초등학교에 걸린 장관 표창 플래카드가 씁쓸한 이유

큰사진보기 ▲흡연 예방 우수학교 펼침막예방사업 우수학교 선정 축하 현수막 ⓒ 유경선 관련사진보기

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최근 모 도시의 한 초등학교 정문에 걸린 푸른색 현수막 하나가 지역 주민들의 눈길을 끌고 있다. '2026 지역금연 흡연예방사업 통합성과대회 학교흡연예방사업 우수학교 보건복지부 장관표창'이라는 선명한 문구가 적힌 현수막이다.학교 측과 학생들의 헌신적인 노력으로 거둔 영예로운 수상 소식이지만, 이를 바라보는 지역 사회의 시선에는 기쁨과 함께 씁쓸함이 감돌고 있다. 초등학교가 흡연 예방사업으로 국가 표창을 받았다는 사실은 역설적으로 그만큼 어린 학생들이 담배라는 유해 환경에 깊숙이 노출되어 있다는 반증이기 때문이다.과거 흡연은 중·고등학생 등 청소년기 일탈 행위로 여겨지는 것이 일반적이었다. 그러나 최근 들어 흡연을 처음 접하는 연령이 점점 낮아져 이제는 초등학교 교실까지 위협 받고 있는 실정이다. 학교 주변 골목길이나 아파트 놀이터 뒤편 등 사각지대에서 어린 학생들이 담배를 접하는 모습은 더 이상 생소한 풍경이 아니다. 순수한 동심이 머물러야 할 자리에 하얀 담배 연기가 침투하고 있다는 점은 지역 사회에 큰 충격을 주고 있다.특히 최근의 흡연 연령 하향화 현상은 독한 연초 담배가 아닌 '신종 전자담배'의 확산과 궤를 같이한다. 과일 향이나 달콤한 향이 첨가되고 필기구, USB 메모리 등 일상용품과 유사한 형태의 전자담배는 초등학생들의 경계심을 손쉽게 허물고 있다. 냄새가 나지 않아 부모나 교사의 눈을 피하기 쉽다는 점도 아동 흡연을 부추기는 요인으로 지목된다. 여기에 틱톡, 릴스, 유튜브 등 숏폼 미디어를 통해 화려한 전자 담배 기술을 보여주는 크리에이터들의 영상이 무분별하게 노출되면서, 인지 능력이 완전히 성숙하지 않은 아동들이 흡연을 '멋지고 유행하는 놀이 문화'로 착각하도록 만들고 있다.이번 초등학교의 보건복지부 장관 표창은 교직원과 학생들이 합심하여 인형극, 금연 캠페인 등 다각도의 교육을 펼쳐낸 눈물겨운 노력의 결실이다. 그러나 교육 현장에서는 "학교의 필사적인 예방 노력만으로는 한계가 있다"는 지적이 나온다.학교 담장 밖을 나서는 순간, 아이들은 편의점의 화려한 담배 광고와 길거리 투명 흡연으로 발생하는 담배 연기에 무방비로 노출된다. 결국 초등학생 흡연율 증가와 연령 하향화는 아이들을 유해 환경으로부터 보호하지 못한 어른들과 우리 사회의 방임이 초래한 결과라는 비판을 피하기 어렵다.전문가들은 아이들의 일탈을 훈계하기에 앞서 법과 제도의 정비가 선행되어야 한다고 입을 모은다. △학교 주변 금연 구역 확대 및 단속 강화 △청소년 대상 신종 전자담배 판매 처벌 수위 상향 △미디어 내 흡연 장면 노출 규제 등 실질적인 대책이 마련되어야 한다는 것이다.아동·청소년 보호 관계자는 "진정으로 안도할 수 있는 날은 초등학교 교문에 더 이상 '흡연예방 우수학교'라는 현수막이 걸리지 않아도 되는 날"이라며, "아이들이 맑은 공기 속에서 건강하게 자랄 수 있도록 어른들과 지역 사회가 단단한 방파제 역할을 해주어야 한다"고 강조했다.