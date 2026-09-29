충남 과기원 부설 영재학교, 교육가족에게 묻는다

큰사진보기 ▲과학기술정보통신부는 지난 8월 7일 영재학교가 없는 충남 등 7개 지역의 고교 3곳 안팎을 과학기술원 부설 과학영재학교로 지정·전환하는 공모를 발표했다. ⓒ 과학기술정보통신부 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 과학기술정보통신부의 2026년 8월 7일 보도자료와 관련 공개자료를 바탕으로 작성했습니다. 향후 설명회와 공청회, 학생·학부모·교직원 설문 및 FGI를 통해 충남 교육가족의 의견을 추가로 취재할 예정입니다.

과학교사로 학교 현장에 들어온 지 15년이 됐다. 그중 7년은 서산과 금산, 천안에서 영재교육에 참여했다. 과학을 좋아하고, 때로는 교과서에 나온 답보다 자신의 질문을 더 좋아하는 아이들을 만났다. 정해진 답을 빨리 찾는 학생도 있었지만, 실험 결과가 예상과 다르면 오히려 눈을 반짝이고 하나의 질문을 몇 시간씩 붙잡는 학생들도 있었다.그래서 최근 충남에서 진행되고 있는 영재학교 전환 논의를 관심 있게 바라보고 있다.과학기술정보통신부는 지난 8월 7일 충남을 비롯해 강원·경남·경북·울산·전북·제주 등 영재학교가 없는 7개 지역을 대상으로 '과학기술원 부설 과학영재학교 지정·전환 공모'를 시작했다. 기존 지역 고등학교 가운데 3개교 안팎을 영재학교로 전환하는 방식이다. 지역별로 한 학교만 추천할 수 있으며 교육청과 지방자치단체, 과학기술원이 공동 협의체를 구성해 10월 16일까지 신청해야 한다. 11월 평가와 교육부 중앙영재교육진흥위원회 심의를 거쳐 12월 최종 지정할 예정이다.충남에서도 이에 맞춰 충남과학고의 과기원(KAIST) 부설 영재학교 전환을 검토하고 있다. 정부가 기존 학교 전환 방식의 공모를 제시하면서 그동안 이어져 온 충남의 과학영재교육 구상 역시 새로운 국면을 맞았다.영재교육 현장에서 학생들을 만나며 한 가지는 분명하게 느꼈다. 영재교육은 단순히 '심화학습'으로만 설명할 수 없다는 것이다. 자신이 궁금해하는 문제를 오래 붙잡는 학생, 실패한 실험을 다시 설계하는 학생, 교사가 생각하지 못했던 방향으로 질문을 확장하는 학생이 있다. 그런 학생에게는 충분히 질문하고 실험할 수 있는 공간, 그리고 자신의 질문을 더 멀리 가져가도록 도와줄 연구자와의 만남이 필요하다.이번 과기원 부설 영재학교 전환에 기대를 갖는 이유도 여기에 있다. 과기정통부가 밝힌 운영 방향에는 과기원 교수진과 연계한 심화교육, 지역 산·학·연과 연계한 연구 프로젝트와 창업교육 등이 포함돼 있다. 현재 과기정통부 산하 과기원 부설 영재학교로는 부산의 KAIST 부설 한국과학영재학교가 운영되고 있다.충남의 학생이 지역에서 자신의 가능성을 발견하고, 그 질문을 과학기술원의 연구자와 연구환경까지 이어갈 수 있다면 그것만으로도 충남 과학교육에는 큰 변화가 될 것이다. 7년 동안 영재학생들을 만나온 과학교사로서 가장 기대하는 장면이기도 하다.충남과학고의 영재학교 전환을 이야기하면 충남에서 과학고가 사라지는 것 아니냐는 우려가 자연스럽게 따라온다.현재 충남도와 충남교육청에서는 영재학교 전환이 승인될 경우 개교 일정에 맞춰 새로운 충남과학고를 설립하는 방안도 함께 논의하고 있다. 앞으로 거쳐야 할 행정절차가 남아 있는 만큼 아직 확정된 학교로 말할 단계는 아니다. 그러나 이 구상이 현실화된다면 충남은 과기원과 직접 연결되는 영재학교와 지역 과학인재를 발굴하고 성장시키는 과학고를 함께 갖춘 새로운 교육체계를 그려볼 수 있다.이번 공모를 단순히 '충남과학고라는 학교 하나가 영재학교로 바뀌는 일'로만 바라볼 필요는 없다. 영재학교와 과학고가 각각 어떤 역할을 맡을 것인지, 대학과 연구기관은 학교교육과 어떻게 연결될 것인지, 지역에서 발견한 과학인재가 충남에서 계속 성장할 수 있는 길을 어떻게 만들 것인지까지 함께 미래지향적인 논의를 할 수 있다. 이번 전환은 충남 과학영재교육의 다음 모습을 설계하는 일과 맞닿아 있다.물론 전환이라는 결과만으로 모든 것이 해결되지는 않는다. 기존 충남과학고가 쌓아온 교육적 강점을 어떻게 이어갈 것인지, 현재 학생과 교직원의 교육환경은 어떻게 보장할 것인지, 새로운 과학고가 만들어진다면 어떤 역할을 담당해야 할 것인지도 충분히 논의해야 한다. 그래서 지금은 기대와 함께 다양한 목소리를 모아야 할 때다.앞으로 일정도 빠르게 이어진다. 10월 8일에는 과학고 구성원을 대상으로 한 설명회가 예정돼 있고, 10월 14일에는 충남지역 공청회가 열린다.나는 이 과정에서 학생과 학부모, 교직원들의 이야기를 직접 들어보려 한다. 설문을 통해 영재학교 전환에 무엇을 기대하는지, 어떤 점을 걱정하는지 살펴보고, FGI를 통해 선택형 문항의 숫자만으로는 확인하기 어려운 생각도 조금 더 깊게 들어보고 싶다.학생들은 어떤 교육을 원하는지, 학부모는 자녀의 성장에 어떤 환경이 필요하다고 생각하는지, 교사들은 충남과학고의 어떤 교육적 자산을 반드시 이어가야 한다고 생각하는지 묻고 싶다. 새로운 충남과학고에 기대하는 역할과 과기원 부설 영재학교가 지역교육에 어떤 영향을 주어야 하는지도 중요한 질문이다.이번 공모가 충남 과학영재교육에 좋은 기회가 되기를 기대한다. 그만큼 이어지는 과제도 중요하다. 어떤 영재학교를 만들지, 그리고 그 학교가 충남의 아이들과 지역 과학교육에 무엇을 남길지 함께 고민해야 한다.설명회와 공청회에서 가장 먼저 우리가 바라는 충남의 과학영재학교가 어떤 모습인지 묻고 싶다. 과학을 좋아하는 한 학생이 자신의 질문을 조금 더 멀리 가져갈 수 있는 곳, 지역에서 발견한 인재가 지역에서 계속 성장할 수 있는 곳, 학교와 대학, 연구기관이 함께 학생의 가능성을 키워주는 곳. 과학교사로서 내가 그리는 학교의 모습이다.이번 설명회와 공청회가 그런 학교를 함께 그려가는 시간이 되기를 기대한다. 그 현장에서 모인 학생과 학부모, 교직원의 목소리들이 충남 과학영재교육의 새로운 장을 여는 힘이 되리라 믿는다.