3275억 원, 끝 아니야… 크린넷의 진짜 비용은

세종시 폐기물 자동집하시설, 이른바 '크린넷'을 다시 들여다봤다. 1편(세종 폐기물 자동집하시설은 '계륵'인가
)에서는 크린넷의 구조와 운영 실태를 살펴봤고, 2편(246㎞ 지하관로, 크린넷은 어떻게 움직이나
)에서는 폐기물이 직경 약 600㎜의 지하 관로를 이동하는 과정에서 발생하는 마모와 특히 곡관부의 손상 가능성을 짚어봤다.
이제 마지막으로 물어야 할 것이 있다. 3,275억 원을 투입한 크린넷에 앞으로는 얼마가 더 필요할까. 이것은 크린넷을 찬성하느냐 반대하느냐의 문제가 아니다. 이미 설치된 도시 기반시설을 어떻게 관리하고, 앞으로 발생할 비용을 어떻게 감당할 것인가에 관한 지속가능성의 문제다.
3275억 원은 시작이었다
세종시의회 자료에 따르면 LH는 2009년부터 세종시에 크린넷을 구축하며 집하장 8개소와 투입구 약 4475개를 설치하는 데 3275억 원을 투입했다. 당시에는 2028년까지 집하장 추가 설치 등에 2052억 원을 더 투입하겠다는 계획도 제시됐다.
하지만 크린넷의 비용은 초기 구축으로 끝나지 않는다. 운영을 위해 전기를 사용해야 하고, 집하장과 투입구를 관리해야 하며, 관로와 각종 기계·전기설비의 고장도 수리해야 한다.
세종시의회 자료에 따르면 2020~2022년 3년간 크린넷 유지비용은 274억 원 이상이었고, 연간 전기요금만 약 50억 원에 달했다. 2022년 운영비는 약 105억 원, 2023년에는 약 120억 원이 소요될 것으로 예상됐다.
결국 중요한 것은 3275억 원이라는 과거의 투자액만이 아니다. 시설을 운영하고 유지하는 데 매년 얼마가 투입되는가가 핵심이다.
시설은 설치했다고 끝나는 것이 아니다. 고장 난 부분을 수리하고, 노후한 설비를 교체해야 하며, 지하 관로 역시 시간이 지나면 보수나 교체가 필수적이다. 이 모든 비용을 합쳐서 보는 것이 바로 생애주기비용(LCC, Life Cycle Cost)이다.
크린넷도 이제 이 방식으로 관리해야 한다. 현재까지 얼마를 썼는지가 아니라, 앞으로 10년, 20년 동안 얼마의 예산이 소요될지 예측할 수 있어야 한다. 특히 세종시에는 약 246㎞에 이르는 지하 관로가 깔려 있다. 관로가 길수록 유지·관리해야 할 구간도 늘어나며, 문제가 발생했을 때 지하 매설 시설 특유의 복구 비용과 시간도 무시할 수 없다.
따라서 필요한 것은 단순한 사후 점검이 아니다. 어느 구간이 노후화되고 있는지, 언제 보수가 필요한지, 장기적으로 교체 비용은 얼마나 소요될지 예측하는 정밀한 관리체계다.
음식물쓰레기를 계속 관로에 넣어도 되는가
여기서 한 가지 더 생각해볼 필요가 있다. 관로를 잘 고치는 것만큼, 관로에 어떤 폐기물을 투입할 것인가도 중요하지 않을까.
음식물류 폐기물은 일반 생활폐기물과 성상이 다르다. 수분이 많고 부패하기 쉬워 관로 노후화와 악취 발생의 주원인으로 지적되어 왔다. 세종시가 참고할 만한 선례도 있다. 인천 청라지구다.
세종시의회 크린넷 특별위원회는 2024년 인천 청라지구를 찾아 대형 음식물 감량기의 운영 사례를 살피고, 음식물이 크린넷 관로에 미치는 영향을 검토한 바 있다. 이후 세종시의회는 음식물류 폐기물 감량을 위한 대형 감량기 보급과 예산 확보 방안을 제안하기도 했다.
