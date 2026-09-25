보름달이 보이지 않아도 추석

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큰사진보기 ▲남이섬반려견과 함께 추석에 남이섬을 찾았어요. 토끼들이 자유롭게 돌아다니네요. ⓒ 전명원 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그에도 실립니다.

올해 추석은 주말을 포함해 나흘간의 연휴다. 명절이 가까워지니 텔레비전이나 SNS 같은 매체의 대부분은 추석에 관한 이야기들로 채워졌다. 변하지 않은 며느리의 수고하는 명절 풍경도 있었고, 예전과는 달리 여행을 떠나거나 각자 보내는 다양한 추석의 이야기도 있었다.나도 결혼하고 십 년 정도는 시댁에서 차례를 지냈지만, 이제 어른들이 모두 돌아가시고 형제는 멀리 떨어져 사니 명절이 되었다고 해도 갈 시댁이나 친정이 있는 것은 아니다. 이런 나의 이야기를 들으면 반응은 두 갈래다. 누구는 "쓸쓸하겠어요" 하며, 또 누구는 "부러워요" 한다.상반된 그들의 말처럼 내 마음 역시 극과 극을 왔다 갔다 한다. 때로는 쓸쓸한 느낌이, 또 때로는 홀가분한 느낌이다. 전자는 그리운 사람들을 떠올릴 때이고, 후자는 '며느라기' 류의 이야기를 접할 때 그렇다.지난해 추석에 우리 가족은 봉평에 머물렀다. 반려견과 성인 세 명의 우리 가족은 지난해의 그 경험이 좋았기에 올해도 국내 어딘가에서 시간을 보내기로 했는데, 딸이 결정한 곳은 가평이었다.반려견이 있으니 늘 선택의 기준은 강아지 동반 여부다. 그런데 가평은 의외로 애견 동반에 관해 굉장히 접근성이 좋은 곳이었다. 강아지도 편하게 데려갈 수 있는 남이섬을 시작으로 주변의 펜션이나 카페, 음식점 등 애견동반 가능한 곳이 많아서 지난해 봉평에서 펜션을 잡느라 애썼던 일에 비하면 아주 수월했다.딸이 추석 선물삼아 예약한 펜션은 단지형 구성이었는데 각기 별채와 개인 마당을 가진 곳이었다. 그리고 입구엔 커다란 공용 운동장까지 별도로 있었다. 여름이었다면 도전 가능했을 강아지용 수영장도 있었다.추석의 풍경이 바뀌고 있는 것은 주변 사람들의 말을 들어도 알 수 있다. 차례를 지낸다는 비율이 현저히 줄었고, 명절을 보내는 방식 역시 많이 달라졌다. 그래서인지 애견 동반 펜션은 연휴 내내 만실이라고 했다.반려견을 데리고 온 이들은 대부분 3대 가족구성이 많았다. 할아버지 할머니들이 손주 손녀 못지않게 반려견을 챙기는 모습도 이제 낯설지 않다. 우리 호실 옆의 투숙객들 역시 갈색 푸들을 데리고 온 삼대 가족이었는데 할머니가 정성스럽게 '개 손주'를 챙기는 모습에 웃음이 났다.우리 가족은 추석 당일, 남이섬을 찾았다. 오전 8시에 남이섬은 문을 열고 섬으로 들어가는 첫배를 띄운다. 연휴답게 첫배부터 사람이 많았는데, 아기들이 탄 유모차만큼이나 반려견을 태운 개모차가 흔하게 눈에 띄었다. 누구는 개모차를 눈에 거슬려 하기도 하지만, 개를 키우는 입장에서 사람이 많은 곳이나 야외에서 오래 있어야 하는 경우 개모차는 유용한 수단이다. 견주도 편하고, 개도 편하지만, 특히 인파 속에서 목줄이 걸리거나 개를 싫어하는 사람들에게 피해를 주지 않으려면 필수다.남이섬 내의 시설 대부분 반려견이 함께 이용할 수 있어서 카페, 식당뿐 아니라 오리 보트, 자전거 등 레저시설도 강아지가 함께 이용할 수 있다. 우리도 오리 보트를 함께 탔는데 강아지와 함께 오리 보트를 타는 경험이 낯설면서도 재미있었다. 강아지가 탄다고 해서 오리 보트의 추가 요금이 있는 것은 아니며, 걱정과 달리 우리 개는 흔들리는 보트 위에서 점잖게 물을 바라보는 모습이었다.추석의 남이섬에는 외국인도 많았다. 외국의 단체 관광객을 실은 대형버스도 연이어 들어왔고, 국내에 머무는 외국인 근로자들을 위한 행사도 열리고 있었다. 특히 외국인 근로자들이 한국의 명절 문화를 체험하는 행사 모습을 보니 먼 이국에 와서 낯선 명절 문화를 체험하면서 그들이 그리워할 가족들이 많겠구나 싶다.늦은 오후부터 빗방울이 떨어졌으므로, 기상청 예보 대로 보름달은 볼 수 없게 되었다. 달이 보이지 않는 밤하늘을 물끄러미 본다. 눈에 보이지 않는다 해서 보름달이 없는 것은 아니다. 명절도 그렇다. 차례를 지내고, 온 가족이 모이고, 송편을, 토란국을 먹어야만 명절을 제대로 보낸 것은 아니다.우리 가족도 남이섬울 찾고, 가족 단위의 손님이 많은 카페를 가고, 근처 맛집을 찾았다. 저마다의 일로 각자의 시간을 보내지만, 명절이니 이렇게 함께 하루 24시간 붙어있을 수 있다. 이것이면 충분하지 않을까.