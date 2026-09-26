진보당 "북한군 포로 입국, 대통령과 정부당국의 비공개 판단 존중"

큰사진보기 ▲진보당 김종훈 대표가 15일 파병반대 전국 대표자회의에서 발언하고 있다 ⓒ 진보당 관련사진보기

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정부가 최근 북한군 포로를 국내로 송환한 것을 두고 국민의힘이 정치 공세를 이어가고 있다.이에 진보당이 "우크라이나 북한군 포로 입국 문제에 대한 대통령과 정부당국의 비공개 판단을 존중한다"고 밝혔다.진보당은 26일 브리핑을 통해 "가장 우선시되어야 할 것은 끔찍한 전쟁터에서 살아 돌아온 이들의 판단이며, 그것은 바로 당사자의 생명과 안전"이라며 "그 모든 국가의, 민주공화국의 당연한 책무이기도 하다"며 이같이 밝혔다.국민의힘 공세에 대해 진보당은 "이마저 정쟁의 도구로 삼으려는 국민의힘의 행태야말로 끔찍하고 참담한 반인륜적 폭거"이라며 "국민의힘은 한반도의 갈등과 긴장에는 전혀 아랑곳없다"고 지적했다.특히 진보당은 " 사선에서 살아온 사람의 생명과 안전까지 정쟁의 도구로 삼는 작태는 그야말로 도를 넘었다"고 비판했다.진보당은 이어 "박성훈 국민의힘 수석대변인은 '이들을 안전하게 보호하고 받아들이는 것은 국가가 마땅히 해야 할 책무다'고 논평했다"며 "그래서 (정부가) 비공개를 판단했는데, 도대체 여기에 어떻게 '김정은에게 바칠 초대형 선물'을 갖다 붙이는가"라고 반문했다. 그러면서 "기괴함을 넘어 참담하기 짝이 없다"고 지적했다.또한 "박충권 수석대변인이 '청년 포로들의 신변 안전은 정보당국이 철저히 챙기면 될 일'이라고 한 논평도 참담하긴 마찬가지"라며 "동네방네 다 떠들어대고 어떻게 신변안전이 가능한가? 무엇보다, 그 불안하고 위태로운 심경, 박충권 수석대변인이 누구보다 잘 알고 있지 않나"고 물었다. 그러면서 "아무리 정쟁이 우선이라지만, 참으로 잔인하기 짝이 없는 작태"라고 꼬집었다.진보당은 "국민의힘은 우크라이나의 입장을 앞세워 대통령과 우리 정부의 설명을 '국제적 망신을 자초한 무책임한 거짓말'로 몰아붙이고 있다"며 "지금껏 외교안보 사안마다 미국의 일개 정당 시늉을 했던 국민의힘이, 이번에는 우크라이나 정당 행세를 하고 있는 꼴"이라고 평했다.