223cm 넘어선 한국 여자농구... 32년 전 '기적'을 기억하십니까

큰사진보기 ▲25일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 농구 4강 한국-중국 전에서 중국과의 대결에서 이긴 한국 선수들이 기뻐하는 모습 ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲LA올림픽 여자농구 중공전 극적인 승리후 한국 선수들 모습/1984.8.5 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲얼굴을 가리고 우는 조승연 감독을 격려하는 윤덕주 여사당시 방송 자료화면 캡쳐 ⓒ MBC 스포츠탐험대 관련사진보기

"우리 선수들은 김치 없으면 밥을 먹지 못했다. 식사를 반밖에 못 먹었다. 그런데 LA 올림픽 때부터 김치가 올림픽 공식 메뉴로 제공됐다. 식탁 한가운데 김치를 보면서 선수들은 심리적 안정감을 얻었다." (스포츠KU, 2012.6.17.)

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추석 음식을 배 터지도록 먹고 고스톱도 한 판 치고, 아시안게임이나 보자고 TV를 켜니 뜻밖의 빅카드가 있었다. 여자농구 한국과 중국의 준결승전. 결승전 상대가 어디일지는 모르나 중국이라는 이름값에는 미치지 못할 것이다. 즉 결승전의 무게와 다름없는 경기였다. 요즘 농구, 배구가 워낙 예전의 명성에 미치지 못한다는 말을 들은 터라 조마조마 보다는 설마설마의 기분으로 경기를 지켜보았다.선수들 가운데 눈에 띄는 이는 단연 중국 센터 장쯔위였다. 키 223센티미터. 서장훈보다 머리 하나 더 크고, 나름 농구한다는 한국 여자 선수들이 어깨에도 미치지 못하는 걸물이었다. 그 외에도 한국 선수들보다 훨씬 키가 큰 선수들이 즐비한 중국팀을 상대로 한국팀은 정말 잘 싸웠다. 외곽슛이 생각보다 안 들어가 애를 태웠지만, 중국의 3점 슛을 0개로 틀어막고 13개의 스틸을 기록했다. 장쯔위 같은 장신들을 뚫고 리바운드도 악착같이 따냈다. 그렇게 한국 여자농구 팀은 극적으로 중국을 이겼다.승리 후 여자 선수들이 입을 귀밑에 걸고 해사하게 웃는 모습을 보면서 떠올린 경기가 1984년 LA 올림픽 여자농구팀의 대 '중공'전이었다. 이때는 중공이라고 해야 말맛이 산다. 이때 중국에는 오늘날 장쯔위의 위력에 맞먹는 센터가 있었다. 그때는 중국 선수들 이름도 우리 식으로 불렀다. 그 이름은 진월방(陳月芳)이었다. 중국어로는 천위에팡인데 그 이름을 말하면 아무도 모른다. 진월방! 하면 내 나이 또래 이상이라면 "아아" 하면서 이마를 짚을 사람이 많을 것이다.이 진월방을 앞세운 중국팀은 아시아에서는 무적이었다. 1984년 LA 올림픽 출전 티켓을 걸고 열린 프레올림픽에서 한국은 진월방을 앞세운 중국팀에 처참하게 밟힌다. 거의 더블스코어 차이였다. 37대72. 이때는 3점 슛 제도가 없을 때라 외곽슛이 강한 한국에 불리한 환경이었다 하더라도, 37점밖에 내지 못한 건 매우 드문 일이었다.한국은 19개 출전국 중 6위였고 상위 4팀까지 주어지는 올림픽 티켓도 놓쳤다. 본선은 단 6개국만 출전할 수 있었다. 그런데 80년 모스크바 올림픽에 서방측이 불참한 것에 대한 복수(?)로 동구권이 LA 올림픽 출전을 보이콧하면서 뜻밖의 행운이 찾아왔다. 전 대회 우승국 소련, 헝가리, 쿠바가 불참을 선언하면서 한국에 기회가 온 것이다. 중국과 유고슬라비아는 보이콧에 동참하지 않았다. 어쨌든 한국은 LA 올림픽에 출전하게 됐다.이때 여자농구팀 감독을 맡게 된 이가 조승연 감독이었다. 올림픽 출전이 확정된 후 그는 선수단과 함께 청와대 초대를 받는다. 스포츠에 관심이 지대했던 육사 골키퍼 출신 전두환은 조승연에게 간곡히 말한다. "중공한테 그렇게 많이 졌는데, 본선에서는 어떻게 안 될까? 꼭 한 번만 중공을 이겨 보소."더블스코어로 깨진 팀을 이겨 보라는 절대권력자의 말에 조승연 감독은 맹랑하게 대답한다."네, 할 수 있습니다. 이기겠습니다." 아마 청와대를 나오기도 전에 그날 얻어먹은 음식이 체했을 것 같다. 그리고 이렇게 중얼거렸을지도 모르겠다. '이름을 조승중(中)으로 바꿔야 하나.' 그의 이름 조승연은 '연대를 이겨라'는 뜻이었다. 그 아버지는 보성전문 출신으로 1948년 런던 올림픽에까지 나갔던 조득준이었다. 아들 이름을 그렇게 지어 놓았다.조승연은 학교에 농구부가 없어 농구를 제대로 배우지 못하다가 고려대학교에 입학한 뒤 농구단에 들어갔다. 그런데 1965년 고연전에서 이 신출내기 농구 선수는 기적을 경험한다. 