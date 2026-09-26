요즘 아시안게임 중계 보면 마음이 편안한 까닭

큰사진보기 ▲23일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 3차전 대한민국과 태국의 경기. 2회말 무사 만루 한국 박재현이 만루홈런을 치고 더그아웃으로 향하며 웃고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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요즘 2026 아이치-나고야 아시안게임 중계를 보고 있자면 문득 1986년 서울에서 개최된 아시안게임이 생각난다. 어릴 적 우리 세대에게 국제 스포츠 대회는 단순한 경기가 아니었다. 적어도 70년대생인 내가 기억하는 시절의 아시안게임과 올림픽은 '대한민국'이라는 국가의 위상을 확인하는 거대한 시험 무대처럼 느껴졌다.금메달 하나를 따면 온 국민이 환호했다. 경기 다음 날이면 신문에는 메달 수와 함께 국가별 종합 순위가 큼지막하게 실렸다. 우리나라가 몇 위인지, 라이벌인 일본과 중국은 몇 위인지부터 확인하는 것이 당연한 일상이었다.당시엔 메달이 늘어날수록 대한민국의 국력과 위상이 그만큼 커지는 것 같았다. 시상대 가장 높은 곳에 태극기가 올라가고 애국가가 울려 퍼지는 장면을 보며, 우리는 자연스럽게 '대한민국이 세계 속에서 이만큼 성장했다'는 벅찬 자긍심을 느꼈다. 지금 생각해 보면 우리는 스포츠를 스포츠 그 자체로 즐겼다기보다, 국가의 위상을 나타내는 성적표처럼 바라봤던 셈이다.그런데 해외에 나가면서 이와는 조금 다른 현실과 마주하게 됐다. 세계 어디에서나 한국을 알아볼 것이라고 생각했던 것과 달리, 당시에는 '한국'이라고 말해도 곧바로 알아듣지 못하는 사람도 있었다. 나를 일본인이나 중국인으로 착각하는 경우도 허다했다. 어떤 이들에게 한국은 여전히 전쟁을 겪은 가난한 나라라는 오래된 이미지에 머물러 있었다.그럴 때면 이상하게 서운했다. 대한민국 아직 멀었단 생각도 들었다. 우리는 올림픽에서 금메달을 따고 국가별 순위가 올라갈 때마다 대한민국이 세계적인 스포츠 강국으로 인정받고 있다고 생각했다. 그런데 정작 해외에서 마주한 현실은 우리의 기대와 조금 달랐다.물론 스포츠가 국가 이미지 향상에 전혀 영향이 없다는 말은 아니다. 1988년 서울올림픽은 냉전 시대의 벽을 허물며 한국의 현대사에서 빼놓을 수 없는 중요한 전환점이 되었다. 하지만 1980년대를 곰곰이 돌아보면, 당시 스포츠를 바라보던 우리의 시선에는 정치적 배경이 짙게 깔려 있었다.80년대 초반 프로야구와 프로축구가 잇따라 출범하고 국제대회 유치에 열을 올렸던 것은, 국민의 시선을 정치 바깥으로 돌리려 했던 군사정권의 이른바 '3S 정책'과 무관하지 않다는 역사적 평가도 있다. 권력에 의해 스포츠가 활용된 씁쓸한 이면이 분명히 존재했던 것이다.이제 와서 돌아보면 그때의 '스포츠 강국'이라는 찬사 속에는, 선수 개인의 땀과 눈물보다 '국가의 순위'가 지나치게 앞에 놓여 있었던 것은 아닌지 반성하게 된다.아시안게임의 출발점을 돌아보면 그 의미는 더욱 명확해진다. 제2차 세계대전 이후 아시아 국가들이 독립하며 우호와 세계 평화를 촉진하기 위해 만든 축제가 바로 아시안게임이다. 올림픽 역시 마찬가지다. 국제올림픽위원회(IOC)가 강조하는 올림피즘의 핵심은 '탁월함'뿐만 아니라 인종과 종교, 정치적 차별을 넘어선 '우정과 존중'에 있다.본래의 목적을 떠올려 보면, 우리가 수십 년간 TV 화면을 통해 소비했던 올림픽은 어딘가 좀 기형적이었다. '대한민국 종합 몇 위', '일본을 이겼다', '중국을 앞섰다' 같은 숫자와 경쟁이 언제나 경기 자체를 압도했으니 말이다.그래도 국가대표로 출전하는 이상 국가를 완전히 떼어놓고 볼 수는 없다. 태극 마크는 선수에게도, 지켜보는 국민에게도 특별한 무게를 지닌다. 물론 지금은 상황이 많이 달라졌다. 케이팝을 비롯해 한국 영화와 드라마, 음식과 문화가 세계 곳곳에 알려지면서 오히려 한국을 모르는 사람을 찾기가 어려운 시대가 됐다. 굳이 스포츠 경기 하나에 목을 매며 국가의 위상을 증명하려 애쓰지 않아도 되는 시대가 온 것이다. 지금의 젊은 세대에게 이런 이야기는 어쩌면 낯설게 들릴지도 모르겠다.그래서 요즘 아시안게임 중계를 보면 마음이 한결 가볍고 편안하다. 