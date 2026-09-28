"그림 놓지 않으려 시작한 일이 갤러리가 됐습니다"

큰사진보기 ▲김민자KMJ 갤러리 대표 ⓒ 송정훈 기자 관련사진보기

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10월 새로운 공간으로 이전을 준비하는 김민자 KMJ갤러리 관장을 지난 24일 인천 구월동 갤러리에서 만나 2021년 본격적으로 갤러리를 시작해서 지금까지 걸어온 길, 앞으로 계획에 대해 들어봤다."갤러리를 운영하기 전에는요? 그냥 평범한 작가였죠."그에게 갤러리를 시작하기 전 어떤 사람이었느냐고 물었더니 돌아온 첫 대답이다.하지만 이야기를 조금 더 들어보니 '평범한 작가'라는 말로 설명하기에는 지나온 시간이 꽤 길었다.1989년 서울에서 한국화를 시작했다. 예원 대학교에서 한국화를 전공했고 홍익대학교 미술대학원에서도 공부했다. 인천으로 터전을 옮긴 뒤에는 30년 넘게 이곳에서 작품 활동을 이어왔다.미술학원과 문화센터에서 학생들을 가르쳤고 대학 강의도 했다. 개인전도 여섯 차례 열었다. 작가로 활동하면서 전시와 아트페어 현장을 경험했고, 여러 작가를 만났다.그러다 어느 순간 작품을 전시하는 사람에서 다른 작가들의 작품을 전시하는 사람으로 바뀌어 있었다.그 시작은 거창하지 않았다."작품을 계속하고 싶었어요. 그런데 작가로만 생활하기가 쉽지 않잖아요. 경제활동도 해야 했고요. 마침, 바로 옆에 점포가 하나 나왔어요. 작가들을 도와주는 공간을 한번 만들어보자는 생각으로 시작했습니다."그는 "처음부터 갤러리 운영자가 되겠다고 생각한 것은 아니었다"라고 했다."그림을 놓지 않으려고 시작한 일이 여기까지 온 거예요."김 관장이 갤러리를 운영하면서 중요하게 생각하는 것은 작품만이 아니다. 그 작품을 만든 작가다.작가로 살아본 경험이 있기 때문이다."작가가 전시 한 번 하는 게 얼마나 힘든지 알아요. 작품을 준비하고, 전시장을 알아보고, 홍보하고, 판매까지 연결하는 과정이 쉽지 않거든요."그래서 갤러리를 운영하면서 유명 작가에게만 공간을 내주지는 않으려고 했다.신진 작가나 아직 이름이 알려지지 않은 작가에게도 기회를 주고 싶었다.그가 '스타트 아트페어'를 기획한 것도 같은 이유다. 큰 아트페어에 참가하기 어려운 신진 작가들이 작은 부스라도 마련해 작품을 선보일 수 있도록 했다."유명 작가만 전시해야 한다는 생각은 없었어요. 어려운 작가들도 알려야 한다고 생각했습니다. 저도 작가였으니까요."원로 작가와 신진 작가, 발달장애 작가를 위한 전시도 열었다. 해외 전시를 통해 국내 작가들을 소개하기도 했다."하다 보니까 한 해에 140번 전시를 한 적도 있더라고요. 지금 생각하면 어떻게 그렇게 했나 싶어요. 다시 하라고 하면 못 할 것 같아요."그가 웃으며 말했다.김 관장에게 갤러리는 작품을 걸어놓는 장소 이상의 의미가 있다."판매도 중요하죠. 작가들에게는 정말 중요합니다. 하지만 그것만이 갤러리의 역할은 아니라고 생각해요."그가 말하는 갤러리의 역할은 '매개'다.작가와 시민, 작가와 기업, 작가와 컬렉터 사이를 연결하는 것이다."작가들이 활동할 수 있도록 힘을 주는 작은 씨앗 같은 역할을 하고 싶어요. 작가를 알리고 시민들이 문화예술을 누릴 수 있도록 하고, 고객과 작가를 연결하는 역할도 해야죠."그래서 그는 인천의 미술시장에 관한 이야기가 나오자 자연스럽게 '문턱'이라는 말을 꺼냈다."아직 문화예술의 문턱이 높아요."인천에는 좋은 작가가 많고 전시 인프라도 갖춰져 있지만 시민들이 미술을 쉽게 접하고 작품을 구매하는 시장은 더 성장해야 한다는 것이다."인천에 좋은 작가들이 정말 많거든요. 송도컨벤시아도 있고 문화예술회관도 있고 아트센터도 있어요. 아트페어도 계속 열리고 있고요. 그런데 시민들이 미술을 가까이 느끼기에는 아직 문턱이 있는 것 같아요.""서울로만 가지 않아도 되는 시장을 만들고 싶어요"김 관장이 바라는 것은 인천 작가들이 굳이 서울로 나가지 않아도 활동할 수 있는 시장이다.물론 서울의 미술시장이 가진 규모와 시스템을 부정할 수는 없다. 하지만 인천에도 작가와 갤러리, 기업, 컬렉터가 연결되는 구조가 만들어져야 한다고 생각한다."왜 인천에서 못하느냐는 거죠. 인천에도 좋은 작가들이 있고 좋은 공간도 있는데요."