이 대통령, "어떠한 의견·생각 차이도 가리지 않고"... 한가위 인사

큰사진보기 ▲청와대는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 한복 차림으로 추석 명절 인사하는 모습을 25일 SNS를 통해 공개했다. ⓒ 이 대통령 SNS=연합뉴스 관련사진보기

"새벽이 채 밝기도 전에 거리로 나와 깨끗한 거리를 만들어 주시는 분들, 우리의 밥상을 위해 땀 흘리는 농어민 여러분, 밤낮없이 국민의 생명과 안전을 지키는 군인·경찰·소방관과 의료진 여러분 그리고 머나먼 타국에서도 우리 대한민국의 이름을 빛내며 최선을 다하고 계신 자랑스러운 재외동포 여러분까지 저마다 살아가는 곳도, 하는 일도, 걸어온 길도 다르지만 나라를 아끼는 마음만큼은 모두 하나일 것이다."

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이재명 대통령이 한가위를 맞아 "어떠한 자격이나 조건 없이, 의견이나 생각의 차이도 가리지 않고 오로지 국민 한 분 한 분의 삶에 환한 빛이 고루 비춰질 수 있도록 더욱 힘껏 뛰겠다"고 다짐했다.이재명 대통령은 25일 오전 5시 공개된 한가위 인사 영상에서 "각자의 자리에서 묵묵히 하루를 살아내고 계신 우리 국민 여러분께 깊은 감사와 존경의 마음을 전한다"면서 대한민국 구성원들을 언급했다.그는 "대한민국의 오늘을 만들고 또 내일을 열어가고 계신 위대한 우리 대한국민 여러분과 함께할 수 있어서 대통령으로서 참으로 감사하고 또 영광스럽다"고 말했다.이어 "세상 어디에 있든 같은 보름달을 만날 수 있는 한가위다. 어떠한 자격이나 조건 없이 의견이나 생각의 차이도 가리지 않고 오로지 국민 한 분 한 분의 삶에 환한 빛이 고루 비춰질 수 있도록 더욱 힘껏 뛰겠다"고 다짐했다.한가위 인사 영상에 함께 출연한 김혜경 여사도 "그리운 이에게 안부를 전하고 사랑하는 이와 행복을 나누는 귀한 한가위 보내시길 기원한다"라고 말했다.이재명 대통령은 미국 뉴욕 유엔총회 일정을 시작으로 현재 멕시코 국빈 방문 중이다. 이 대통령은 오는 27일 귀국할 예정이다.