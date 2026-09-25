환자들 손으로 직접 세운 100살짜리 소록도교회

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큰사진보기 ▲소록도교회 100주년 역사관 완공을 기념하기 위해 모인 교인들. 남성교회 모습이다. ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲소록도 중앙교회 예배당 모습. 한국기독교 역사사적지 제12호이자 한국기독교 순교사적지 제3호이다. ⓒ 오문수 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정영교 목사 설교 모습 ⓒ 오문수 관련사진보기

"저에게는 모두 여덟 명의 자녀가 있었지요. 그런데 그중의 한 아이가 한센병에 걸렸습니다. 지금으로부터 40년 전, 그 아이가 열한 살 때였지요. 한센병 감염 사실을 알았을 때 우리가 할 수 있는 행동은 그 아이를 다른 가족이나 동네로부터 격리시키는 것 뿐이었습니다. 그래서 소록도에 나환자촌이 있다는 말만 듣고, 우리 부자가 길을 떠난 건 어느 늦여름이었습니다.

그때만 해도 교통이 매우 불편해서 서울을 떠나서 소록도까지 오는 여정은 멀고도 힘든 길이었죠. 하루 이틀 사흘… 무더운 여름날 먼지 나는 신작로를 걷고, 마차를 얻어 타고 가는 도중에 우린 함께 지쳐 버리고 말았습니다. 그러다 어느 산속 그늘 밑에서 쉬는 중이었는데 나는 문득 잠에 곯아 떨어진 그 아이를 죽이고 싶었습니다. 큰 바위를 하나 집어 들었지요. 마음에 내키진 않았지만 잠든 아이를 향해서 힘껏 던져 버렸습니다. 그런데 그만 그 바윗돌이 빗나가고 만 거예요.

이를 악물고 다시 돌을 들었지만 차마 또다시 그런 짓을 할 수는 없었어요. 아이를 깨워서 가던 길을 재촉했습니다. 그런데 문제는 소록도에 다 왔을 때 일어났습니다. 소록도 배를 타려고 몰려든 환자들 중에 눈썹이 빠지거나, 손가락이며, 코가 달아난 환자들을 직접 정면으로 보게 된 것입니다. 그들을 만나자 아직은 멀쩡한 내 아들을 소록도에 선뜻 맡길 수가 없었습니다.

멈칫거리다가 배를 놓치고만 나는 마주 서 있는 내 아들에게 내 심경을 다 이야기했지요. 고맙게도 아이가 이해하더라고요. 차라리 너하고 나하고 함께 죽는 길을 택하자.

큰사진보기 ▲1922년 북부 병사 1호사, 8호사에서 일본 성결교회 목사 다나카 신자부로의 전도로 교인 약 80여명이 모여 공식 예배를 드리기 시작햐였고, 1923년부터 하나이 원장이 기성 '신불당'을 예배당으로 사용하도록 허가했다. ⓒ 오문수 관련사진보기

우리는 나루터를 돌아서 아무도 없는 바닷가로 갔습니다. 신발을 해변에 벗어두고 물속으로 걸어서 들어가는데 어찌나 눈물이 나오던지… 한 발 두 발 깊은 곳으로 들어가다가 거의 내 가슴 높이까지 물길이 깊어졌을 때였습니다.

갑자기 내 아들 녀석이 소리를 지르지 않겠어요? 내게는 가슴 높이였지만 아들에게는 턱밑까지 물이 차올라 한 걸음만 삐끗하면 물속에 빠져서 죽을 판인데, 갑자기 돌아서더니 내 가슴을 떠밀면서 큰 소리를 질러대는 거예요.

'한센병에 걸린 건 난데 왜 아버지까지 죽어야 해요! 형이나 누나들이 아버지만 믿고 사는데 아버지가 죽으면 그들은 어떻게 살아요? 내 힘으로 내가 혼자 죽을테니 아버지는 어서 나가라'고 떠미는 아들 녀석을 보는 순간 나는 그만 그 애를 와락 껴안고 말았습니다. 참 죽는 것도 쉽지 않더군요.

그 후 소록도로 내 아들을 홀로 떠나보내고, 나는 서울로 돌아와 서로를 잊은 채 정신없이 세월을 보냈습니다. 5남 2녀 일곱 명의 아이들이 자라서 결혼하고 손자 손녀를 낳았습니다. 수년 전에, 큰아들이 시골 땅을 다 팔아서 서울로 올라와 함께 살자더군요. 그래서 그렇게 했지요. 처음 큰아들 집은 편했습니다. 가끔 먼저 죽은 마누라 생각이 났지만 얼마 동안은 참 편했습니다.

