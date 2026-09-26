'대놓고 가짜'여서 더 파격적... 부담 없이 즐겼다

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26. 9. 24. 13:30 / 서울 대학로 나인진홀 2관 / 유머러's / 멜로에 차질

김동현, 고명진, 김무준, 이주하

26. 9. 24. 16:30 / 서울 대학로 컬쳐씨어터 / 유머러's / 히든퍼즐

유혜성, 박정윤, 김태선, 송현진, 김지석

덧붙이는 글 | 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com

간만에 연극 두 편을 보았다. 곧 있을 31회 부산국제영화제에 초청된 영화 <모종의 탐정> 속 어느 장면이 연극을 보아야한다는 갈증을 일으킨 덕분이다. 연극판에서 잔뼈 굵은 배우들이 출연하는 이 영화 가운데서 생애 단 한 번 정도 연극을 보았을 법한 극중 인물들이 나누는 대화가 있다. 어디서 무료 표가 나와서 한 번 가본 극장, 벌써 몇 년도 지난 무대에서 본 연극을 이들은 마치 얼마 전에 본 것처럼 떠올린다. 장면, 분위기, 연기 따위가 준 감각이 그토록 오래 남아서 이들 각자의 존재를 이루고 있는 것이다.누군가는 말한다. "연극이 영화랑은 다르다"고, "훨썬 더 전위적이고 즉각적일 수 있다"고 말이다. 다른 이는 얘기한다. "연극이 이렇게나 슬프고 재밌고 기발하면서도 감동적이구나"하고. 이중 어떤 이가 자신이 출연한 연극을 언급하는 순간, 극중 배우인 인물이 감격하여 "그 연극을 기억해줄 사람이 있다고 한 번도 생각 안 해봤다"고 고백하는 순간 또한 있다. 과연 그렇다. 연극은 영화와도, 뮤지컬과도, 다른 어떤 예술과도 다르다. 연극은 연극이다. 연극만이 해낼 수 있는 매체 고유의 힘, 저만이 도모할 수 있는 가능성이 있다는 뜻이다.연휴 첫 날인 24일, 서울 대학로에서 공연 중인 두 편의 연극 <멜로에 차질>과 <히든퍼즐>을 보았다. 제작사는 '유머러's', 극작은 신광희가 맡았다. 하나는 멜로, 다른 하나는 추리의 장르성을 전면에 내세우는 두 작품은 외로 매우 가깝다. 가장 눈에 띄는 건 소위 '인터랙티브 연극'이라 불리는 연극적 형식을 취하고 있다는 점이다. 여러 결말을 예비해두고서 그날의 관객이 직접 투표한 결과에 따라 하나의 이야기를 내보인다. 이는 각 공연과 무대를 세상 유일한 작품으로 여기도록 한다. 완성된 영화와 달리, 무대공연은 그날그날이 서로 독자적인 것이지만, 서사까지 달라지는 결말은 관객을 연극을 빚는 구성원으로 보다 깊이 참여하는 듯한 효과를 일으킨다. 한 세기 전 나온 아인 랜드의 명작 <1월 16일 밤에 생긴 일> 이후 흔해진 설정이긴 해도, 어느 관객에겐 이 작품이 첫 경험일 수 있다. 그렇다면 또한 의미 있는 일이 아닌가.<멜로에 차질>은 올해 8월 7일부터 무대에 올린 따끈한 극이다. 유치원 때부터 30대 중반 사회인이 되기까지 30년의 우정을 지켜온 네 친구를 중심으로 펼쳐지는 사랑이야기가 극 중심을 지탱한다. 각기 '평범한'과 '인기남'이란 이름으로 등장하는 남자들은 이 극의 무게중심이 어디에 있는지를 알게끔 한다. 드라마 촬영현장에서 방송국 FD로 일하는 평범한과 패션회사 대표로 성공한 인기남은 현실 속 청춘사업 가운데 존재하는 부와 외모의 격차, 다시 그로부터 파생되는 자신감과 소외감 따위를 고스란히 반영한 인물들이다. 이들 곁엔 주식투자로 성공한 백수에서 인플루언서로 빵 뜬 '백진주', 까칠하지만 속 정 깊은 '천송이'가 있다. 그리고 천송이의 동생으로 같은 배우가 1인2역을 수행하는 '천사랑'까지가 등장인물 전부다.키 크고 잘 생긴 인기남을 좋아하는 천사랑을 남몰래 짝사랑하는 평범한, 그 사이 친구들에겐 비밀로 한 채 연애하는 인기남과 백진주의 관계가 극의 중심을 이룬다. 제목에서부터 성공한 드라마 <멜로가 체질>을 떠올리게 하는 이 연극은 드라마와 비슷한 나이대인 30대 중반 청춘들을 등장시켜 연애에 차질을 빚는 평범한 사내가 어떻게 진짜 연애에 성공하게 되는가를 보여준다. 