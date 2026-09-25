이 대통령, 9월만 세 번째 '임기' 언급... "2030년 6월 2일 넘지 않아"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 24일(현지시간) 멕시코 한 호텔에서 열린 동포 만찬간담회에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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"2030년 6월 2일을 넘기는 일은 절대로 없을 테니까 혹시라도 그런 걱정하시는 분들은 걱정하지 마시기 바랍니다."

큰사진보기 ▲질문받는 이재명 대통령 이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 열린 기자회견에서 취재진의 질문을 받고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 김혜경 여사가 24일(현지시간) 멕시코 한 호텔에서 열린 동포 만찬간담회에서 화동과 인사하고 있다. 2026.9.25 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 멕시코 순방 일정 중 자신의 임기 종료 시점을 또다시 직접 언급했다. 지난 18일 현안 기자회견에서 "연임할 생각이 전혀 없다"고 밝힌 지 일주일 만이다. 이번에는 "2030년 6월 2일을 넘기는 일은 절대로 없다"면서 구체적 날짜까지 거론했다.최근 보수야권에서 개헌을 통한 이 대통령의 연임 가능성을 계속 의심하는 가운데, 이 대통령이 9월 들어 공개석상에서 자신의 임기와 연임 문제를 반복해서 언급하는 모습이다.미국 뉴욕 UN총회 참석 후 멕시코를 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 24일(현지 시각) 저녁 멕시코시티에서 열린 동포 만찬 간담회에서 자신이 수행하고자 하는 개혁 과제를 설명하던 도중 "제가 일할 수 있는 시간이 딱 제한돼 있기 때문에, 그 제한된 시간 내에 제가 할 수 있는, 또 하고 싶었던 많은 일들 약속들을 해내려고 정말 분초를 아껴가면서 총력을 다하고 있다"며 자신의 임기를 먼저 거론했다.모두발언 말미에 이 대통령은 "여러분들이 대한민국을 걱정하지 않도록 최소한 제가 재임(在任)하는 동안은 대한민국이 여러분들을 잘 챙기도록 하겠다"면서 자신의 재임 시한을 구체적인 날짜까지 들어 언급했다.이재명 대통령의 '임기' 관련 발언은 9월만 들어 세 번째다. 국민의힘 등 보수야권을 중심으로 '개헌을 통해 대통령 연임을 시도하려 한다'는 의심을 제기하는 가운데 이 대통령이 세 차례에 걸쳐 '연임은 불가능하고, 그럴 일이 없다'는 메시지를 강조한 것.먼저 지난 9일 프랑스 파리 동포간담회에서 이 대통령은 정상외교를 임기 초에 집중하는 이유를 설명하면서 "저의 임기는 헌법상 명확하게 제한돼 있기 때문에, 빨리 (정상외교를) 시작해야 그 효과를 오래 누릴 수 있다"라고 말했다.이어 18일 현안 기자회견에서는 "헌법 개정을 통한 저의 연임은 헌법상 불가능하고, 저 역시 연임을 생각해 본 적조차 없음을 수차례 여러 차례에 걸쳐 밝혔다", "다시 한번 확고하게 말씀드린다. 저는 연임할 생각이 전혀 없다" 등의 발언을 했다.24일 멕시코 동포간담회 발언은 먼저 자신의 국정수행 시간이 제한돼 있다는 점을 강조한 뒤 재외동포 정책 등을 이야기하다가 마지막에 구체적인 임기 종료 시점을 직접 거론하면서 나왔다.이재명 대통령의 발언은 '임기는 헌법상 명확히 제한돼 있다'(9월 9일)→'연임을 생각해 본 적조차 없다'(9월 18일)→'2030년 6월 2일을 넘기는 일은 절대로 없다'(9월 24일)는 흐름으로 이어지면서 점차 구체적인 표현으로 바뀌고 있다.한편 이 대통령은 이날 개혁 과정에서 선명성이나 급진성이 과할 경우 오히려 실질적 성과를 내기 어려울 수 있다는 취지의 언급도 했다. 그는 개혁을 "비정상적인 시스템을 정상적인 시스템으로 바꾸는 것"이라고 설명하면서 기존 제도의 수혜자들이 강하게 반발할 수 있는 만큼 준비와 설득이 중요하다고 강조했다.이 과정에서 노무현 정부 당시 국가보안법 논쟁을 사례로 들었다. 이 대통령은 당시 상황에 대해 "국가보안법을 통째로 폐지하는 것은 무리니까 독소조항 몇 개라도 삭제하자, 여야 합의를 거의 했다"면서도 "'폐지를 해야지 반만 폐지하는 게 세상에 어디 있느냐'는 반대가 나오면서 결국 못 했다"는 취지로 설명했다.이어 "자신들의 선명함을 드러내기 위해서 과한 주장을 한다"며 "선명해서 멋있을지는 몰라도 실제로 좋은 결과를 만들기 쉽지 않다"고 지적했다. 그러면서 "가급적이면 저항도 최소화하고 반발도 최소화하고 실효적으로, 실용적으로 실질적 결과를 만들어내는 게 좋겠다"고 말했다.