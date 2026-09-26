'오면 반갑고 가면 더 반갑다'... 자식들 없이 보낸 값진 추석

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큰사진보기 ▲세계유산 조선왕릉, 푸른 숲에 둘러싸인 고양서삼릉 입구 전경 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲서삼릉 입구의 효릉·태실 권역 관람 안내 및 안내표지판 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲고양서삼릉 희릉의 모습 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲조선왕릉 고양서삼릉의 예릉의 모습 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲조선왕릉 고양서삼릉의 효창원, 의령원 ⓒ 홍영미 관련사진보기

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"너의 눈물이 내 눈에 가득하고, 너를 부르는 소리가 내 귀에 쟁쟁하다."

"추석 명절에 남의 조상 묘에 와서 이렇게 정성껏 참배를 하고 가네요."

"무슨 소리예요, 희릉의 주인공이신 장경왕후가 윤씨이니 영 남의 조상은 아니랍니다."

큰사진보기 ▲올해 처음 담은 된장과 간장을 동서에게 나눔하다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

"아이들은 오면 반갑고 가면 더 반갑다"는 말이 있다. 자식에 대한 야속함이 아닌, 나이가 들어 한 집안의 어른이 된 이들의 솔직하고 진심 어린 마음임을 요즘 부쩍 공감한다.예전 같으면 추석 당일 큰댁 제사에 참석하느라 온종일 여러 집을 전전하다 해 질 녘에야 지친 몸으로 돌아오곤 했다. 하지만 사촌들도 각자의 방식으로 명절을 보내게 되었고, 딸을 시집보내고 멀리서 공부하는 아들을 둔 나 역시 '본가'의 어른이 되었다.올해는 추석 전에 성묘와 요양병원에 계신 어머님과의 식사를 미리 마쳤다. 덕분에 추석 연휴는 온전히 각자의 집에서 여유 있게 보낼 수 있게 되었다. 딸네가 사돈댁과 여행을 가고, 아들이 교통체증을 피하려 다음 주에 오겠다고 했을 때 내심 기뻤다. 딸네 집에서 황혼 육아를 하느라 지쳐 있던 우리 부부에게 자식들의 '부재'야말로 값진 휴식이었기 때문이다. 서로 부담 없이 편안하게 만나는 것, 이것이 시대가 변하며 자리 잡은 우리 집의 명절 풍속도이자 어른인 내 속마음이다.덕분에 마음에 품어둔 버킷리스트를 실행할 여유가 생겼다. 지난번 다 둘러보지 못한 경기도 고양의 조선왕릉 '고양서삼릉'을 추석 당일 25일에 찾아가기로 했다. 시동생 내외, 조카와 오전 10시 30분 왕릉 해설 시간에 맞춰 입구에서 만났다.하지만 현장에 도착하자 기대는 아쉬움으로 변했다. 인종의 효릉과 태실 권역을 관람하려면 적어도 3일 전에 예약해야 했다. 왕릉은 명절과 공휴일에 개방한다는 사실만 알고 사전 예약을 확인하지 않은 안일함이 화근이었다. 다음 주 화요일 예약을 기약하고, 일단 공개 구역인 희릉과 예릉, 의령원과 효창원을 둘러보기로 했다.희릉 입구에서 해설사님의 깊이 있는 설명이 시작되었다. 서삼릉은 중종의 계비 장경왕후의 희릉을 시작으로 인종과 인성왕후의 효릉, 철종과 철종비 철인왕후의 예릉이 자리 잡으면서 '서삼릉'이라는 이름을 얻었다. 특이하게도 이곳 왕릉에는 수복방이나 수라간이 없었고, 예릉에만 겨우 수복방 터만 남아 있어 눈길을 끌었다.서삼릉의 수난사를 들을 때는 가슴이 묵직해졌다. 본래 광릉수목원에 비길 만큼 광활했던 능역은 박정희 정권 시절 골프장, 농협대학교, 젖소개량사업소 등에 넘겨지며 무참히 훼손되었다. 효릉과 폐비 윤씨의 회묘, 소현세자의 소경원, 태실과 왕자·공주·후궁들의 묘역은 수십 년간 젖소개량소 울타리에 둘러싸인 비공개 구역이 되었다. 세계문화유산이 이토록 쪼개지고 훼손되었다는 사실은 씁쓸했지만, "훼손된 역사 역시 기억해야 할 우리 역사의 일부"라는 해설사님의 말이 가슴에 남았다.