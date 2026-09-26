청남대 모노레일의 그늘... "휠체어 타기엔 너무 좁고 위험"

AD

큰사진보기 ▲청남대 모노레일 내부 모습. 전동휠체어가 탑승하자 내부 공간이 꽉 찼다. ⓒ 박병준 관련사진보기

충북 청주의 대표 명소인 청남대에 새로 들어선 모노레일이 관람객들에게 아름다운 풍경과 편의를 선사하며 호응을 얻고 있으나, 휠체어 이용자 등 교통약자를 위한 배려는 미흡하다는 지적이 나오고 있다.​최근 청남대를 찾은 한 관람객은 새로 개설된 모노레일을 타고 전망대까지 오르며 주변 풍경과 안내 설명을 즐길 수 있었지만, 승강장으로 이동하는 과정에서부터 상당한 불편을 겪었다고 밝혔다.​입구에서 장애인이나 유모차 탑승객을 위한 모노레일 승강장으로 이어지는 안내 표지가 제대로 설치되어 있지 않아 처음 방문하는 이들이 길을 헤매기 일쑤다. 특히 교통약자 전용 이동 경로는 일반 관람객 동선에 비해 두 배 이상 우회하게 되어 있어, 휠체어를 직접 조작하거나 보조해야 하는 방문객들에게 큰 체력적 부담을 주고 있다.​모노레일 내부 공간 역시 개선이 시급한 것으로 나타났다. 현재 구조로는 휠체어 탑승 시 일반 관람객과 섞여 휠체어 2대가 들어가기에 공간이 매우 좁고 위험 요소가 존재한다. 관람객들은 "휠체어 탑승 시 좌석을 접을 수 있는 가변식 의자 구조를 도입한다면 공간 활용도와 안전성이 훨씬 높아질 것"이라고 지적했다. 또한 정해진 운행 시간 간격에 맞추기 위해 휠체어 탑승을 과도하게 재촉하는 현장 분위기 역시 안전사고를 유발할 수 있는 위험 요인으로 지목됐다. 이동이 서툰 교통약자의 탑승을 서두르게 만드는 행위는 자칫 큰 사고로 이어질 수 있는 만큼, 현장 관리자 및 운행 요원을 대상으로 한 체계적인 안전 교육과 인식 개선이 시급하다.​청남대가 모든 시민에게 열린 공간이 되기 위해서는 모노레일과 같은 편의시설 확충에 그치지 않고, 이동 약자의 시선에서 동선과 시설, 안전 관리를 재점검하는 세심한 행정이 필요해 보인다.