국방부, 광주 군공항 이전 사업비 '2016년 산정치' 사용

큰사진보기 ▲성일종 의원은 " 광주 군공항 이전 사업은 100년을 내다봐야 하는 국가적 메가프로젝트인데 총사업비가 10년 전 자료에 의존하고 있다는 점은 사업이 얼마나 허술하게 진행되는지를 보여주는 증거"라며 "미군 공여지 반환과 한미 협의까지 필요한 중차대한 안보 거점 이전을 아마추어식으로 밀어붙여서는 안 된다"고 지적했다. ⓒ 의원실 관련사진보기

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국방부가 광주 군공항 이전 사업을 핵심 추진 과제로 정하고 속도를 내고 있지만, 정작 공식 총사업비는 10년 전 자료를 그대로 사용하고 있어 졸속 추진이라는 지적이 제기됐다.국회 국방위원회 소속 성일종 국민의힘 의원(충남 서산·태안)이 국방부로부터 제출받은 '광주 군공항 이전사업의 총사업비 추정치 및 상세비용 내역' 자료에 따르면, 국방부가 제시한 사업비 산정 근거는 2016년 광주광역시가 작성한 이전 건의서 평가자료에 머물러 있는 것으로 확인됐다.해당 자료에 기재된 총사업비는 5조 7480억 원이다. 세부적으로는 ▲ 보상비 2070억 원 ▲ 공사비 3조 2908억 원 ▲ 부대비 2102억 원 ▲ 예비비 3711억 원 등 이전사업비 4조 791억 원에 ▲ 지원사업비 4508억 원 ▲ 종전부지사업비 8356억 원, 자본비용 3825억 원이 포함됐다.국방부가 직접 산정한 자체 총사업비는 제시하지 못했다. 광주시는 최근 변화된 여건을 반영해 이전비용을 8조 원 안팎으로 재추산한 것으로 알려졌으나, 이는 지자체 자체 검토안일 뿐 국방부의 공식 확정치는 아니다.더욱이 해당 재추산안에는 정부가 호남권 반도체 클러스터 조성을 위해 추진 중인 2028년 중순 목표의 '광주기지 전력 임시 분산배치' 소요 예산조차 반영되지 않았다.광주기지는 공군 제1전투비행단이 주둔하는 안보 거점이자 유사시 미군 항공전력이 전개되는 한미 공군 공동운영기지(COB)다. 기지 내 주한미군 공여지가 포함되어 있어 이전을 위해서는 한미 당국 간 협의 및 공여지 반환 절차도 필수적이다.성일종 의원은 "100년을 내다봐야 하는 국가적 메가프로젝트의 총사업비가 10년 전 자료에 의존하고 있다는 점은 사업이 얼마나 허술하게 진행되는지를 보여주는 증거"라며 "미군 공여지 반환과 한미 협의까지 필요한 중차대한 안보 거점 이전을 아마추어식으로 밀어붙여서는 안 된다"고 지적했다.한편, 정부가 호남권 반도체 클러스터 조성을 이유로 광주 군공항 전력을 타 지역으로 임시 분산 배치하는 방안을 추진하자, 성일종 의원의 지역구인 서산 지역에서는 집단 대응에 나서는 등 강력히 반발하고 있다.성 의원도 이와 관련해 지난 10일 국회 소통관에서 이종배(충북 충주), 김형동(경북 안동·예천) 국민의힘 의원과 공동 기자회견을 열고, "이재명 정부가 호남 반도체 클러스터 추진을 위해 대한민국 안보와 다른 지역민의 생존권을 볼모로 잡고 있다"며 광주군공항 임시 이전 계획의 즉각적인 백지화를 촉구했다.