희릉 능침 앞에 서서 거대한 석물들을 바라보았다. 희릉은 중종 32년(1537)에 현재의 자리로 이장되면서 석물들을 새로 제작했는데, 조선 중기 양식답게 무석인과 문석인의 크기가 어마어마하고 위엄이 넘쳤다. 반면 철종과 철종비가 묻힌 예릉은 조선 왕실의 마지막 왕릉 양식을 띠고 있음에도 불구하고, 석물의 크기가 시대에 맞지 않게 유독 거대했다. 옛 중종의 정릉을 이장할 때 땅속에 묻어두었던 옛 석물들을 다시 꺼내어 재사용했기 때문이라는 해설사의 설명을 듣고 나니 비로소 고개가 끄덕여졌다.단청의 색감이 소나무 줄기의 붉은 빛과 나뭇잎의 푸른 빛 등 자연에서 온 물감이라는 설명, 기와지붕의 짓누르는 무게를 분산시키기 위해 기둥 사이에 공포를 끼워 넣은 건축적 지혜를 들으며 조상들의 멋과 철학을 새삼 실감했다.왕릉 옆에 자리한 효창원과 의령원은 관람로 가까이에 있어 석물들을 아주 세밀하게 살필 수 있었다. 의령원은 사도세자와 혜경궁 홍씨의 장남이자 정조의 형인 의소세손의 묘역으로, 불과 세 살에 세상을 떠난 아기 무덤이다. 효창원은 정조가 그토록 사랑했던 의빈 성씨와의 사이에서 낳은 문효세자의 묘역이다. 드라마 <옷소매 붉은 끝동>으로도 잘 알려진 의빈 성씨와 정조의 첫 아들 역시 불과 다섯 살의 어린 나이에 세상을 떠났다. 큰아버지와 조카 사이인 두 어린 세손과 세자가 죽어서는 멀지 않은 곳에 함께 누워 있는 셈이다.특히 효창원 앞에 서 있는 신도비는 정조 임금님이 직접 글을 지은 '어제어필(御制御筆)' 비석이다. 해설사님이 비문에 적힌 절절한 구절을 나지막이 읽어 내려갈 때 나도 모르게 울컥하는 마음이 들었다.서른이 넘어 겨우 얻은 대견하고 귀한 아들을 다섯 살에 먼저 떠나보내야 했던 아비의 절절한 슬픔. 궁궐 바깥으로 나가는 수레 안에서 아이를 품에 안고 눈물을 흘리던 정조의 피눈물 나는 심정이 수백 년의 세월을 넘어 비석의 글귀 속에 그대로 살아 숨 쉬고 있었다. 본래 용산 효창공원에 있던 묘역들이 일제강점기 골프장을 만든다는 이유로 이곳으로 강제 이장되는 수난을 겪었지만, 비석에 담긴 아비의 자식 사랑만큼은 그 어떤 세월의 풍파도 지우지 못한 듯했다.숙연해진 마음으로 돌아서 나오는데, 곁에 있던 시동생이 싱긋 웃으며 한마디 던졌다.그 우스갯소리에 나도 웃으며 응수했다.해설이 끝나고 근처 식당에서 점심을 먹으려 했으나, 식당마다 순번을 기다리는 대기 손님들로 인산인해를 이루고 있었다. 명절을 집에서 요리하기보다 외식과 나들이로 즐기는 이들이 이렇게나 많다는 사실에 또 한 번 놀랐다. 겨우 한적한 식당을 찾아 늦은 점심을 먹는 동안, 바깥에는 추적추적 가을비가 내리기 시작했다.당초 계획했던 야외 카페 대신 집으로 발길을 돌렸다. 비 오는 날엔 그저 따뜻한 집에서 온기를 나누는 편이 나았다. 집으로 돌아와 따뜻한 유자차와 모과차를 끓이고, 전날 부쳐둔 전과 튀김, 송편과 과일을 차려놓고 조용히 영화 한 편을 감상했다.날이 어두워질 무렵 저녁상을 차렸다. 올해 처음으로 직접 담가본 된장으로 보글보글 찌개를 끓이고, 함께 담근 간장으로 양념장을 만들어 양배추 쌈을 곁들였다. 처음 도전한 장맛이었지만 모두의 입맛을 제대로 사로잡았다. 평소 내 된장찌개라면 언제나 엄지를 척 들어 올리던 조카는 물론이고, 동서 역시 "어릴 적 할머니가 끓여주시던 된장 맛이 떠오른다"며 너무나 반가워했다.돌아가는 길, 처음 만든 내 소중한 된장과 간장을 정성스레 용기에 담아 동서 손에 지워주었다. 남은 반찬까지 소박하게 싸서 시동생 가족을 배웅하고 문을 닫고 거실에 앉으니, 이렇게 또 추석 하루가 저물어가고 있었다.과거 온 식구가 모여 하루 종일 음식을 만들고 왁자지껄 북적이던 명절도 나름대로 행복하고 좋았다. 그리고 지금처럼 부담 없이 각자의 휴식을 존중하며 편안하게 만나고, 나만의 시간을 누리는 지금의 명절 역시 참 좋다. 그때는 그때대로, 지금은 지금대로 나름의 깊은 맛과 온기가 있다.비구름에 가려 밤하늘에 환한 보름달은 끝내 뜨지 않았다. 하지만 보름달이 눈에 보이지 않는다고 해서 구름 뒤의 달이 사라진 것은 아니다. 구름 너머 조용히 빛나고 있을 보름달을 마음에 품으며, 자식들의 안녕과 소소한 일상의 평화를 빌어본다. 여유롭고 따뜻했던 추석 밤이 깊어가고 있었다.