청라의 사례를 세종시에 그대로 적용하자는 뜻은 아니다. 다만, 음식물류 폐기물은 별도로 감량·자원화하고, 크린넷은 일반 생활폐기물 중심으로 활용하는 방안을 합리적인 대안 중 하나로 검토할 필요는 있다.
음식물 빼면 전체 비용은 어떻게 달라지나
이 문제는 더 이상 가정이 아니다. 세종시는 최근 크린넷 기술진단 결과를 토대로 음식물쓰레기의 크린넷 수거를 중단하고 인력수거 방식으로 전환하는 방안을 추진하고 있다.
언론 보도 등에 따르면, 세종시는 지난 21일 주민설명회를 열고 이르면 10월 말부터 크린넷 제5집하장을 이용하는 한솔동·새롬동·나성동 등 22개 아파트 단지, 1만 5천여 가구를 대상으로 음식물쓰레기 수거 방식을 변경할 계획임을 밝혔다. 향후 타지역으로의 순차 확대 방침도 내비쳤다.
시는 기술진단 결과, 음식물쓰레기로 인해 이송관로의 노후화와 부식이 가속되고 악취 등이 발생할 수 있다는 점을 변경 이유로 제시했다. 이 판단이 맞다면 음식물류 폐기물을 크린넷에서 분리하는 방안은 충분히 검토할 가치가 있다. 그러나 여기서 또 하나의 질문이 생긴다. 음식물을 크린넷에서 빼면 전체 비용은 어떻게 달라지는가.
인력수거에는 인건비, 차량 운행비, 수거용기 설치·관리비, 운반비 및 처리비가 새로 발생한다. 반면 크린넷 측면에서는 전력 사용량이 줄고 관로 및 설비의 유지관리 부담이 완화되는 효과가 기대된다. 따라서 어느 한쪽의 비용만 단편적으로 보아서는 안 되며, 늘어나는 비용과 줄어드는 비용을 함께 저울질해야 한다.
'수거방식 변경'보다 중요한 건 비용·편익 비교
최근 주민들이 제기하는 문제도 가볍게 볼 수 없다. 10년 넘게 사용해 온 수거 체계를 바꾸는 만큼 주민 입장에서는 왜 바꾸는지, 언제부터 바꾸는지, 새로운 수거 방식은 실제로 가능한지, 악취와 위생 문제는 어떻게 관리할 것인지 등을 충분히 설명 들을 필요가 있다.
특히 언론 보도에 따르면 일부 주민들은 크린넷 시설이 아파트 분양 당시부터 주거환경의 일부로 인식돼 왔다는 점을 들며 시설 이용 중단에 따른 대책이나 보상 문제를 검토해야 한다는 의견을 제기했다. 세종시는 주민 의견을 반영해 공청회를 개최할 계획이라고 밝혔다.
이 과정에서 논쟁이 '자동수거냐 인력수거냐'라는 찬반 논쟁으로만 흘러서는 안 된다. 정작 중요한 것은 어떤 방식이 장기적으로 더 합리적인지 판단할 수 있는 데이터다.
예를 들어 음식물쓰레기 1톤을 처리하는 데 크린넷을 이용할 경우 얼마가 드는지, 인력수거로 전환할 경우 얼마가 드는지를 같은 기준으로 계산해야 한다. 여기에 음식물을 분리했을 때 관로의 수명이 얼마나 연장될 수 있는지, 향후 대수선이나 교체비가 얼마나 줄어들 수 있는지도 함께 따져야 한다.
수거방식 변경의 비용만 볼 것이 아니라, 변경하지 않았을 때 발생할 비용까지 함께 봐야 한다.
사후관리 넘어 '톤당 비용'의 경제성으로
크린넷 투입구의 유지·관리 실태도 그냥 지나칠 수 없다. 세종시의회 자료에 따르면 2021년 한 해 세종시 동 지역 아파트 크린넷 투입구 수리 건수는 196건, 수리금액은 6000만 원을 넘었다.
중요한 것은 수리비의 절대 규모만이 아니다. 어디에서 고장이 반복되는지, 어떤 부품이 자주 고장 나는지, 수리보다 교체가 경제적인 시설은 무엇인지 파악해야 한다. 그래야 고장이 발생한 뒤 수리하는 사후관리에서 고장을 미리 줄이는 예방정비로 전환할 수 있다. 크린넷 관리에도 이제 데이터 기반 관리가 필요하다.