기업의 역할도 중요하다고 했다."기업들이 작가들과 같이 가면 기업의 문화적 수준도 올라간다고 생각해요. 작품 하나를 사고 전시 하나를 후원하는 것만이 아니라 작가와 기업이 함께 성장하는 구조가 만들어졌으면 좋겠습니다."그동안 인천에서 갤러리를 운영하며 느낀 어려움도 털어놓았다."기업 처지에서도 이해는 돼요. 그동안 인천에 정착해서 믿음을 줄 수 있는 갤러리가 많지 않았으니까요. 저 역시 아직 불안한 부분이 있어요."그래서 그는 갤러리 운영 외에도 다른 사업을 병행하며 기반을 만들고 있다고 했다."결국 신뢰가 중요합니다. 작가에게도, 기업에도 믿음을 줄 수 있는 갤러리가 되어야죠."김 관장이 올 11월 새롭게 추진하는 '포트아트 인천'도 이런 생각에서 출발했다.인천의 항만과 공항이라는 도시의 특성을 미술과 연결해 보자는 것이다."인천은 항만과 항공을 통해 세계로 연결되는 것이 도시잖아요. 그런 도시의 특성을 문화예술로 보여주고 싶었어요."그는 처음부터 대형 아트페어를 만들 생각은 없다고 했다."저는 인천의 축제처럼 하고 싶어요. 크게 만들어서 수익을 내는 것보다 처음에는 투자한다는 생각으로 하고 싶습니다."전국에서 작가를 공모하되 인천 작가의 참여도 중요하게 생각한다."전국 공모로 가고 싶어요. 그런데 인천에서 하는 행사인 만큼 인천 작가들도 50~60% 정도는 참여해야 하지 않을지 생각합니다. 나중에는 예산이 확보되면 더 좋은 작가들에게 집중하고 싶고요."최근 인천에서 여러 아트페어가 짧은 기간에 몰리는 현상에 대해서는 작가들의 피로도도 고려해야 한다고 말했다."작가들도 힘들죠. 가을만 되면 행사가 몰리니까요. 각 행사가 자기 성격을 갖고 개최 시기를 분산해서 서로 다른 역할을 하면 좋겠습니다."김 관장은 오는 10월 새로운 공간으로 이전할 예정이다.인천문화예술회관 건너편에 마련한 1·2.3층 공간이다.그곳을 단순한 갤러리로 운영할 생각만은 아니다."전시만 하고 끝나는 공간이 아니라 시민들이 와서 그림도 보고 커피도 마시고 공연도 보고 여러 가지 프로그램을 함께할 수 있는 문화복합 공간으로 만들고 싶어요."1층은 작품 판매와 작가 홍보를 함께하는 공간으로, 2.3층은 전시와 다양한 문화 프로그램을 진행하는 공간으로 활용할 계획이다.그가 강조하는 것은 '작품판매'이다."작가들에게는 전시하는 것만큼 작품이 판매되는 것도 중요해요. 전시만 해주는 것으로 끝나는 게 아니라 실제로 작가에게 도움이 되는 구조를 만들고 싶습니다."그렇다면 김민자 관장이 앞으로 가장 하고 싶은 일은 무엇일까.대답은 의외로 간단했다."작가를 키우는 갤러리가 되고 싶어요."신진 작가뿐 아니라 중견과 원로 작가까지 아우르고 싶다고 했다.현재 추진하고 있는 온라인 플랫폼 '아트Q' 역시 그 연장선에 있다."신진 작가들이 직접 작품을 소개하고 판매할 수 있는 플랫폼을 만들고 싶어요. 앞으로는 문화예술도 산업화가 필요하다고 생각합니다. 그래야 작가들도 경제적으로 성장할 수 있으니까요."그가 그리고 있는 그림은 인천에만 머물지 않는다."인천 작가들이 대한민국을 넘어 해외로 나갈 수 있는 토대를 만들고 싶습니다."해외 대사관과 젊은 작가를 연결하고 문화외교와 예술을 접목하는 플랫폼도 구상하고 있다."오프라인 갤러리도 만들고, 온라인 사업도 만들고, 서로 연결되는 융합 플랫폼도 만들고 싶어요."김민자 관장의 이야기를 듣고 있으면 갤러리를 운영하는 사람의 이야기라기보다 한 작가가 자신의 활동 영역을 넓혀가는 과정에 가깝다는 생각이 든다.처음에는 그림을 놓지 않기 위해 공간을 만들었다.그 공간에 다른 작가들의 그림이 들어왔다.작가들을 소개하고 전시를 열고 작품을 판매하면서 갤러리가 됐다. 그리고 이제는 작가들이 성장할 수 있는 시장과 플랫폼을 고민하고 있다."제가 자본력이 생기면 작가들을 위해 일하고 싶어요. 지금까지도 돈을 벌기 위해 했다기보다 대부분 투자였어요."그에게 미술은 아직도 진행형이다.1989년 작가로 시작한 김민자는 이제 갤러리라는 또 다른 캔버스 위에 새로운 그림을 그리고 있다.이번에는 자신의 작품만을 위한 그림이 아니다.그가 그리고 싶은 것은 작가들이 지속적으로 작품을 만들고, 작품이 시장과 만나고, 인천의 예술이 국내를 넘어 세계와 연결되는 구조다."결국 작가들을 위한 갤러리가 되고 싶습니다."그가 처음 그림을 놓지 않으려고 시작했던 일이 어디까지 갈지는 아직 알 수 없다.다만 다음 그림의 주인공이 자신만은 아니라는 것, 그것만은 분명해 보였다.