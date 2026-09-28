'읽는 사람'에서 '쓰는 사람'으로 거듭나기

큰사진보기 ▲책표지 <서평 쓰는 법> ⓒ 유유 관련사진보기

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지금 중요한 것은 표현입니다. 해석은 언어로 표현되어야 합니다. 말과 글을 통해 구체적으로 정리되어야 독서는 완결됩니다. 읽은 것을 가지고 남에게 말하고, 읽은 것에 대해 글을 쓴 것은 매우 합당하고 권장할 만한 일입니다. (43쪽)

서평의 핵심 요소는 요약과 평가입니다. 앞서 말했듯이 요약 없는 서평은 맹목적이고, 평가 없는 서평은 공허합니다. 책에 대한 요약으로 통제되지 않는 평가는 목적지 없이 날아 다니게 됩니다. 독자는 평가라는 이름의 건축물을 보지만, 그 건축물이 서 있는 토대는 요약입니다. 토대가 부실하면, 건축물은 무너지기 십상입니다. (85쪽)

서평을 위한 위한 독서는 기본적으로 정독입니다. 정밀하게 읽고 깊이 있게 파고들어, 한 번을 읽더라도 제대로 천천히 읽어야 합니다. 슬로 리딩은 우리 영혼을 위한 독서입니다. (149쪽)

덧붙이는 글 | 개인 브런치에도 실립니다.

책 한 권을 덮는 순간, 마음 한구석엔 늘 아쉬움이 남는다. 분명 마음을 움직인 문장이 있었고, 한참을 머물게 한 대목도 있었건만, 막상 책을 덮고 나면 "참 좋은 책이었다"는 진부한 감탄밖에 남지 않는다. 노트 여백에 밑줄 친 문장을 옮겨 적어도, 며칠이 지나면 그때의 느낌마저 희미해진다.시민기자로 몇 차례 서평을 기고했지만, 서평 쓰기는 여전히 버거운 일이었다. 책을 많이 읽고 좋아하는 것과, 그 책에 대해 깊이 있게 이해하는 것은 전혀 다른 차원의 문제였다. 왜 좋았는지, 무엇이 나를 붙들었는지, 그 느낌을 다른 독자에게 어떻게 전할 수 있을까. 이 오래된 물음 앞에서 서성이다 만난 책이 이원석의 <서평 쓰는 법>(2016년 12월 출간)이다.이 책은 글을 매만지는 기술만 알려주지 않는다. 무엇을 읽고, 어떻게 이해하며, 어떤 과정을 거쳐 생각을 글로 풀어낼 것인지, 그 정직한 길을 차근차근 보여준다. 특히 우리가 무심코 혼용해 쓰는 '독후감'과 '서평'의 차이를 명쾌하게 짚어내며 새로운 질문을 던진다.'나는 이 책을 읽고 무엇을 느꼈는가?'라는 사적인 감상에서 한 걸음 나아가 '이 책은 무엇을 말하고 있으며, 왜 지금 우리에게 필요한가?'라는 공적인 질문을 던지게 한다.저자는 머리말에서부터 서평의 자리를 분명히 한다. 어떻게 읽어야 책을 내 것으로 만들고, 책을 통해 나를 만들 수 있을까. 저자의 답은 명료하다. 서평을 쓰는 것. 서평이야말로 독서의 심화이자 완성이라는 것이다.독후감이 책을 읽은 후의 감정과 소회를 기록하는 중심으로 한다면, 서평은 책을 사회적 맥락 위에 놓는 지적 작업이다. 저자는 이렇게 말한다.서평의 기본 구조는 책에 대한 정보 안내, 정확한 요약, 평가와 맥락화로 이어진다. 저자의 핵심 논지를 자신의 언어로 정확하게 압축하는 일은 저자에 대한 최소한의 예의이자, 독자에게 판단의 기준을 제공하는 바탕이다. 나아가 책의 장점과 한계를 균형 있게 짚고 다른 책이나 사회적 이슈와 연결 지을 때, 책은 하나의 섬에서 벗어나 지식의 바다 위에서 제자리를 찾는다.읽기가 깊어지면 쓰기는 저절로 따라온다. 서평을 염두에 두고 읽는 독자는 책과 끊임없이 대화하고 질문을 던진다. 문장을 재해석하고 자신의 맥락으로 끌어오는 순간, 독서는 비로소 완성된다. 저자는 이 완성의 원리를 한 문장의 비유로 정리한다.토대와 건축물. 이 한 문장이 오래 머릿속을 맴돌았다. 그동안 써온 서평들이 혹시 토대 없이 세운 건축물은 아니었을까. 완벽한 글을 써야 한다는 중압감을 내려놓고, 책과 나눈 대화를 정리하는 마음으로 시작하면 된다고 저자는 다독인다. 서평은 거창한 학술 평론이 아니라, 먼저 읽은 독자가 다른 독자에게 건네는 안내서이기 때문이다.슬로 푸드가 몸을 살리고 슬로 라이프가 삶의 속도를 되찾아준다면, 슬로 리딩은 마음을 살찌운다. 빨리 읽고 빨리 잊는 독서가 아니라, 문장 하나하나에 발이 걸려 넘어지고 다시 일어나 걷는 독서다. 그런 더딘 걸음이야말로 서평의 첫 문장을 낳는 진짜 밑거름이다.이제 책장을 덮으며 한 줄 감상으로 독서를 끝내지 않으려 한다. 마음에 남은 문장을 다시 들여다보고, 저자가 던진 화두가 내 삶과 세상에 어떤 질문을 던지는지 천천히 써 내려가고자 한다. 서평은 책에 별점을 매기는 일이 아니라, 책 한 권을 매개로 내 생각을 세상과 연결하는 일이다. 그렇게 매만진 글 한 편이 누군가에게는 새로운 책으로 향하는 작은 등불이 될 수도 있다.책을 다 읽었다면 이제 연필을 들어보자. 읽는 것으로 끝내지 않고 단 한 줄이라도 내 언어로 적어보는 것. 그것이 한 권의 책과, 그 책을 써 내려간 저자에게 보낼 수 있는 가장 정직한 독후 인사일 것이다.