네타냐후 유엔 연설에 '집단 퇴장'... 외신 "이스라엘 고립"

큰사진보기 ▲이스라엘의 베냐민 네타냐후 총리가 24일 뉴욕 유엔본부에서 열린 제81차 유엔총회 일반토의에서 연설을 시작하자 각국 대표단과 외교관들이 총회장을 떠나고 있다. ⓒ UPI=연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이스라엘의 베냐민 네타냐후 총리가 24일 뉴욕 유엔본부 총회장에서 열린 제81차 유엔총회 일반토의에서 연설하고 있다. ⓒ UPI=연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲24일 미국 뉴욕에서 열린 제81차 유엔총회 기간 중 팔레스타인 지지 시위대가 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리에 반대하는 시위를 벌이는 가운데, 네타냐후 총리의 모습을 본뜬 피켓이 들려 있다. ⓒ 로이터=연합뉴스 관련사진보기

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 "이스라엘을 집단학살 혐의로 비난하는 것은 세기의 가장 큰 거짓말"이라고 주장했다.네타냐후 총리는 24일(현지 시각) 미국 뉴욕 유엔본부에서 열린 유엔총회 연설에서 "이스라엘은 집단학살을 저지르지 않았다. 집단학살을 막았다"라며 이스라엘의 군사작전이 정당하다고 강조했다.이날 네타냐후 총리가 연단으로 올라가자 회의장에서는 야유가 터져 나왔다. 또한 전쟁 당사자인 이란과 중동 및 아랍 국가들을 포함한 수십 개국 대표단이 항의의 표시로 퇴장했다.유엔총회에서 연설국 지도자에 대한 항의 표시로 일부 국가 대표단이 자리를 뜨는 경우는 있지만, 이처럼 단체로 퇴장하는 것은 보기 드문 일이다. AP통신은 "이스라엘이 국제무대에서 고립되고 있다"라고 평가했다.그러나 네타냐후 총리는 "연설에 앞서 간단히 말씀드리겠다"라며 "아직 회의장을 떠나지 않은 또 다른 '도덕적 겁쟁이'들이 있다면 지금 나가주시기를 바란다"라고 받아쳤다.또한 "이스라엘은 스스로를 방어함으로써 방금 이 회의장을 떠난 국가들 가운데 많은 나라도 방어해 주고 있다"라며 "그 나라의 많은 지도자가 이란 핵무기를 제거한 것에 대해 비공개적으로 우리에게 감사를 표하고 있다는 것을 여러분께 알려주고 싶다"라고 덧붙였다.그는 2023년 10월 7일 팔레스타인 무장정파 하마스가 이스라엘을 기습 공격해 약 1200명을 살해한 것을 언급하며 약 1000만 명인 이스라엘 인구를 미국 인구 기준으로 환산할 경우 "무고한 미국인 4만 명이 24시간도 안 되는 시간에 학살당한 것과 같다"라며 "이는 9.11테러 사망자의 16배에 달한다"라고 말했다.그러면서 "우리가 그들을 막지 않았다면, 그들은 우리를 한 명도 남김없이 모두 죽였을 것"이라며 "우리에게는 다른 선택의 여지가 없다"라고 주장했다.이어 요르단강 서안에서 발생한 이스라엘 정착민들의 팔레스타인 주민 폭행 논란에 대해서는 "소수의 어린 비행 청소년들이 저지른 일"이라며 "다른 나라 정상들과 국제 언론이 이를 왜곡하고 있다"라고 비난했다.또한 이란 핵시설 공격에 대해 "가장 쉬운 결정이었다"라면서 군사공격을 함께한 도널드 트럼프 미국 대통령을 향해 "이 야만인들과의 전쟁에서 트럼프 대통령보다 더 위대한 파트너는 없었다"라고 감사를 표했다.앞서 네타냐후 총리는 연설에서 자신을 비난한 서방 국가들 지도자들을 향해서는 "그들은 작은 나라 이스라엘을 식민주의 국가라고 비난한다"라며 "그중에는 영국과 프랑스도 있다. 그런데 식민주의라는 말을 만든 것은 그들"이라고 맞받았다.또한 자신이 유엔총회 참석차 뉴욕을 방문하면 전범으로 체포하겠다고 경고한 조란 맘다니 뉴욕시장의 이름을 거명하면서 "당신 때문에 뉴욕의 많은 유대인들이 위협을 느끼고 있다"라고 비난했다.영국 BBC는 "이날 네타냐후 총리의 연설은 사실 국제사회가 아니라 그가 가장 설득해야 할 두 대상인 다음 달 국내 총선을 앞둔 이스라엘 국민과 미국 국민을 겨냥한 것"이라고 분석했다.최근 미국 중간선거를 앞두고 민주당은 물론 공화당에서도 이스라엘에 대한 지지가 하락하고 있으며, 이스라엘을 지원하고 있는 트럼프 행정부는 여론 악화 속에 고군분투하고 있다.한편, 이날 유엔본부 앞에서는 네타냐후 총리를 규탄하기 위해 모인 시위대 100여 명이 경찰에 체포됐다. 이 가운데는 할리우드 배우 수잔 서랜던과 해나 아인바인더 등 여러 유명 인사들도 포함됐다.