법정 가득 채운 퇴직 교사들은 울음을 삼켰다

큰사진보기 ▲백골단에 의해 강제 연행당하는 서인주 선생님(서인주 선생님 제공)1989년 7월 9일 명동성당에서 열린 교육민주화 대회에 참석하려던 서인주 선생님이 사복 경찰들에 의해 짐짝처럼 끌려나오는 모습. 그 시절 노태우 공안정권의 야만과 폭력성도 끔찍하지만 뒤에서 조롱하듯이 웃고 있는 경찰의 모습은 소름이 돋을 정도이다. ⓒ 서인주 선생님 관련사진보기

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" 전교조(전국교직원노동조합) 결성은 전쟁과 같았습니다. 전교조 결성 과정에서 희생된 사람은 교사만이 아닙니다. 1989년 12월까지 전교조 관련하여 242명 학생이 징계당했습니다. 이 자리를 빌려 대구 경화여고 2학년 학급회장이던 김수경 양의 죽음을 특별히 회고하고 싶습니다. 그 학생은 (중략) 재단 측으로부터 온갖 모욕과 수모를 받았습니다.

김수경 학생은 이에 항의하고자 1990년 6월 5일 영남대학교에서 투신자살했습니다. 한 인간의 자율 의지는 소중한 것입니다. 어린 학생을 논리적으로 설득하고 교육적으로 인도하여 더 큰 사람으로 키워야 함에도 강제로 억압하고 모욕을 줌으로써 꺾으려고만 하면 정말 안 되는 일입니다. 그건 교육이 아닙니다."

큰사진보기 ▲김수경 학생 추모 결의대회1990년 6월 24일 경북대 소강당에서 김수경 학생 추모와 결의대회를 개최한 뒤 경북대 북문으로 진출하려 했으나 경찰의 최루탄 저지 방해로 경북대 도서관 앞에 모인 장면(김수경 열사 추모사업회 제공) ⓒ 김수경 열사 추모사업회 관련사진보기

"제가 작년에 전교조를 지지했던 것도 사실이었고 그런 선생님을 더 좋아했던 것도 사실입니다. 그런 이유 하나만으로 제가 학교 다니기가 불편하다면, 아니 고통스럽다면 이미 그곳은 학교가 아닙니다. 오늘 청소 시간에 자신의 말을 무시했다는 이유 하나만으로 따귀를 맞고 모든 학생이 보는 앞에서 무릎을 꿇고 앉아 있었습니다. (중략) 전교조를 지지했던 게 죄가 된다면 법정에서 떳떳이 죗값을 받고 싶습니다."

큰사진보기 ▲1989년 7월 14일 구로동 도로공원 인근 거리 시위 당시 경찰에게 구타당하는 장면이날 800명의 구로고 학생들이 거리 진출 시위를 시도하면서 구로고등학교 박종필 군(17세)을 비롯해 학생 20여 명이 크고 작은 부상을 당했다. 구로고등학교는 이튿날 7월 15일 조기 여름방학을 시행하는 꼼수를 부렸다 ⓒ 전교조 학생사업국 소장 자료 관련사진보기

큰사진보기 ▲전남대 교정에 있는 <참교육> 기념비석(정희곤 선생님, 장권호 선생님 제공)1989년 광주광역시 서강고 3학년 졸업생들이 졸업식날 해직된 전교조 선생님들을 기리며 교정에 세운 참교육비석으로 졸업생들이 십시일반 모금하여 교정에 세웠다. 그 시절 고등학생 운동이 <참교육>을 열망하며 <참교육 요구투쟁>으로 승화했음을 이해할 수 있다. 고난 끝에 <참교육> 기념비석이 지금은 전남대 교정에 있다. ⓒ 정희곤, 장권호 관련사진보기

큰사진보기 ▲전교조 교사들을 짓밟는 전경들1989년 5월 28일 전교조 창립대회 최최 예정 장소였던 한양대에서 결성대회에 참가한 교사들을 전경들이 군홧발로 짓밟는 장면(전국교직원노동조합 제공) 5.28 결성대회에 참가한 교사들은 전국 각지에서 200명 정도였는데 경찰의 원천봉쇄를 뚫고 전날 5월 27일 한양대에 집결했다. ⓒ 전교조 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026년 9월 17일 변론기일 첫날 단체 기념 사진법정에 참석한 90여 명의 전교조 해직교사들 가운데 전남, 경남 등 멀리 지방에서 오신 분들은 일부 가고 수도권에 거주하는 분들 중심으로 국가폭력에 맞서 피해회복을 다짐하면서 단체 기념사진을 남겼다(교육민주화동지회 제공) ⓒ 교육민주화동지회 관련사진보기