극작과 연출을 담당한 신광희는 작품에 대해 "타이밍은 어긋나고 말은 자꾸 꼬이지만, 이상하게도 그런 차질들이 쌓여 사랑이 되곤 합니다"라며 "완벽한 멜로가 아닌 우리 주변 어디에나 있을 법한 차질 많은 멜로"라고 설명한다.사랑과 우정을 품은 인물들이 각자의 마음을 이뤄가는 과정을 별 부담 없이 지켜볼 수 있다는 게 <멜로에 차질>의 장점이겠다. 밝고 유쾌하게 연기하려 노력하는 젊은 배우들의 에너지가 무대를 채우고, 성공률과는 별개로 끊임없이 시도되는 유머가 청춘의 특장점이 무엇인지를 보여준다.진지한 극영화와 달리 연극을 보는 이들은 눈앞의 상황이 진짜라고 믿지 않는다. 자기 앞에 놓인 무대가 실제 세계가 아닌 가짜이고 배우들 또한 연기를 한다는 게 즉각적으로 느껴지는 때문이다. 그럼에도, 어쩌면 바로 그래서 연극만이 가능한 연출과 연기가 존재한단 건 흥미로운 일이다. 탁월한 극작가, 뛰어난 연극배우가 도모하는 영역이 자주 이 지점에 있다. 대놓고 가짜여서 더욱 전위적이고 파격적이며 즉각적인 감흥을 일으킬 수 있는 힘, <멜로에 차질> 속 연애는 가짜이지만 그래서 더 부담 없이 즐길 만한 지점들이 빚어질 수 있었을 테다.다만 아쉬운 점을 언급하지 않을 수 없다. 이는 연극뿐 아니라 영화 현장의 경험이 많지 않은 배우들에게서 흔히 나타나는 것으로, 배우들이 제 연기며 대사에만 신경 쓰느라 상대와의 교감이며 대사의 주고받음을 해내지 못하는 문제다. 일부 배우가 상대의 대사를 듣지 않고, 또 제 대사만을 쏘아내는 과정에서 관객 또한 극이 너무 서두르고 감정이 교류되지 않는다는 사실을 눈치 채고 만다. 약간의 공백, 조금의 멈춤이 마땅히 들어야 할 순간을 모두 지나치는 연기를 연출로써 바로잡지 않았단 건 아마추어적 실수가 아닌가 생각한다. 연극이 그저 배우만이 아니라 관객의 반응을 고심하듯, 인물은 제 상대방의 자리를 염두에 두고 연기해야 한다. 이 극이 그저 인물만이 아니라 코미디의 지점에서도 거듭 실패하는 것도 같은 문제 때문이라 여긴다.<히든퍼즐>은 상대적으로 나은 작품이다. 역시 신광희의 극작, 연출로 앞의 실패가 이 작품에선 얼마 보이지 않는다는 점이 인상적이다. <멜로에 차질>이 멜로를 앞세운 코미디라면 <히든퍼즐>은 추리를 내건 코미디다. 무대와 소품, 상황에서 비롯한 유머가 수시로 작동하며, 재벌의 집에서 사라진 '반지'를 추적하는 줄거리를 무리 없이 진행해나간다. 회장과 수행비서, 가정부, 전 비서, 경찰까지 다섯 명의 인물이 등장해 반지를 훔친 범인을 찾아가는 과정을 속도감 있게 펼쳐낸다. 추리물이라고 하기엔 단서와 복선, 미끼, 폭로과정에서의 카타르시스 등이 미약하지만 그는 큰 문제가 되지 않는다. 극 가운데 흩뿌려진 코미디가 제 역할을 하며 작품이 본질적으로 웃음을 위하여 추리를 장르적으로 소비한단 걸 납득케 하는 덕분이다.관객을 각 인물의 행적을 목격한 CCTV로 설정하고 극에 참여시키는 설정 또한 참신하다. 설정이 본질적인 서사를 바꿔내지 못하고 이벤트성 장치로만 기능할 뿐이지만, 그 제약보다도 무대 너머 객석으로까지 극이 확장되는 인상을 더욱 분명하게 발한다.따지고 보면 코미디도, 인터랙티브 연극의 설정도 모두 마찬가지다. 어떻게 관객이 마음의 문을 열고 극을 즐기도록 하는가, 어차피 가짜이며 유희일 뿐이라 여기면서도 그를 기꺼이 즐기게끔 끌어들이는 작업을 이 극은 검증된 장치의 적절한 활용을 통해 수행해낸다. 역량과 열정 있는 배우들의 연기, 단점보다 장점을 보도록 하는 연출의 힘이 이를 가능하게 했다고 여긴다.연극은 영화와 다르다. 뮤지컬이나 다른 무대예술과도 다르다. 즉각적이고 전위적인 방식으로 기쁨과 슬픔, 기발함과 감동을 느끼게 한다. 때로 한 편의 연극이 평생 남는 기억을 안겨주기도 한다. 바로 그를 위해 오늘도 가능성과 꿈을 품은 배우들이 각자의 최선에 도전한다. 멋진 일이다.<멜로에 차질>은 지난달부터 대학로 나인진홀에서, <히든퍼즐>은 올 2월부터 대학로 컬쳐씨어터에서 공연 중이다. 중학생 이상 관람가.