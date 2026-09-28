논산 고택 묘갈명, 조선 정치 흔든 '네 글자'

큰사진보기 ▲충남 논산시 노성면 교촌리 명재고택. 조선 후기 학자 윤증의 호를 따 이름 붙은 이곳에는 송시열과 윤증의 갈등에서 시작된 ‘회니시비’의 역사가 깃들어 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲<송자대전>에 전하는 윤선거 묘갈명. 송시열은 글 끝에 ‘아술부작 게차명장('我述不作 揭此銘章·나는 지어낸 것이 아니라 전해진 사실을 서술했으며, 이를 밝혀 이 명문에 새긴다')고 남겼다. 이 묘갈명을 둘러싼 갈등은 훗날 ‘회니시비’로 번졌다. (한국고전종합DB캡쳐) ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲조선 후기 학계와 정국을 뒤흔든 ‘회니시비’의 두 주인공. 명재 윤증(왼쪽)과 우암 송시열은 한때 스승과 제자로 학문을 나눴지만, 윤증의 아버지 윤선거 묘갈명 문제 등을 둘러싼 갈등이 깊어지면서 끝내 서로 다른 길을 걸었다. (문화체육관광부 국가유산청 국가유산포털 윤증 초상(보물) / 국립중앙박물관 송시열 초상(국보) 사진 캡쳐) ⓒ 문화체육관광부 국가유산청, 국립중앙박물관 관련사진보기

큰사진보기 ▲장독대 너머로 바라본 명재고택. 뒤쪽으로 노성향교도 보인다. 300년 넘는 세월 동안 수많은 사람이 오가고 시대도 바뀌었지만, 고택과 향교는 여전히 노성산 아래 한자리를 지키며 조선 선비들의 삶과 학문의 흔적을 전하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충남 논산시 노성면 교촌리. 노성산 자락에 자리한 명재고택에 들어서면 담장이 거의 보이지 않는다. 권세를 드러내는 높다란 솟을대문 대신 사랑채 앞마당은 마을을 향해 훤히 열려 있다. 오래된 우물을 지나 천천히 마당을 걷다 보면 300년 넘게 이어진 종가의 시간이 고스란히 전해진다. 향교가 있는 마을이라는 뜻의 '교촌(校村)'이라는 이름처럼 고택 곁에는 노성향교가 이웃처럼 자리한다.이 집의 이름은 조선 후기 학자 명재(明齋) 윤증(1629~1714)의 호에서 따왔다. 윤증은 대사헌과 우의정 등 높은 벼슬에 여러 차례 제수됐지만 끝내 조정에 나가지 않았다. 관복을 입지 않은 정승이라는 뜻에서 '백의정승(白衣政丞)'으로 불렸다.고택의 고즈넉한 풍경만 보고 돌아서면 놓치는 이야기가 있다. 이 집의 주인 윤증은 조선 후기 정치사를 뒤흔든 논쟁의 한가운데 서 있었다. 바로 '회니시비(懷尼是非)'다.회니시비라고 하면 오래된 비석을 둘러싼 사건처럼 들리지만 여기서 '시비'는 옳고 그름을 따지는 '시비(是非)'다. '회(懷)'는 우암 송시열(1607~1689)이 살던 회덕에서, '니(尼)'는 윤증이 살던 니산에서 한 글자씩 따왔다. 니산은 지금의 논산 노성이다. 회덕에 살던 스승 송시열과 니산에 살던 제자 윤증 사이에서 벌어진 논쟁이라는 뜻이다.두 사람은 처음부터 정치적 적수가 아니었다. 윤증의 아버지 윤선거(1610~1669)와 송시열은 함께 공부하며 교유한 오랜 벗이었고, 윤증도 1657년 송시열을 찾아 <주자대전>을 배웠다. 아버지의 친구가 아들의 스승이 된 것이다.그러나 두 벗 사이에는 이미 작은 틈이 생기고 있었다. 병자호란 때인 1637년 청군이 강화도를 함락했을 때 윤선거는 동료들과 죽음을 각오했지만 살아서 성을 빠져나왔다. 함께 항전했던 사람들과 아내는 목숨을 잃었다. 윤선거는 살아남은 일을 평생 부끄러워하며 벼슬을 멀리하고 학문에 몰두했다.송시열은 이후 윤선거가 자신을 돌아보며 살아간 점은 인정했지만 나라가 위기에 처했을 때 끝까지 절의를 지키지 못한 데에는 엄격했다. 