크린넷의 경제성을 시민 눈높이에서 보여주는 가장 쉬운 방법은 쓰레기 1톤을 처리하는 데 얼마가 드는지 계산하는 것이다. 연간 운영비와 유지관리비를 연간 처리량으로 나누면 기본적인 톤당 처리비용을 산출할 수 있다.
여기에 전기료, 위탁운영비, 수선비뿐 아니라 장기적인 대수선·교체비까지 반영하면 보다 정확한 생애주기비용을 계산할 수 있다. 세대 수를 기준으로 하면 세대당 연간 부담비용도 산출할 수 있다. 음식물쓰레기 수거방식을 변경한다면 계산 방법도 같다. 음식물 1톤당 크린넷 수거비와 인력수거비, 별도 처리비를 비교하고, 동시에 관로 유지관리비 절감 효과까지 계산해야 한다. 그래야 정책의 비용과 편익을 객관적으로 비교할 수 있다.
세종시가 크린넷의 미래를 논의하려면 시민이 한눈에 이해할 수 있는 '크린넷 비용표'가 필요하다. 최소한 다음 항목은 공개할 필요가 있다.
- 기본 운영 지표: ▲연간 운영비와 전기료 ▲위탁운영비 ▲관로·투입구·집하장 유지관리비
- 노후·손상 지표: ▲연도별 고장 건수와 수리비 ▲주요 시설의 예상 교체시기와 비용
- 장기 재정 전망: ▲향후 10년·20년 생애주기비용 ▲폐기물 1톤당 처리비용 ▲세대당 연간 비용
여기에 음식물류 폐기물의 별도 감량·자원화 방안을 도입할 경우 다음 항목을 함께 공개해야 한다.
- 방식 전환 시 비용·편익: ▲인력수거 인건비 ▲수거차량 운영비 ▲수거용기 설치·관리비 ▲음식물 별도 운반·처리비 ▲크린넷 전기료 및 유지관리비 절감액 ▲관로 수명 연장 및 대수선비 절감 효과
특히 변경 전과 변경 후의 10년 누적비용을 비교할 필요가 있다.
3275억 원의 질문은 이제 시작
3,275억 원을 투입했다는 사실만으로 크린넷의 성패를 판단할 수는 없다. 하지만 3,275억 원을 투입한 시설이라면 이제는 다음 질문에 답해야 한다.
앞으로 얼마가 필요한가. 그리고 또 하나 더. 어떻게 하면 지금의 시설을 더 오래, 더 적은 비용으로 사용할 수 있는가.
크린넷을 계속 유지할 것인지, 시설을 개선할 것인지, 음식물류 폐기물을 별도로 처리할 것인지, 일부 운영방식을 바꿀 것인지 여러 선택지가 있을 수 있다. 그러나 그 선택의 출발점은 하나여야 한다.
정확한 데이터다. 과거의 투자비뿐 아니라 운영비, 수리비, 미래의 대수선·교체비, 그리고 폐기물 처리방식을 바꿨을 때 발생하는 비용과 편익까지 같은 기준으로 비교해야 한다. 세종시는 새로운 도시다. 그렇다면 도시 인프라를 관리하는 방식도 한 단계 더 발전할 필요가 있다. "얼마를 투자했는가"에서 멈추지 말고 "앞으로 얼마가 필요한가"를 계산해야 한다. 그리고 이제는 한 가지 질문을 더해야 한다.
방식을 바꾸면 전체 비용은 어떻게 달라지는가. 음식물쓰레기를 크린넷에서 분리하는 것도 마찬가지다. 인력수거에 드는 비용과 크린넷 유지관리비 절감 효과, 관로 수명 연장 효과, 향후 시설 교체비까지 한꺼번에 계산해야 한다. 그 계산 결과를 시민에게 공개해야 한다.
크린넷의 미래를 결정하는 것은 찬반 구호가 아니다. 오직 데이터다. 그리고 그 데이터를 시민에게 투명하게 공개하는 것. 그것이 크린넷의 지속가능성을 논의하기 위한 첫 번째 조건이다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.