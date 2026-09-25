이산가족의 꿈을 이만 접어야 할까요

큰사진보기 ▲4회 이산가족의 날 기념식 현장 ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲4회 이산가족의 날 기념식에서 이원순씨가 이산의 사연을 이야기하고 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲4회 이산가족의 날 기념식에 참석한 김문수 개풍군민회 명예회장(왼쪽)과 윤일현 개풍군민회장 ⓒ 이혁진 관련사진보기

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큰사진보기 ▲애기봉 전망대에서 보이는 미수복 지역 경기도 개풍군 ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲애기봉 평화생태공원 내에 있는 애기봉 비석. 애기봉에서 개풍군을 직관할 수 잇다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

23일 '이산가족의 날', 통일부 주관으로 더 플라자 호텔에서 기념식이 열렸다. 기념식에는 이북 고향을 떠난 실향민 1세대와 후손 등 이산가족과 단체 관계자 400여 명이 참석했다. 올해 4회째, 이산가족의 날은 이산가족들의 애환을 달래고 이들을 위한 국민적 공감대를 조성하기 위한 법정 기념일이다.'추석 전전날'을 이산가족의 날로 정한 것은 실향민 대부분 추석 명절에 부모와 형제 등 가족을 그리며 고향을 찾아가기 때문이다. 실제 추석이 다가오면 파주 임진각과 오두산 통일전망대, 그리고 김포 애기봉 등 이북고향을 바라보는 시설에 실향민 행렬이 줄을 잇고 있다.이날 기념식에서 눈길은 끈 장면은 1951년 1.4 후퇴 당시 5살로 이북고향을 떠난 후 2007년 5월 금강산에서 헤어진 언니를 상봉한 이산가족 이원순(80)씨의 슬픈 사연이다. 이씨는 작성한 편지를 통해 "전쟁과 이산의 아픔을 잊어서는 안 됩니다. 더 늦기 전에 이산가족들이 만나 서로의 안부를 확인할 수 있기를 기대한다"며 이산가족 상봉을 눈물로 호소했다.그러나 고향 가는 꿈과 상봉의 기대는 거의 물거품이 된 상태다. 휴전선을 두고 이북에 고향을 둔 이산가족의 애타는 그리움과 고통은 벌써 76년 동안 계속되고 있다. 사실 이씨의 사례는 그나마 행운이다. 상봉을 신청한 후 그리워하는 가족을 한 번이라도 만났기 때문이다. 이씨처럼 상봉의 기적을 이룬 사람은 극히 일부에 불과하다. 신청자 대부분 상봉을 그리다 작고했고 이를 지켜본 가족들은 아예 상봉을 포기하는 실정이다.실향민 중에는 휴전선 인근에 살아 집과 마을을 목전에 보면서도 못 가는 안타까운 사람들이 있다. 미수복 경기도 개풍군 이산가족들이 그들이다. 필자의 부친(97세)도 개풍군 실향민이다. 개풍군민들은 해마다 가족을 대동하고 강화 평화전망대에서 고향과 부모형제를 그리며 합동망향제를 올리고 있다.이산가족은 해방과 6.25 전쟁 이후 이남으로 내려온 실향민들로 최근에는 '탈북민'까지 포함하는 개념이다. 여러 설이 존재하지만 이산가족과 후손은 현재 700만~800만 명으로 추산되고 있다. 안타깝지만 이산가족 1세대 대부분 고령으로 귀향과 상봉을 못하고 한 많은 삶을 살다 돌아가셨다. 문제는 이러한 세대들이 사라지면서 이산가족 개념조차 퇴색되고 있다는 것이다.이산가족의 꿈과 희망은 두말할 것 없이 통일과 귀향 그리고 상봉이다. 그러나 지금 그 소원과 가치가 과연 소용 있는가 하는 회의감이 실향민 사회는 물론 사회 전반에 깔려 있다. 이산가족의 날이 있어도 그 행사는 이산가족들의 서사와 모임으로만 치부되는 것 같아 안타깝다.이산가족 상봉은 2018년 8월 이후 공전상태다. 그사이 만남을 고대한 신청자 2만 3759명이 사망했다. 올해 8월 말까지 이산가족 신청자 13만 4843명 중 생존자는 3만 2948명에 불과하다. 이 중 고향에서의 추억을 조금이라도 간직하고 있는 80세 이상 고령자 2만 1952명(66.6%)은 10년 내 거의 사망할 것이다. 그러면 이들 후손들의 이산가족 상봉 추진이 과연 성사될지 의문이다.이산가족 상봉은 인도적 문제다. 남북관계나 국제정세 따라 접근할 문제가 결코 아니다. 그러나 지금까지 정치적으로만 이뤄지고 그나마도 상봉 가능성은 희박하다. 정부와 관련 단체도 이산가족의 생사와 주소 확인 등 상봉을 위한 준비만 얘기하지 실질적인 상봉 조치에는 손을 놓고 있다.그래서 이산가족 상봉은 희망이 고문이 됐다는 지적이 팽배하다. 후손들도 희망을 이어갈 동력이 엿보이지 않는다. 이산가족의 날 지정 이후 아무런 조치가 없어 이산가족들의 심정은 타들어가고 있다. 필자의 부친도 이날 기념식에 참석하고 싶었지만 노구를 맘대로 할 수 없어 영상으로만 행사를 지켜봐야 했다.이산가족의 소원은 대를 이어서도 상봉이다. 지금 일부 후계세대들이 그 꿈을 공유하고 있지만 실향민 1세대처럼 그 희망을 계속 이어갈지 미지수다. 과연 이산가족의 꿈과 희망을 여기서 접어야 하는가. 기념식을 맞아도 기쁨보다 착잡한 심정을 숨길 수 없다. 이산가족 2세의 애타는 호소에 국민 모두의 뜨거운 관심과 성원을 기대한다.