청남대 모노레일의 그늘... "휠체어 타기엔 너무 좁고 위험"

충북 청주의 대표 명소인 청남대에 새로 들어선 모노레일이 관람객들에게 아름다운 풍경과 편의를 선사하며 호응을 얻고 있으나, 휠체어 이용자 등 교통약자를 위한 배려는 미흡하다는 지적이 나오고 있다.
최근 청남대를 찾은 한 관람객은 새로 개설된 모노레일을 타고 전망대까지 오르며 주변 풍경과 안내 설명을 즐길 수 있었지만, 승강장으로 이동하는 과정에서부터 상당한 불편을 겪었다고 밝혔다.
입구에서 장애인이나 유모차 탑승객을 위한 모노레일 승강장으로 이어지는 안내 표지가 제대로 설치되어 있지 않아 처음 방문하는 이들이 길을 헤매기 일쑤다. 특히 교통약자 전용 이동 경로는 일반 관람객 동선에 비해 두 배 이상 우회하게 되어 있어, 휠체어를 직접 조작하거나 보조해야 하는 방문객들에게 큰 체력적 부담을 주고 있다.
모노레일 내부 공간 역시 개선이 시급한 것으로 나타났다. 현재 구조로는 휠체어 탑승 시 일반 관람객과 섞여 휠체어 2대가 들어가기에 공간이 매우 좁고 위험 요소가 존재한다. 관람객들은 "휠체어 탑승 시 좌석을 접을 수 있는 가변식 의자 구조를 도입한다면 공간 활용도와 안전성이 훨씬 높아질 것"이라고 지적했다. 또한 정해진 운행 시간 간격에 맞추기 위해 휠체어 탑승을 과도하게 재촉하는 현장 분위기 역시 안전사고를 유발할 수 있는 위험 요인으로 지목됐다. 이동이 서툰 교통약자의 탑승을 서두르게 만드는 행위는 자칫 큰 사고로 이어질 수 있는 만큼, 현장 관리자 및 운행 요원을 대상으로 한 체계적인 안전 교육과 인식 개선이 시급하다.
청남대가 모든 시민에게 열린 공간이 되기 위해서는 모노레일과 같은 편의시설 확충에 그치지 않고, 이동 약자의 시선에서 동선과 시설, 안전 관리를 재점검하는 세심한 행정이 필요해 보인다.