큰사진보기 ▲소록도 100년의 이주와 신앙공동체 모습. 소록도교회 제공 ⓒ 오문수 관련사진보기

그런데 날이 가고 시간이 지날수록 아이들 눈치가 보이기 시작했습니다. 그러다가 어느 날 큰아들이 입을 열었습니다. 큰아들만 아들이냐고요. 나는 그날로 말없이 짐을 꾸렸죠. 그런데 내 사정은 그 후로도 마찬가지였어요. 둘째, 셋째, 넷째, 큰딸, 작은 딸... 그러다가 허탈한 심정으로 예전에 살던 시골집에 왔을 때 문득 40년 전에 헤어진 그 아이가 생각이 났습니다. 병에 걸렸을 때 죽이려고 했다가 소록도에 내다 버린 아이.

내가 그 아이를 찾았을 때 그 아이는 어린아이가 아니었습니다. 쉰이 넘은 나이, 그동안 겪은 병고로 인해서 나보다 더 늙어 보이는 아들. 그러나 눈빛만은 예전과 다름없이 투명하고 맑은 내 아들이 울면서 나를 반기는 것이었습니다. 그는 나를 껴안으며 이렇게 말했지요. '아버지를 단 한시도 잊은 날이 없었습니다. 아버지를 다시 만나게 해달라고 40년이나 기도해 왔는데 이제야 내 기도가 응답되었군요.'

나는 흐르는 눈물을 닦을 여유도 없이 물었지요. '어째서 이 못난 애비를 그토록 기다렸는가'를. 그러자 내 아들은 이렇게 말하는 것이었습니다. '여기 와서 예수님을 믿게 되었는데 그 이후로 모든 것을 다 용서하게 되었습니다. 예수 그리스도의 사랑이 비참한 내 운명까지도 감사하게 만들었습니다'라고요.

그때서야 나는 깨닫게 되었습니다. 내 힘으로 온 정성을 다 쏟아서 가꾼 일곱 개의 화초보다 쓸모없다고 내다 버린 한 포기의 내 자식 나무가 더 싱싱하고 푸르게 자라고 있었다는 것을…"

큰사진보기 ▲1928년 설립되어 1963년 남생리 신도들이 온 힘을 모아 직접 지은 예배당으로 2018년 폐교되었다가 소록도교회 100주년 역사 기념관으로 새롭게 열었다. 신도들이 맨땅위에 평평한 돌을 놓고 그 위에 널판지를 깔아 예배를 보았던 현장 모습을 보여주고 있다. ⓒ 오문수 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 여수넷통뉴스에도 실립니다.

22일(화) 오전 11시, 소록도 중앙교회 예배당에서는 '소록도교회 100주년 역사 기념관 완공 감사 예배'가 열렸다. 감사 예배장에는 문금주 국회의원과 공영민 군수를 비롯한 지역 관계자들과 교인들 100여 명이 참석했다.소록도교회는 1922년 구북리 북부교회(북성교회) 설립을 시작으로, 남성, 신성, 동성, 중앙, 서성, 장성교회가 차례로 분립하면서 일곱교회로 성장했다. 교인들은 서로 보살피며 신앙공동체를 일으켜 세웠다.오전 11시, 윤성구 목사의 주도로 예배가 시작되어 개회찬송과 사도신경 낭독이 이어진 후 대한예수교장로회 합동 총회장 정영교 목사의 설교가 있었다. 설교 제목은 '후대에 전할 믿음의 기념비'다.정영교 목사는 소록도에 거주하고 있던 K선교사가 겪었던 이야기로 설교를 시작했다. 어느 날 일흔이 넘어 보이는 한 노인이 다가와 소록도에 살 수 있도록 선처해달라고 부탁했다고 한다.K선교사는 정상인으로 보이는 사람이 나환자들과 같이 살겠다고 요청하는 게 의아해 자리를 권한 후 노인으로부터 자초지종을 들었다. 노인이 40년 전에 있었던 일을 이야기하기 시작했다.정영교 목사의 설교가 끝나자 예배당 분위기가 숙연해졌다. 이어진 식순에 따라 몇 분의 목사님과 장로님의 말씀이 끝나자 일행은 소록도교회 100주년 역사 기념관을 만들고 있는 구 소록도 남성교회로 자리를 옮겼다.소록도교회 100주년 역사관이 있는 남성교회는 1928년 설립되어 1963년 남생리 교인들이 힘을 모아 직접 지은 예배당으로 2018년 폐교되었다. 이후 소록도교회 100주년 기념관 조성터로 정하고 일곱교회 100년의 시간을 담은 역사관으로 새롭게 문을 열었다.