당시 연세대학교 농구팀에는 한국 농구의 전설 신동파와 김인건 등이 버티고 있었다. 누가 봐도 연세대가 압승할 경기였는데, 뜻밖에도 고려대가 기적적인 승리를 거둔 것이다.그 경기처럼 압도적인 상대 중국도 이길 수 있다고 생각했던 것일까. 조승연 감독은 선수들을 그야말로 입에 단내가 나도록 굴린다. 신장에서 밀리는 한국 여자농구팀이 뭐라도 해 보려면 기동력과 체력밖에는 답이 없었다. 어부지리로 올라간 농구팀이 뭘 하겠느냐, 비행깃값 아깝다는 빈축도 있었다. 바로 얼마 전 중국에도 더블스코어로 깨진 팀이었으니 말이다. 하지만 조승연은 선수들의 노고를 말하며 각오를 다진다. "악바리 정신으로 이변을 일으켜 보겠습니다."그런데 악재가 닥친다. 올림픽이 코앞에 닥친 상황에서 대들보같이 믿고 있던 포인트가드 박양계가 부상을 당한 것이다. 주전 가드 없이 진월방의 중국과 장대 군단 유고슬라비아 등을 상대하는 건 끔찍한 일이었다. 조승연은 10대 선수 두 명에게 기대를 건다. 1964년생 이형숙, 1965년생 성정아. 아직 이형숙은 만 19세였고, 성정아는 숫제 여고생이었다. 성정아는 일찍부터 두각을 드러낸 청소년 농구스타였지만 이형숙은 그리 알려지지는 않은 포인트가드였다.조승연은 두 사람에게 아주 간단한 작전 지시를 했다고 한다. 이형숙에게는 특기인 스피드와 기동력을 살려 코트를 휘저으라는 지시를 내렸다. 공은 슈터에게 줘 버리고 대신 빠르게 움직이면서 상대 수비를 교란시키라는 것이었다. 성정아에게 내린 지시는 더 간단했다. "진월방만 막아라."이 여고생 센터는 그저 목숨 걸고 자기보다 훨씬 큰 진월방에게 악착같이 달라붙었다. 진월방은 질릴 대로 질려 제 역할을 하지 못하고 아웃된다. 성정아가 얼마나 악착같이 진월방에게 달라붙었는지는 그날의 기록이 말한다. 천하의 진월방이 12분 동안 출전하면서 0점, 야투 시도 0개, 자유투 시도 0개, 리바운드 0개를 기록한 것이다. 장신의 백인 선수들이 아니라 한국 선수들을 상대로 말이다.1984년 그날의 경기를 너무나 선연히 기억한다. 당연히 질 줄 알았던 경기에서 한국 여자농구 선수들은 신들린 듯 뛰어다녔다. 캐스터들이 신인 이형숙의 이름을 연발하는 가운데 그가 멋지게 레이업슛을 성공시켰을 때 온 동네가 떠들썩했다. 박찬숙 역시 최고의 실력을 발휘했고, 그와 더블 포스트를 이룬 성정아는 진월방과 정해하(정하이샤) 등 중국의 장신들을 꽁꽁 묶었다. 살아오면서 스포츠 경기를 보며 뭔가를 배운 적이 많지만 그날의 경기도 그랬다. 불과 얼마 전 더블스코어로 박살 난 팀을 상대로 저렇게 주눅 들지 않고 펄펄 날 수 있다는 것 자체가 열다섯 살 중학생에게는 강렬한 인상을 심어주기에 충분했다.조승연 감독도 그랬던 것 같다. 경기가 끝나기 몇십 초 전부터 그는 경기를 제대로 보지 못하고 울고 있었다. 그때 한 아주머니가 뒤에서 다가와 조승연 감독을 끌어안고 축하의 말을 건네며 다독이는 장면을 기억하는 분들이 계실지 모르겠다.그분은 한국 여자농구계의 원로 윤덕주 여사였다. 숙명여학교 농구팀을 이끌고 1937년 전일본여자농구선수권대회를 제패했던 선수였고, 1947년 대회에서는 결혼한 몸으로 하프타임 때 둘째 딸을 젖 먹이고 와서 뛰었고, 1950년 대회에서는 임신 5개월의 몸으로 경기에 출전했던 그야말로 여자농구계의 전설 같은 분이었다. 지금 생각하면 말도 안 되는 일이지만 말이다. 중공과의 경기 날 그녀는 관중석에 있었다. 당연히 경기장 출입은 통제돼 있었다. 그런데 어떻게 뛰어내렸는지 승리 직전 달려와 조승연 감독을 부둥켜안았다.윤덕주 여사가 은퇴 후 한 일 중 하나는 후배들 밥상 챙기기였다. 해외 원정 나가는 선수들이 낯선 음식 때문에 고생할 것을 알았던 그녀는 사비로 음식을 공수해 선수들을 먹였다. 요즘같이 '글로벌'하지도 않고 비행기 타면 신발 벗는 사람도 많았던 시절, 한국 선수들은 정말로 음식 때문에 고생했다. 조승연 감독의 여자농구팀도 그랬다고 한다. 조승연 감독의 회고 하나.이렇게 얘기하고 보니 아주 아주 옛날 '라떼' 이야기를 한 것 같다. 하지만 그 40여 년 동안 우리가 얼마나 변했는지, 그 사이에 무슨 일이 있었는지를 가늠하면 머리가 어지럽고 눈앞이 현란해진다. 하지만 또 오늘 나는 중국전에서 마음을 졸였고, 지난주 일요일 한국과 일본의 남자농구 결승전에서 대활약한 이현중 선수가 1984년의 여고생 성정아 선수의 아들이라는 얘기를 들으면서 격세지감과는 판이한 기시감을 느끼기도 한다. 그렇게 세월은 흘러가는 것이다. 때로는 휘어감고 돌아안기도 하면서.