추석에 구례로 몰려온 사람들... 이유가 있었다

큰사진보기 ▲구례 지리산치즈랜드에 핀 꽃무릇 ⓒ 임세웅 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 블로그에도 실립니다.

추석날인 25일, 전남 구례 지리산치즈랜드를 찾았습니다.언덕 위에서 내려다보니 가장 먼저 눈에 들어온 것은 초록색도, 지리산 능선도 아니었다. 소나무 아래를 붉게 물들이고 있는 꽃무릇이었습니다.마치 누군가 붉은 물감을 뿌려 놓은 듯 꽃무릇이 산책로 주변과 소나무숲 사이를 가득 메웠습니다. 그 사이를 가족과 연인, 여행객들이 천천히 걸었습니다.추석을 맞아 고향을 찾았다가 나들이에 나선 듯한 사람들도 많이 보였습니다. 평소보다 많은 방문객이 산책로를 오갔고 꽃무릇 앞에서는 자연스럽게 발걸음이 멈췄습니다. 사진을 찍고, 꽃을 바라보고, 다시 천천히 걷습니다.명절 풍경이라고 하면 차례상이나 고향집을 먼저 떠올리지만 이날 지리산 자락에서는 조금 다른 추석 풍경이 펼쳐지고 있었습니다.높은 곳에서 내려다본 지리산치즈랜드의 꽃무릇은 가까이에서 보는 것과 또 다른 느낌이었습니다. 구불구불 이어진 산책로 안쪽으로 소나무들이 자리하고, 그 아래를 붉은 꽃무릇이 둥글게 감싸고 있었습니다. 한쪽에는 물이 있고, 그 너머로 초원과 완만한 언덕이 이어졌습니다.붉은색과 초록색의 대비가 유난히 선명했습니다. 특히 꽃무릇이 소나무 아래 그늘과 어우러진 풍경이 인상적이었습니다. 화려한 꽃밭을 일부러 만들어 놓았다기보다는 오래전부터 그곳에 있었던 것처럼 자연스럽게 산책길과 섞여 있었습니다.드론으로 내려다보니 사람들은 꽃밭 안에 작은 점처럼 보였습니다. 그 모습을 보면서 오히려 이곳의 규모를 실감했습니다.이날 눈에 띈 것은 꽃만이 아니었습니다. 어린아이의 손을 잡고 걷는 가족, 부모님과 함께 천천히 산책하는 사람들, 꽃을 배경으로 서로 사진을 찍어주는 모습이 곳곳에서 보였습니다.유명 관광지를 빠르게 보고 이동하기보다는 한 바퀴 걸으며 쉬어가는 모습이 많았습니다. 지리산치즈랜드의 매력도 이런 데 있지 않을까요.무언가 대단한 것을 해야 하는 여행지가 아니라 그냥 걷고, 이야기하고, 계절의 변화를 바라보는 것만으로도 충분한 곳입니다. 특히 꽃무릇이 피는 가을에는 산책 속도가 자연스럽게 느려집니다. 몇 걸음 걷다가 꽃 앞에서 멈추고, 다시 걷다가 사진을 찍습니다. 여행에서 가장 필요한 것이 어쩌면 이런 '천천히 걷는 시간'인지도 모릅니다.지리산 자락의 여행지는 계절에 따라 분위기가 크게 달라집니다. 가을에는 산 전체가 단풍으로 물들기 전부터 이렇게 낮은 곳에서 먼저 계절의 변화가 시작됩니다.꽃무릇이 그 신호입니다. 아직 산은 초록빛이 많이 남아 있지만 땅 가까이에서는 이미 가을이 시작되고 있었습니다. 빨간 꽃무릇과 초록 소나무가 함께 있는 바로 지금이 아니면 보기 어려운 색깔입니다.조금 더 시간이 지나면 꽃은 지고, 나무들은 또 다른 색으로 변할 것입니다. 그래서 계절 여행은 늘 '지금'이 중요합니다.명절에는 가족들이 한자리에 모입니다. 하지만 요즘은 차례나 식사를 마친 뒤 가족과 함께 가까운 여행지를 찾는 모습도 자연스러워졌습니다.올해 추석날 지리산치즈랜드에서 만난 풍경도 그랬습니다. 꽃무릇을 바라보는 사람들의 표정과 산책길을 함께 걷는 가족들의 모습을 보면서 여행이라는 것이 거창할 필요는 없다는 생각이 들었습니다.멀리 떠나지 않아도 됩니다. 산책길 하나와 계절의 꽃, 그리고 함께 걷는 사람이 있으면 충분합니다. 구례의 가을은 지리산 정상에서만 시작되는 것이 아닙니다. 들판에서, 섬진강에서, 그리고 지리산치즈랜드의 작은 꽃 한 송이에서 시작됩니다.추석날 내려다본 지리산치즈랜드. 초록의 지리산 아래에 붉은 꽃무릇이 피었고, 그 사이로 사람들이 걸었습니다.가을이 구례에 도착했습니다.