'상사화 축제'에도 '꽃무릇 축제'에도 없는 이름

큰사진보기 ▲석산_영광 불갑사 ⓒ 김일호 관련사진보기

큰사진보기 ▲석산_용천사 ⓒ 김일호 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲석산_용천사 ⓒ 김일호 관련사진보기

가을이 시작되면 전남광주특별시 영광 불갑사와 함평 용천사 일대는 붉은 융단을 깔아놓은 듯 강렬한 장관을 이룬다. 매년 9월이면 전국에서 수십만 관람객이 모여들어 카메라 셔터를 눌러대며 탄성을 지른다. 그러나 이 화려한 꽃밭 어디에도 진짜 이름은 찾을 수 없다.영광군은'불갑산 상사화 축제'를 열고, 산 하나를 넘어선 함평군은'용천사 꽃무릇 축제'를 연다. 똑같은 산자락, 똑같은 붉은 꽃밭을 두고 한쪽은'상사화'라 부르고, 한쪽은'꽃무릇'이라 부른다. 참으로 기이하고 헷갈리는 풍경이다. 하지만 더 기막힌 사실은 두 축제 명칭 모두 틀렸거나 본명을 외면하고 있다는 점이다.우선 불갑사의'상사화'는 명백한 오류다. 식물학적으로'상사화'는 7~8월 여름철에 옅은 분홍빛으로 피었다 지는 전혀 다른 종이다. 9월의 불갑산을 물들이는 무수한 붉은 꽃송이 중 '진짜 상사화'는 찾기 힘들다. 잎과 꽃이 만나지 못한다는 애틋한 서사를 마케팅에 활용하느라, 영광군은 엉뚱한 꽃의 이름을 축제 간판에 내걸었다.그렇다면 함평 용천사가 부르는'꽃무릇'은 옳을까? 이 역시 완전한 정답은 아니다. 대한민국 <국가표준식물목록>을 검색해 보면 꽃무릇은 검색되지 않는다. 단지'석산(石蒜)'만 있을 뿐이다. 역사를 뒤져봐도 증거는 명백하다. 조선 시대<본초강목>등 전통 고문헌 어디에도 '꽃무릇'이라는 단어는 존재하지 않았다. 돌 틈 사이에서 마늘 모양의 알뿌리를 내리며 강인하게 자란다고 하여 조상들은 '석산', 혹은 '돌마늘'이라 불렀다.'꽃무릇'이라는 표기가 처음 서책에 등장한 것은 1937년 식물학자들이 펴낸 <조선식물향명집>이다. 민간에서 알뿌리 식물을 통칭하던 '무릇'에 붉고 화려하게 무리 지어 피는 특성을 붙여 부르던 시골 사람들의 구전 언어를 학자들이 수집해 기록한 것이 시작이었다.결국 지자체들의 관광 마케팅 경쟁 속에서 '석산'이라는 본명은 완전히 외면당했다. 한쪽은 어감이 예쁘다는 이유로 이명인 '꽃무릇'을 채택했고, 다른 한쪽은 애틋한 이야기를 팔기 위해 '상사화'라는 타인의 이름을 도용했다.붉은 꽃대 위에서 화려한 자태를 뽐내면서도 정작 자기 이름 하나 제대로 불리지 못하는 식물의 슬픔을 누가 알겠는가. 꽃과 잎이 서로 만나지 못해 그리움의 대명사가 되었다지만, 진정으로 그리워하는 것은 잎이 아니라 '진짜 이름'이다. 잎을 만나지 못한 슬픔도 모자라 이름마저 빼앗긴 채 살아갈 수는 없다.일부 사람들은'석산'보다'꽃무릇'이 어감이 어엿하고 순우리말 표현으로 좋다고 말한다. 그러나 꽃무릇'은 단지 무릇에 '꽃'을 붙인 표피적이고 일차적인 이름에 불과하다. 반면 '석산'은 척박하고 암울한 돌 틈을 뚫고 올라와 핏빛 붉은 꽃을 피워내는 식물의 강인한 야생성과 생명력을 직관적으로 담아낸 이름이다.차가운 '돌(石)'과 매운 '마늘(蒜)', 그리고 그 위에서 피어나는 화려한 붉은 꽃의 대비는 단순한 순우리말이 줄 수 없는 극적인 서사와 숭고한 아름다움을 선사한다. 진짜 아름다움은 단순한 '어감의 예쁨'이 아니라, 자신의 생태적 서사를 온전히 품고 있는 이름에서 나온다.식물학적으로 '무릇'이라는 식물은 엄연히 따로 존재한다. 단지 알뿌리가 비슷하다는 이유로 석산을 '꽃무릇'이라 부르는 것은 생물학적 계통이 다른 식물에 겉모습만 보고 엉뚱한 성씨를 붙이는 것과 같다. 이는 식물의 정체성을 뒤흔들고 대중에게 분류학적 혼란을 주는 지극히 인간 중심적인 오류이다.예쁜 어감만을 좇는 '꽃무릇'이 포장지에 불과하다면, 척박한 돌 틈을 뚫고 붉은 불꽃을 피워내는 '석산'이야말로 이 식물이 가진 강인한 생명력의 본질이자 진정한 미학이다. 식물의 이름을 인간의 감성적인 입맛에 맞춰 왜곡하는 것은 식물 고유의 역사와 존재 가치를 훼손하는 일이다. 가을을 붉게 수놓은 꽃을 보거든, 이제는 제발 올바른 이름으로 불러주길 바란다.