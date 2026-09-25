가을 명품 산행 길, 보은의 절 치악산 상원사

큰사진보기 ▲치악산 상원사 전경해발 1100미터 고지에 있는 상원사 전경 사진입니다. ⓒ 김장기 관련사진보기

큰사진보기 ▲상원사에서 본 능선과 단풍 풍경상원사에서 바라본 능선과 곱게 물든 단풍 ⓒ 김장기 관련사진보기

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큰사진보기 ▲상원사 인근 소원의 종세 번 두드리면 소원이 이루어진다는 소원의 종 ⓒ 김장기 관련사진보기

큰사진보기 ▲상원사 문화지구 관리 푯말치악산 국립공원에서 관리하고 있는 상원사 문화유산지구 안내 푯말 ⓒ 김장기 관련사진보기

큰사진보기 ▲등산 안내 푯말치악산 상원사 등산코스와 산행 거리 안내 ⓒ 김장기 관련사진보기

덧붙이는 글 | 곧 있으면 가을 단풍시즌, 스토리텔링의 '꿩과 구렁이'의 전설이 있는 치악산 상원사 명품 산행 길을 소개하고 싶습니다.

올해는 얼마나 걸릴까. 가을 단풍시즌에 딸들과 약속을 지키기 위해 산행을 나섰다. 치악산의 가을 단풍은 눈부실 만큼 황홀한 감성적 교감을 자아낸다. 딸들과 나는 일 년에 한 번씩 치악산 상원사 등산을 약속했다. 상원사(上院寺)는 치악산 남쪽 남대봉(1181m) 바로 아래, 해발 1100m의 고지대에 위치한 절이다. 치악산의 가장 높은 곳에 있는 '으뜸가는 절'이란 뜻으로 지어진 이름이다.몇 년 전이었다. 딸들과 나는 서울에서 원주로 이사한 후, 지역 적응 계획으로 치악산 산행을 추진했다. 중부내륙권의 명산인 치악산, 수도권에서 가장 가까운 지방에 있는 국립공원이기도 하다. 드넓은 능선을 따라 웅장한 무토(戊土)의 대지에서 뿜어내는 하늘 풍경은 그 자체로서 깊은 감동을 자아냈다.치악산에는 1000미터 이상되는 봉우리가 세 개 있다. 그것은 비로봉과 향로봉, 남대봉이라 불린다. 딸들과 나는 치악산 산행을 위해 입석대에서 비로봉을 올랐고, 곧은재에서 향로봉을 올랐고, 그리고 금대지구에서 영원산성을 지나 남대봉을 밟았다. 이때 남대봉 아래의 상원사를 방문했는데, 눈부신 자연의 아름다움과 절의 풍경에서 기억에 남을 만큼 깊은 감명을 받았다.치악산은 가을 단풍이 불타듯이 번져간다. 요즘은 치악산 성남탐방지원센터에서 계곡 물길을 따라 약 5.3km의 굽이진 산길을 오른다. 한참을 걷다 보면 정상 9부 능선쯤에서 상원사를 만난다. 그 얼굴을 보는 순간, 왜 사람들이 상원사, 상원사하고 떠드는지 그 이유를 알 수가 있다. 그곳에 가면, 살아서 꿈틀대며 용트림하는 천혜의 명당이 무엇인지를 두 눈으로 볼 수 있다.천년사지(千年寺地) 이 고찰에는 가슴 뭉클한 이야기가 전해온다. 꿩과 구렁이의 '보은의 전설'이다. 그 이야기를 요약하면 이렇다. 옛날 한 선비가 과거를 보려고 치악산을 넘고 있었다. 이때 집체만한 수컷 구렁이 한 마리가 새둥지에 있는 꿩의 새끼를 잡아먹으려고 했다. 이를 본 선비가 활을 쏘아 구렁이를 죽이고 꿩의 가족과 새끼를 구해주었다.선비는 날은 어두워졌고 산속에서 길을 잃었다. 멀리 불빛이 보이는 집을 찾아가 하룻밤 신세를 지게 되었다. 그 집은 낮에 화살로 쏴 죽인 수컷 구렁이의 아내가 사는 집이었다. 그날 밤 산속 외딴집에서 잠을 청하던 선비는 죽은 구렁이의 아내에게 사로잡혀 목숨을 잃을 위기에 처했다. 암컷 구렁이는 "날이 새기 전, 사람이 올라갈 수 없는 높은 산꼭대기 폐사지의 종이 세 번 울리면 살려주겠다"는 조건을 내세웠다. 그때였다. 폐사지의 종각에서는 거짓말처럼 세 번의 종소리가 울려 퍼졌다. 구렁이는 하늘의 뜻으로 알고 선비를 풀어주었고, 날이 밝은 뒤 살아난 선비는 종각에 올라가 보았다. 자신에게 목숨을 건졌던 꿩 부부는 머리가 깨진 채 피투성이가 되어 죽어 있었다. 선비는 그 모습을 보고 속세를 떠나 스님이 되었다.치악산 상원사에 전해오는 보은의 정신이다. 예전에 사람들은 치악산을 적악산(赤岳山)이라고 불렀다. 붉은 가을 단풍이 불타는 듯이 아름답다는 말이었다. 하지만 적악산(赤岳山)은 꿩의 은혜를 기리는 뜻에서 꿩치(雉)자를 쓴 '치악산(雉岳山)'으로 이름이 바뀌었다. 그 숭고한 보은의 기적이 일어난 절이 치악산 국립공원의 문화유산지구로 관리되고 있는 상원사(上院寺)다.치악산 깊은 골짜기를 들어가면 산바람이 서걱거리며 낙엽 소리를 깨운다. 가을의 호젓함을 안고 치악산 상원사를 오르면, 전설은 더 이상 아득한 옛날이야기로 느껴지지 않는다. 우리는 세상에 살며 수많은 마음의 짐과 업보, 미움을 껴안고 있다. 바쁜 현대인의 일상에서 잊고 지냈던 '은혜'와 '자비'의 풍요는 상원사의 오롯한 정적 속에서 다시금 살아난다.은혜를 갚은 꿩의 이야기가 숨 쉬는 곳, 치악산 산길을 오르는 이들에게 가슴속 무거운 짐을 내려놓고 진정한 마음의 평화를 얻게 해준다. 상원사 등산 시간은 성남탐방지원센터에서 왕복 5시간 이내를 예상하면 된다.