이 대통령 "북한 포로 비공개 타당... 비난 옳지 않아"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 24일(현지시간) 멕시코 한 호텔에서 열린 동포 만찬간담회에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2025년 1월 12일 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 소셜미디어에 공개한 북한군 포로 사진. ⓒ 볼로디미르 젤렌스키 관련사진보기

이재명 대통령이 우크라이나에서 생포된 북한군 포로 2명의 국내 송환 사실을 정부가 공개하지 않은 데 대한 국민의힘 등 야권의 비판을 두고 "타당하고 정당한 비공개 조치를 비난하는 것은 옳지 않다"라고 반박했다.이 대통령은 한국 시각으로 24일 밤 10시 58분 자신의 X(옛 트위터)에 <조선일보> 기사 '野(야) "젤렌스키가 北(북) 포로 입국 발표... 李(이) 왜 숨겼나, 실상 밝혀야"'를 함께 게재하며 이같이 밝혔다.그는 "북한포로 국내송환 문제는 외교·안보·한반도 정세에 크게 영향을 미치는 매우 예민한 의제"라면서 "남북관계가 어떻게 되든, 누군가 죽어나가든, 국익이 손상되든, 개의치 않고 성과를 생색내느라 포로 송환사실을 징치고 춤추며 온세상에 광고했을 그들 입장에서는 우리 정부의 비공개 노력이 이해가 안 될 뿐 아니라 심지어 뭔가 문제될 게 있나 싶을 것"이라고 비판했다.또한 이 대통령은 "국정지지율 만회에 명백히 도움될 북한포로 국내송환 사실을 공개하자는 내부주장이 왜 없었겠나"라면서 "그러나 공개로 생길 여러 문제를 생각할 때 비공개하는 것이 모든 면에서 타당했고, 그렇게 합의했다"고 배경을 설명했다.이어 "소소한 자신의 이익을 위해 누군가의 생명과 국익 안보를 해치는 사람을 살인자나 매국노라 부른다"라며 "타당하고 정당한 비공개 조치를 비난하는 것은 옳지 않다"라고 강조했다.이재명 대통령은 같은 글에서 북한포로 한국행 사실을 유엔총회 현장에서 처음 밝힌 젤렌스키 우크라이나 대통령 등에 유감을 표시했다. 이 대통령은 "비공개 합의를 어기고 공개한 우크라이나 측에 무슨 사정이 있는지는 모르나 많이 아쉽다"라고 썼다.앞서 안철수 국민의힘 의원은 정부를 향해 '왜 숨겼느냐'는 취지로 비판한 바 있다. 지난 24일 안 의원은 자신의 소셜미디어에 "우리 국민이 북한군 병사의 한국행을 왜 우크라이나 대통령의 유엔 연설을 통해 들어야 하느냐"면서 "한국과 우크라이나 양국 공동 발표도 아닌, 무슨 외신 속보처럼 접해야 하느냐. 이재명 대통령은 즉시 귀국해 국민 앞에 실상을 밝혀야 한다"고 주장했다. 이재명 대통령이 24일 밤 X에 링크한 <조선일보> 기사에는 안 의원의 이 같은 발언 등이 담겼다.같은 당 유용원 의원도 같은 날 국회 소통관 기자회견에서 "중대한 사안이 우리 정부의 공식 발표가 아닌 젤렌스키 대통령의 입을 통해 먼저 알려지게 됐다"면서 정부 대응에 "일말의 아쉬움이 남는다"고 평가했다. 다만 유 의원은 자신도 두 포로의 입국 사실을 사전에 파악했지만 "당사자들의 신변 안전과 외교관계 등 국익을 최우선으로 고려해 철저히 보안을 유지하며 관련 사실의 공개를 자제해왔다"고 밝혔다.