주자의 해석과 다른 학설을 편 윤휴를 바라보는 시선도 달랐다. 송시열은 윤휴의 학설을 받아들일 수 없다고 봤지만 윤선거는 오랜 교분까지 끊지는 않았다. 두 벗의 간격은 조금씩 벌어졌다.결정적인 사건은 1669년 윤선거가 세상을 떠난 뒤 벌어졌다. 윤증은 스승 송시열에게 아버지의 묘갈명(墓碣銘)을 부탁했다. 묘갈명은 고인의 생애와 행적을 정리해 무덤 앞 비석에 새기는 글이다. 후세가 고인을 어떻게 기억할 것인가가 담기는 만큼 윤증에게는 아버지의 삶과 명예가 걸린 일이었다.윤증은 묘갈명을 부탁하면서 박세채가 작성한 아버지의 '행장(行狀)'도 보냈다. 행장은 고인의 집안과 생애, 학문과 벼슬, 성품과 행적 등을 자세히 정리한 기록으로, 묘갈명이나 묘지명을 지을 때 기초자료로 쓰였다.하지만 송시열이 지은 묘갈명은 윤증의 기대와 달랐다. 그렇다고 송시열이 윤선거를 낮춰 쓴 것은 아니었다. <송자대전>에 실린 묘갈명에는 윤선거가 세상을 떠나자 먼 곳과 가까운 곳의 선비들이 눈물을 흘렸고 장례를 따르는 사람이 수백 명에 이르렀다고 적혀 있다. 송시열은 "성덕(盛德)이 사람을 감동시키는 것이 이와 같구나"라고 평가했다.송시열은 자신이 윤선거와 40여 년 동안 교유하며 학문과 의리를 논했다고도 했다. 그러면서 "공을 자세히 알고 또 공에게 깊은 감명을 받은 사람이 나만한 사람도 없을 것"이라고 썼다. 오랜 벗에 대한 존중이 없었던 것은 아니었다.문제는 윤선거의 삶을 평가하는 방식이었다. 송시열은 자신의 평가보다 박세채가 작성한 행장을 앞세웠다. 박세채가 윤선거를 "덕성이 어질고 너그러우며 도량이 크고 깊었다"고 평가한 내용을 비롯해 학문과 행실에 관한 기록을 길게 옮겼다.윤증에게 특히 민감하게 다가온 것은 묘갈명 끝의 '명(銘)'이었다. 송시열은 박세채가 윤선거의 삶을 충분히 드러냈다는 취지로 적은 뒤 '아술부작(我述不作)'이라는 네 글자를 남겼다. '나는 전해 적을 뿐 새로 짓지 않는다'는 뜻이다. 이어 "아술부작 게차명장(我述不作 揭此銘章)"이라고 끝맺었다. 앞서 인용한 박세채의 말을 따라 이 비명을 남긴다는 취지였다.윤증으로서는 예사롭게 넘기기 어려운 표현이었다. 아버지의 오랜 벗이자 자신의 스승인 송시열에게 묘갈명을 부탁한 것은 당대의 대학자가 직접 아버지의 삶과 학문을 평가해 주기를 바랐기 때문이다. 그런데 송시열이 다른 사람이 쓴 행장을 앞세우고 자신은 '전해 적을 뿐 새로 짓지 않는다'고 밝히자, 윤증은 스승이 아버지에 대한 온전한 평가를 유보했다고 받아들였다.윤증은 1674년과 1676년, 1678년 거듭 글을 고쳐 달라고 요청했지만 두 사람의 간격은 좁혀지지 않았다. 윤증에게는 병자호란 이후 평생 부끄러움을 안고 학문에 힘썼던 아버지의 삶이 제대로 평가받아야 한다는 문제가 걸려 있었다. 반면 송시열에게 묘갈명은 오랜 벗의 글이라고 해서 자신의 판단까지 굽혀 쓸 수 없는 기록이었다.아들은 아버지의 명예를 지키려 했고 스승은 자신의 판단을 거두지 않았다. 두 사람을 갈라놓은 것은 단순히 비석에 새길 문장 몇 줄이 아니었다. 한 사람의 삶을 후세에 어떻게 남길 것인가가 걸려 있었고, 묘갈명 끝의 '아술부작(我述不作)' 네 글자는 두 사람 사이에 벌어진 간격을 드러냈다.갈등은 1681년 더욱 깊어졌다. 윤증은 송시열에게 보낼 편지를 썼다. 훗날 '신유의서(辛酉擬書)'라고 불린 글이다. 윤증은 이 글에서 송시열이 '의리와 이익을 함께 행하고, 왕도와 패도를 함께 쓴다'는 취지로 비판했다. 학문에서는 의리를 내세우면서 현실 정치에서는 권력과 이해관계를 함께 고려한다는 지적이었다.스승을 향한 제자의 비판으로서는 매우 강한 표현이었다. 친구 박세채가 지나치다고 만류하자 윤증은 결국 편지를 보내지 않았지만, 글이 밖으로 알려지면서 두 사람의 관계는 돌이키기 어려워졌다.1684년 송시열의 제자 최신이 조정에 상소를 올려 윤증을 공격하면서 사제간의 다툼은 임금과 대신들이 논하는 정치 문제로 번졌다. 