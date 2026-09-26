희토류 쥔 중국... 외신 "미중 정상회담, 시진핑의 승리"

큰사진보기 ▲미국 도널드 트럼프 대통령이 9월 24일(현지시각) 워싱턴D.C. 백악관에서 국빈 만찬을 위해 시진핑 중국 국가주석을 맞이하며 대화하고 있다. ⓒ 로이터=연합뉴스 관련사진보기

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백악관에서 열린 미중 정상회담이 화려했지만 '빅딜' 없이 끝나면서 시진핑 중국 국가주석의 승리였다는 평가가 나온다.시 주석이 '희토류'라는 강력한 무기를 앞세워 무역 전쟁의 주도권을 쥔 반면, 이에 맞설 카드가 마땅치 않고 지지율 하락에 중간선거 패배를 걱정하는 도널드 트럼프 미국 대통령은 시 주석을 극진히 대접하면서 '현상 유지'에 매달렸다는 것이다.AP통신은 "트럼프 대통령이 시 주석과 펑리위안 여사를 화려하게 맞이한 것이 그들을 감동시켰는지는 불분명하지만, 중국 국민에게 상당한 인상을 남겼다"라며 "사람들은 중국의 위상이 높아진 것을 목격했다"라고 전했다.두 정상은 사흘간 만나며 공식 회담과 만찬을 열었지만, 세계적인 관심에도 불구하고 구체적인 합의는 나오지 않았다.버락 오바마 전 대통령 행정부에서 국무부 고위 관료를 지낸 대니 러셀은 "우리가 본 것은 외교라기보다는 '외교적 오락'에 가깝고, 이는 미중 관계의 심각한 문제들을 해결하는 데 그다지 도움이 안 된다"라고 지적했다.중국이 시 주석의 전략적 비전으로 미국에 도전하는 글로벌 강대국으로 올라서자 미국은 기술 특허를 포함한 보호주의 무역으로 중국을 견제했다.CNN방송은 "미국의 이런 시도에도 중국은 기록적인 수출 실적을 유지하고, 인공지능(AI) 및 로봇 분야에서 강력한 발전을 이루었다"라며 "희토류와 같이 미국이 필요로 하는 상품과 원자재를 확고히 장악하고 있다"라고 강조했다.이어 "세계 최대 경제·지정학적 강대국 간 긴장을 해소하기 위한 역사적인 정상회담이었으나, 별다른 사건 없이 끝났다"라며 "하지만 시 주석의 야망을 실현하는 데 있어 다른 것은 필요하지 않았다"라고 평가했다.또한 "이 모든 것이 시 주석에게 더 큰 영향력을 부여하며, 이는 정상회담의 내용보다 형식만으로도 충분하다"라고 덧붙였다.<뉴욕타임스>도 "트럼프 대통령은 재집권하면서 미국의 산업 기반을 재건하기 위해 중국에 매우 높은 관세를 부과했으나, 이들의 무역 갈등은 미국이 예상한 방식대로 전개되지 않았다"라고 분석했다.그러면서 "중국이 보유한 경제 무기 중 가장 중요한 것은 자동차, 전자제품, 무기 생산에 필수적인 희토류에 대한 지배력"이라며 "중국이 미국에 희토류 수출을 제한하자 미국은 강경했던 관세 조치 일부를 철회하고, 양국은 무역휴전에 들어갔다"라고 전했다.우신보 중국 푸단대 교수는 "중국은 미국과의 관계를 안정시키면서 자국의 우선순위에 더 집중할 수 있을 것"이라고 말했다.중국의 주택시장 붕괴, 지방정부 재정난 등 국내 문제가 산적하고 내년 가을 중국 전국인민대표대회(전인대)를 앞두고 새로운 지도부를 구성해야 하는 시 주석이 트럼프 대통령과의 회담을 대립 없이 마치면서 시간을 벌었다는 것이다.<뉴욕타임스>는 "중국은 미국과의 무역휴전을 생산적으로 활용하고 있다"라며 "트럼프 대통령 재집권 이후 중국의 무역 흑자는 오히려 급증했고, 동남아 및 중남미로 수출 시장을 확대하면서 미국에 대한 의존도를 낮추고 있다"라고 설명했다.이어 "시 주석에게 있어 중국을 위협했던 미국의 고관세 부과 없이 끝난 이번 정상회담은 어쩌면 가장 큰 승리일지 모른다"라고 평가했다.