예전처럼 국가별 메달 순위에 집착하지 않는다. 경기가 끝날 때마다 메달 획득 현황을 확인하고, 우리나라가 몇 위인지부터 CG(컴퓨터그래픽)로 보여 주던 시대가 아니다 보니 메달의 색깔이나 국가 순위보다 눈앞에서 사력을 다하는 선수에게 온전히 시선이 머문다.넘어졌다가 다시 일어나는 선수의 투지가 보이고, 경기에서 패한 뒤 아쉬움에 고개를 숙이는 선수의 미세한 표정 변화도 마음에 와닿는다. 몇 년 동안 매일 같은 훈련을 반복하고, 부상을 견뎌내며, 단 몇 분 혹은 몇 초를 위해 자신의 찬란한 젊음을 통째로 바친 선수들.흔히 말하는 '국뽕'을 억지로 쥐어짜지 않아도 경기는 충분히 재미있다. 우리 선수가 이기면 당연히 기쁘다. 하지만 상대 나라 선수가 놀라운 플레이를 펼치면 그것 역시 순수하게 감탄스럽다. 우리 선수가 졌다고 해서 그 순간 경기장에서 흘린 땀방울까지 가치가 없어지는 것도 아니다. 그렇게 스포츠를 바라보는 시선이 조금씩 달라졌다.거기다 오히려 방송에서 국가별 메달 순위를 읊어주지 않으니, 요즘은 내가 되레 우리나라가 메달을 몇 개 땄는지 직접 찾아볼 때가 있다. 하지만 국가 순위가 중요해서가 아니다. 그저 궁금해서다.물론 과거 열악한 스포츠 인프라 속에서도 묵묵히 대한민국의 위상을 드높인 선수들의 눈부신 성취를 폄훼할 생각은 추호도 없다. 1986년 서울아시안게임에서 3관왕에 오른 임춘애 선수는 '라면만 먹고 뛰었다'는 일화가 회자될 만큼 당시 우리 사회에 깊은 인상을 남겼다.거리에 매캐한 최루탄 연기가 가시지 않던 서슬 퍼런 군부독재 시절, 그 숨 막히고 참혹했던 시대를 맨몸으로 견뎌내야 했던 국민들에게 어린 선수가 트랙을 달리며 잇따라 금메달을 따내는 모습은 질식할 것 같은 현실 속 유일한 위안이자 눈물겨운 희망이었다.나 역시 한때 그 메달 하나에 목을 매고 울고 웃었던 평범한 국민이었으며, 시상대 가장 높은 곳으로 태극기가 올라가는 순간 가슴 뭉클해하던 기억을 소중히 간직하고 있다.다만, 이제는 조금 다르게 보고 싶을 뿐이다.사회체육의 기반은 턱없이 열악했는데도 국제대회에서 금메달 하나만 따면 어느새 '세계 최강'이라 부르며 국민을 취하게 만들었던 위정자들의 술수, 그 기형적인 시절을 지나 이제는 대한민국이 몇 위인지보다 한 선수가 어떤 마음으로 경기장에 서서 자신의 경기를 펼쳤는지를 먼저 보고 싶다.국가가 있기에 국가를 대표하는 선수도 있지만, 결국 그 선수가 한 사람의 평범한 국민이기에 '국가대표'라는 영광스러운 이름도 존재할 수 있는 것 아닐까.지난 25일 벌어진 아시안게임 야구 한일전에서 일본 사회인 야구팀에 패했다며 우리 대표팀 선수들을 매섭게 질타하는 글들이 쏟아지고 있다. 그러나 아직 남은 경기를 치러야 하는 선수들에게 비난의 화살을 쏘기 전에 우리가 먼저 바라봐야 할 것은, 무거운 부담감 속에서도 끝까지 그라운드를 지킨 선수들의 땀방울이 아닐까.개최국 일본의 미흡한 경기 운영과 열악한 환경 속에서 우리 선수들이 겪어야 했던 고충은 이미 여러 경로를 통해 알려졌다. 유승민 대한체육회장이 일본 측에 직접 항의했다는 소식이 전해졌을 정도다.물론 경기 결과에 아쉬움을 느끼는 것은 당연하다. 한일전이라는 특수성 때문에 더욱 그럴 수 있다. 하지만 매서운 질책보다는 따뜻한 응원을, 타국과의 단순한 비교보다는 격려와 칭찬을 먼저 건넸으면 한다. 그래야 우리 선수들도 아쉬움을 훌훌 털어내고 남은 경기를 후회 없이 치를 수 있을 것이다. 국가를 대표해 그 무대에 선 선수들 가운데 지고 싶어서 경기장에 나선 사람은 단 한 명도 없을 테니까 말이다.돌이켜보면 우리는 오랫동안 스포츠를 스포츠 그 자체로 즐기기 어려웠던 때가 있었다. 국제대회에서 태극기가 올라가고 애국가가 울려 퍼지면 선수 개인의 경기력이나 노력보다 '대한민국'이라는 이름이 먼저 강조되곤 했다. 승리하면 온 국민이 환호했지만, 패배하면 선수 개인에게 그 책임이 지나치게 돌아가는 경우도 있었다.이제는 조금 달라졌으면 한다. 스포츠에서 '대한민국'이라는 이름표를 먼저 찾기보다, 그 안에서 치열하게 땀 흘리는 한 명 한 명의 '선수'를 먼저 바라보는 것이다. 승패에 따라 환호와 비난을 오가는 응원이 아니라, 이기든 지든 최선을 다한 선수들에게 박수를 보내는 문화 말이다.스포츠를 잘하는 나라가 반드시 스포츠를 잘 즐기는 나라는 아닐 것이다. 금메달과 승패에 지나치게 매달렸던 '스포츠 콤플렉스'를 이제는 조금 내려놓고, 선수와 팬 모두가 스포츠 자체를 온전히 즐길 수 있는 응원 문화를 만들어갔으면 한다.