숙종도 두 사람의 관계가 이 지경에 이른 상황을 '세도(世道)의 큰 변고'로 여겼다. <숙종실록>에는 훗날 윤증의 제자들이 스승을 변호하며 두 사람이 갈라서게 된 전말을 조정에 호소한 기록도 남아 있다.논쟁은 윤선거의 병자호란 당시 처신과 윤휴의 학문에 대한 평가를 넘어 누가 주자학의 정통을 잇는지, 선비가 현실 정치에 어떻게 참여해야 하는지로 번졌다. 상소와 편지, 전국 유생들의 통문이 이어지면서 한 집안에서 시작된 갈등은 조선 지식인 사회 전체의 논쟁으로 확대됐다.당시 서인은 이미 정치적 노선을 둘러싸고 내부 갈등을 겪고 있었다. 회니시비 하나 때문에 노론과 소론이 생겼다고 단순하게 볼 수는 없지만 송시열을 중심으로 한 노론과 윤증·박세채를 중심으로 한 소론의 간격을 돌이키기 어렵게 만든 중요한 계기가 됐다.이 사건을 기록한 실록에서도 서로 다른 시선을 읽을 수 있다. <숙종실록>은 윤증이 스승 송시열을 저버린 문제를 무겁게 다룬 반면 <숙종실록보궐정오>는 송시열 쪽에도 비판적인 시선을 보였다. 같은 사건을 두고도 기록과 평가가 엇갈릴 만큼 회니시비의 파장은 컸다.논쟁은 두 사람이 세상을 떠난 뒤에도 끝나지 않았다. 1716년 숙종은 윤증의 신유의서와 송시열이 작성한 윤선거의 묘문 등을 살펴본 뒤 윤증에게 잘못이 있다는 쪽으로 판단했다. 이른바 '병신처분(丙申處分)'이다.윤증은 이미 1714년 세상을 떠났기 때문에 감옥이나 유배 같은 처벌을 받은 것은 아니었다. 대신 숙종은 윤증을 학문과 덕망이 높은 유학자인 '유현(儒賢)'으로 대우하지 못하게 하고 '선정(先正)'으로 높여 부르는 것도 금했다. 벼슬보다 학자의 명예를 중시했던 윤증에게 사후의 학문적 권위를 국가가 인정하지 않겠다는 조치였다. 병신처분 이후 소론의 정치적 입지도 크게 위축됐다.1684년 사제간의 갈등이 조정의 문제로 번진 지 32년 만이었다. 아버지 무덤 앞 비석에 어떤 글을 남길 것인가에서 시작된 다툼이 한 세대를 지나 국왕의 판단에까지 이른 것이다.명재고택 주변에는 윤증의 삶을 보여주는 문화유산이 지금도 남아 있다. 그 가운데 보물 '윤증 초상 일괄'은 한 사람의 얼굴이 후대에 어떻게 전해졌는지를 보여준다. 1711년 화가 변량이 살아 있던 윤증을 그렸고, 그림이 낡자 후손들은 다시 화가를 불러 초상을 옮겨 그렸다. 18세기와 19세기를 거치며 여러 차례 모사가 이뤄졌고 그 과정도 기록으로 남겼다.조정에서는 한때 윤증을 유현으로 대우하지 못하게 했지만 후손들은 그의 얼굴과 글, 삶의 흔적을 지켰다. 정치적 판정과는 별개로 한 사람을 기억하려 했던 종가의 시간이 그렇게 오늘까지 이어졌다.회니시비를 조선의 당쟁으로만 읽으면 그 안에 얽힌 사람의 이야기를 놓치기 쉽다. 아버지의 삶을 제대로 평가받고 싶었던 윤증과 자신의 판단을 글에서 굽힐 수 없었던 송시열의 생각은 끝내 좁혀지지 않았다. 묘비에 남길 몇 줄의 글에서 시작된 갈등은 두 사람을 넘어 제자와 조정으로 번졌고 한 시대의 정치까지 흔들었다.300년이 지난 지금 회니시비를 다시 들여다보게 되는 이유도 여기에 있다. 누가 옳았는지만으로는 이 오랜 논쟁을 온전히 설명하기 어렵다. 한때 가까웠던 스승과 제자가 왜 끝내 서로에게서 돌아섰는지, 자신의 신념을 지키는 일과 다른 사람의 생각을 받아들이는 일이 왜 그토록 어려웠는지를 돌아보게 한다.송시열과 윤증이 그토록 치열하게 다퉜던 옳고 그름은 이제 역사책 속에 남았다. 하지만 두 사람이 끝내 좁히지 못한 거리는 오늘을 사는 우리에게도 낯설지 않다. 그래서 명재고택에서 만나는 회니시비는 300년 전 끝난 논쟁으로만 머물지 않는다. 자신이 옳다고 믿는 것을 지키는 일만큼, 나와 다른 생각을 이해하는 일이 얼마나 어려운지를 묻는 오래된 질문으로 남아 있다.