 기존 핵무기를 폐기하는 것이 아니라, 추가적인 핵실험과 핵물질 생산, 미사일 개발을 멈추거나 묶어두는 잠정 조치를 뜻한다.과거의 '선(先) 비핵화, 후(後) 보상'이라는 비현실적 도식으로는 한 발짝도 나아가기 어렵다는 점에서, 현실적 위협을 우선 묶어두고 단계적 감축과 폐기로 나아가는 접근법은 분명 검토할 가치가 있다.그러나 우리가 결코 놓쳐서는 안 될 치명적인 함정이 있다. 톱다운(Top-down, 정상 간 담판) 방식을 선호하는 트럼프 대통령의 협상 스타일이다. 미국 조야(朝野)의 최대 관심사는 자국 본토를 타격할 수 있는 북한의 대륙간탄도미사일(ICBM) 위협을 제거하는 데 쏠려 있다.만약 북한이 장거리 미사일 시험 중단과 핵실험 유예를 약속하고, 미국이 이에 상응해 제재를 풀어주는 형태의 제한적 합의, 이른바 '스몰딜(Small deal, 소규모 합의)'을 맺는다면 어떻게 되겠는가.미국 본토에 대한 위협은 줄어들어 워싱턴은 한숨을 돌릴지 몰라도, 우리 국민의 머리 위를 직접 겨냥하는 북한의 단거리 탄도미사일과 전술핵 위협은 고스란히 남게 된다. 미북 간의 긴장은 완화되는데 대한민국의 안보 위험은 오히려 증폭되는 '안보의 비대칭'이 발생하는 것이다. 여기에 한국의 핵심적 이익이 배제된 채 미북 간 직거래가 성사된다면, 한반도 운명의 결정권에서 우리가 소외되는 '코리아 패싱(한국 배제)'의 악몽이 되살아날 수 있다.따라서 우리는 스몰딜 자체를 덮어놓고 반대할 것이 아니라, 협상 초기 설계 단계부터 참여하여 어떤 위협을 우선 억제하고 무엇을 다음 단계의 비핵화 테이블에 올릴지한미 간에 빈틈없이 공조해야 한다.이 거대한 당사자 외교의 출발점은 화려한 정상회담 쇼가 아니다. 가장 시급한 것은 끊어진 남북 군사 핫라인과 연락채널의 복원이다.대화가 완전히 단절된 접경지역에서는 우발적인 오해나 사소한 사고 하나가 걷잡을 수 없는 군사적 충돌로 비화할 수 있다. 미북 대화가 가시화되는 국면을 지렛대 삼아, 정부는 북한에 군 통신선과 판문점 연락사무소 채널 복원을 가장 먼저 제안해야 한다. 정치적 이념을 떠나 파국을 방지할 수 있는 최소한의 안전핀부터 꽂아 넣어야 하기 때문이다.동시에 군사·정치적 부담이 덜한 의제부터 대화의 문을 두드려야 한다. 공동 재난 대응, 기후위기 협력, 접경지역 방역, 이산가족의 생사 확인 및 서신 교환 같은 인도주의적 과제는 남북관계가 꽁꽁 얼어붙어 있더라도 끊임없이 던져야 할 마중물이다.외교의 기본은 상황을 탓하는 것이 아니라 국익을 관철하는 데 있다. 우리는 미국에 대화하지 말라고 막아설 수도 없고, 중국에 관여하지 말라고 손을 뗄 수도 없다. 해법은 명료하다. 미국이 북한과 마주 앉을 때 한국의 안보 요구가 반드시 테이블 위에 오르도록 만들고, 주변국이 한반도를 논할 때 한국의 입장이 확고한 가이드라인이 되도록 이끄는 것이다.2018년 판문점과 싱가포르의 환희가 2019년 하노이의 노딜(No Deal, 결렬)로 멈춰 섰던 역사는 우리에게 값비싼 교훈을 남겼다. 실무적 조율과 단계적 로드맵이 뒷받침되지 않은 정상 간의 극적 만남만으로는 결코 지속 가능한 평화를 담보할 수 없다.트럼프 대통령이 예고한 '엄청난 일'이 어떤 파장으로 다가올지는 아직 예단하기 어렵다. 하지만 북미대화의 문이 다시 열릴 때, 대한민국이 문밖의 구경꾼으로 머물러서는 결코 안 된다. 핵 문제에서는 단계적 위험 감소와 불가역적 비핵화를 병행 견인하고, 전선에서는 우발적 충돌 방지망을 되살리며, 인도적 교류의 작은 틈새를 열어가는 일.한반도의 운명이 강대국 정상들의 주판알 튕기기에 휘둘리지 않도록 만드는 것, 그것이야말로 지금 우리가 당장 실행에 옮겨야 할 가장 엄중하고 현실적인 '당사자 외교'다.