미 법원, 트럼프 '언론사 백악관 출입금지'에 제동

큰사진보기 ▲취재를 거부한 주요 언론사들을 '가짜 뉴스'라며 비난하는 도널드 트럼프 미국 대통령의 트루스소셜 게시글 ⓒ 트럼프 대통령 트루스소셜 관련사진보기

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미 연방법원이 트럼프 행정부의 '주요 언론사 백악관 출입 금지 조치'에 제동을 걸었으나, 백악관 측이 법원 명령 이행을 지연하고 편법 대응을 이어가고 있다. 현장에서는 혼란이 빚어지고 있다.24일(미 현지시각) CNN, MSNBC, 폴리티코 등 3개 언론사 취재진은 이날 정오 무렵에야 백악관 출입을 다시 허용받았다.앞서 워싱턴D.C. 연방지방법원의 팀 켈리 판사는 이날 오전 1시 15분께 트럼프 대통령의 세 언론사 백악관 출입 금지 조치가 위헌 소지가 크다면서 14일짜리 임시제한명령(TRO)을 내렸다. 이에 따라 백악관 측에 해당 기자들의 출입증을 즉시 반환·복원하라고 명령했다. 판결은 트럼프 대통령이 시진핑 중국 국가주석을 백악관에서 맞이하기 불과 몇 시간 전에 나왔다.그러나 법원 판결에도 불구하고 백악관 측은 오전 내내 일부 기자의 진입을 거부하고 영구 출입증(하드패스)을 압수했다. 세 언론사 변호인단이 백악관의 판결 불이행에 대해 긴급 심리를 요청하자, 백악관 측은 "오전 10시께 출입구에 배지를 두고 기자들이 찾아가도록 했다"고 해명한 뒤 정오가 돼서야 부지 재진입을 허용했다.켈리 판사는 판결문에서 행정부가 내세운 '국가안보' 명분은 사실적 근거가 없는 사후 정당화에 불과하며, 출입증 박탈 과정에서 사전 통지나 명확한 기준을 제시하지 않아 '적법 절차'를 위반했다고 중점적으로 판시했다.부지 진입은 재개됐으나 백악관의 실질적 취재 차단은 계속됐다. 백악관 측은 몇 시간 뒤 열린 시주석과의 국빈 환영 행사 및 만찬 등 세부 일정에서 해당 기자들의 진입을 다시 거부했다.이에 반발한 주요 방송사 공동취재단(TV 풀)이 '대통령 행사 촬영 거부' 방침을 전격 결정하면서, 미중 정상회담이라는 외교적 이벤트에도 불구하고 주요 방송사 어디도 백악관 현장 생중계를 내보내지 못하는 이례적인 사태가 발생했다. 이번 사태로 인해 미국 언론이 백악관에서 배제되는 사이, 정작 중국 국영매체가 미국 언론보다 백악관에 더 폭넓게 접근하는 역설적 상황이 벌어졌다.이에 트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어인 '트루스 소셜'을 통해 해당 언론사들을 향해 강도 높은 비난을 쏟아부었다. 트럼프 대통령은 "CNN과 MSDNC(MSNBC를 비하한 표현)의 시청률이 급락한 이유는 신뢰성이 없기 때문"이라며 "압도적 대승으로 승리하고 성공을 거두는 이에 대해 악의적인 보도만 일삼는다"고 비난했다.이어 방송사들의 공동 취재 거부를 두고 "얼마나 가짜 뉴스인지 보여주자면, 그들은 수년 만에 열린 가장 아름다운 행사의 취재를 거부했다"며 "트럼프가 공로를 인정받는 것이 싫어 현장을 거부한 것"이라고 주장했다.이번 임시제한명령은 14일간 유효하며, 향후 2주간 양측의 주장과 증거를 검토해 예비적 금지명령 관련 절차가 진행된다. 뉴욕타임스(NYT)는 켈리 판사가 임시제한명령과 예비적 금지명령의 법적 판단 기준이 동일하다고 명시한 만큼, 정식 절차에서도 언론사 측이 승소할 가능성이 크다고 전망했다.트럼프 대통령은 항소 방침을 밝혔으나, 효력이 며칠에 불과한 임시조치는 항소 절차 진행 중 기간이 만료되므로 실제 항소를 추진하기는 어려울 것이란 관측이 나온다.