김상욱이 추미애·유시민 비판 내놓는 이유

큰사진보기 ▲오마이tv에 출연중인 김상욱 울산시장 ⓒ 오마이tv 갈무리 관련사진보기

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김상욱 울산광역시장이 최근 추미애 경기도지사가 이재명 대통령을 향해 공세적 메시지를 내는 데 대해 "그게 경기도지사의 역할인가"라고 반문했다.김상욱 시장은 지난 23일 YTN 라디오 '장성철의 뉴스명당' 인터뷰에서 "중수청장 임명에 의견을 얘기할 수는 있다"면서도 "하지만, 의견을 얘기한 것을 넘어서 정치적 공격으로 비칠 수준까지 올라간다면 그건 경기도지사의 역할인가 하는 의문이 들었다"라고 꼬집었다.김 시장은 또한 유시민 작가의 이재명 정부 비판 발언에 대해 "정치인은 국민을 위해 봉사하는 도구여야 하지만 자신이 주인이 되고 국민을 도구로 보게 되면 그때부터 계파를 따지고 혈통을 따지기 시작하면서 편협하게 추구하는 이념에 갇히는 모습이 나타난다"고 지적했다.그러면서 "유시민 선생께서 하신 언어가 과연 민주의 정신에 부합한 언어인가 또는 정치인이 자기가 주인이 되기 위한 언어인가 하는 의문을 갖게 된다"고 덧붙였다.앞서 김상욱 시장은 지난 19일 '스픽스'와의 특집 인터뷰에서는 "일부 광역단체장이 거친 표현으로 대통령의 진의가 왜곡되도록 한다는 것은 안타까운 일"이라고 말해 추미애 도지사에 대한 우려를 표명한 바 있다.김 시장이 이처럼 중앙정치의 주요 현안과 여당 내 인사들의 발언에 대해 공개적으로 비판하며 정치 발언을 이어가는 것에 대해 당내 역학 관계에서 침묵하지 않고 소신을 밝히는 독자적인 정치적 입지를 부각하고 있다는 분석이 나온다.김 시장은 이외에도 자신의 유튜브채널 김상욱tv를 통해 소신 발언을 이어가고 있다. 김 시장은 지난 8월 중앙-지방협력회의 등에서 이재명 대통령을 만난 경험을 언급하며 "대통령의 고충에 공감한다"며 "여당 내부의 일부 '발목잡기' 행태가 심하다"라는 지적을 내놓기도 했다.김 시장은 김상욱tv에서 "정치인이 주인이 되고 국민을 도구로 삼는 계파 혈통 중심의 행태를 비판한다"며 "정치인은 국민을 위해 봉사하는 도구"라고 강조했다. 또한 "이념에 갇힌 편협한 정치 문화, 소모적 갈등을 지양해야 한다"며 "성과 중심의 실무 행정을 중시하는 합리주의적 정치인"을 제시했다.