지난 9월 17일 서울중앙지방법원 557호 법정에서 89 전교조 해직 교사 변론 소송이 열렸습니다. 전국 각지에서 올라온 60대~80대 퇴직 교사들이 법정 안을 가득 메웠습니다. 소법정이라 자리가 부족해 뒤에 서 있는 교사들 외에 미처 법정 안으로 들어가지 못한 교사도 많았습니다.1989년 경북 경주에서 국어를 가르치다 해직된 서인주 선생님이 ppt 자료 사진 한 장을 띄웠습니다. 1989년 7월 9일 명동성당에서 열린 교육 민주화 대회에 참석하려다 짐짝처럼 끌려 나오는 장면입니다. 흰 헬멧을 쓴 무술 경관, 이른바 백골단에 둘러싸여 사지가 들린 채 강제로 연행당하는 모습입니다. 그 순간 법정 안에 정적이 감돌았습니다.89년 당시 노태우 군사정권의 폭력성을 다시 떠올리게 하는 고통스러운 사진이기 때문입니다. 문제는 거기에 그치지 않습니다. 연행 당시 뒤에 서 있는 경찰이 조롱하듯이 웃고 있는 끔찍한 모습입니다. 야만의 시대! 자유대한민국을 부르짖던 독재정권은 집회의 자유권마저 무참히 짓밟았습니다. 반백의 퇴직 교사 서인주 선생님은 준비한 서면 자료를 눈물로 읽어나갔습니다.이어서 학생회 총무로 활동하던 김수경 양 유서를 읽어 내려갔습니다.1989년 5월 전국교직원노동조합(아래 전교조) 결성 과정에서 교사노동조합을 탈퇴하지 않았다는 단 하나의 이유만으로 노태우 공안 정권은 1600명의 교사를 일거에 쫓아냈습니다. 전국 공·사립학교에서 해임, 파면, 면직 등 교육 대학살을 자행했습니다. 각 시도 교육청별 해직의 형식을 띠었으나 실제는 안기부-검찰-경찰-문교부 등 11개 국가기관을 총동원해 정권 차원에서 자행한 국가폭력입니다. 2기 진실화해위원회 진상조사로 인권침해 사실이 명확히 규명되었습니다. 글쓴이가 재직 중이던 구로고등학교에선 징계위에 출두한 어느 교사에게 징계위원이 나서서 '제발 노조만 탈퇴해 달라'고 사정할 정도였으니까요.놀라운 점은 1989년 5월 교사노동조합 결성 과정에서 학생들이 적극 참여했다는 사실입니다. 1989년 7월 22일까지 전국 200개 이상의 학교에서 연인원 20만 명의 학생들이 '전교조 교사 지키기 투쟁'에 참여했습니다. 나아가 '전교조 교사 지키기 투쟁'을 넘어서서 '참교육을 요구하는 투쟁'으로 고등학생 운동이 승화했습니다.실제로 전국 각지의 수많은 고등학생이 전교조 교사를 지키기 위해 정학, 퇴학, 경찰서 연행 등 징계와 구속을 감수했습니다. 식민지 노예 교육에 항거한 광주학생운동(1929~1930)의 정신을 계승하듯이 교육 주체인 학생들이 자주적으로 '참교육'을 요구하며 독재 권력에 항거했습니다.특히 1980년 5월 민주화운동을 경험한 광주에선 그 투쟁의 강도가 높았습니다. 광주 금호고, 중앙여고, 송원고에선 혈서를 쓰면서 항거했습니다. 심지어 서석고에선 전교조 교사 한 분을 징계할 때마다 학생 한 명씩 투신하겠다고 결의할 정도였습니다. 실제로 서울 구로고등학교에선 학생회장과 총무부장이 투신하면서 격렬히 저항했고 학교 당국은 직선제 학생회를 해체하려고 탄압 또한 집요했습니다.전교조를 반대한 어느 교사는 학생회 간부의 뺨을 때리고 갑자기 교실 문을 확 열어젖힌 뒤 학생들을 향해 '죽여버린다'고 겁박했습니다. 어느 날은 전교조를 지지한 학생을 학생부 교무실 콘크리트 바닥에 무릎 꿇린 뒤, 머리를 박게 하고 구둣발로 차는 만행을 저지른 적도 있습니다.1989년 여름방학을 7월 15일로 앞당기는 꼼수를 부리면서 방학 동안 구로경찰서와 학교 당국은 100명에 이르는 학생들을 징계 협박하고 각서를 쓰게 하거나 일부는 경찰서로 연행했습니다. 그럼에도 이듬해 구로고등학교 학생회는 4·19혁명 기념식을 당당히 학교 당국에 요구해 공식적으로 치러냈습니다. 그리고 5·18 광주민주화운동 기념식 또한 학교 당국의 불허에도 학생회 차원에서 기습적으로 치러냈습니다.불의가 만연한 시절, 권력이 자행한 탄압과 모욕, 수모 속에서도 구로고등학교뿐만 아니라 전국의 고등학생들은 뜻을 굽히지 않고 항거했습니다. 김수경 학생(대구 경화여고)의 투신과 심광보 학생(충북 충주고)의 분신 후 투신, 그리고 김철수 학생(전남 보성고)의 분신이라는 죽음의 항거는 당대 교육계 부조리와 불의에 맞서 <참교육>을 향한 처절한 외침이었습니다. 그런 점에서 고등학생 운동은 89 교육 대학살 못지않게 우리 교육 운동사에서 교육의 자주성을 드높인 일대 사건입니다.서인주 선생님이 법정 진술을 마치는 순간, 우레와 같은 박수갈채가 법정 안을 가득 메웠습니다. 어느 선생님은 목이 메고 어느 선생님은 눈물을 훔쳤습니다. 법정 안은 눈시울을 붉히며 국가폭력에 맞섰던 처절한 그 시절을 떠올리며 울음을 삼켰습니다. 코끝이 시큰해지는 그 순간 재판장이 서인주 선생님 모두 발언을 공소장에 편철을 지시하자 또다시 박수갈채가 터졌습니다.법정을 나선 후 전교조 해직 교사들은 법원 앞 계단에 모여 2차 변론 기일(12/17)을 기약하며 국가폭력 범죄에 맞서 기념사진을 남겼습니다. 독재 시절 공권력을 앞세워 교사와 학생의 인권을 무참히 짓밟은 국가폭력 범죄를 엄단하고 피해 회복을 결의하는 뜻깊은 하루였습니다.