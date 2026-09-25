이 대통령이 젤렌스키를 직격? 언론보도 유감

큰사진보기 ▲MBC 보도 제목을 보면 북한군 포로 송환 문제와 관련해 이재명 대통령이 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령을 향해 비난한 것처럼 읽힌다. 해당 기사 본문 또한 이 대통령이 젤렌스키 대통령을 향해 제목의 발언을 한 것으로 보도했다. ⓒ MBC 관련사진보기

"이 대통령, 젤렌스키 직격‥ "북한 포로 송환 징치고 춤추며 광고, 잔인·무책임"

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"남북관계가 어떻게 되든 누군가 죽어나가든 국익이 손상되든 개의치 않고, 성과를 생색내느라 포로 송환사실을 징치고 춤추며 온세상에 광고했을 그들 입장에서는 우리 정부의 비공개 노력이 이해가 안 될 뿐 아니라 심지어 뭔가 문제될 게 있나 싶을 것입니다."

24일 밤에 나온 이재명 대통령의 X 메시지에 대한 MBC 보도 기사 제목이다. 제목만 보면 북한군 포로 송환 문제와 관련해 이재명 대통령이 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령을 향해 비판한 것처럼 읽힌다. 해당 기사 본문 또한 이 대통령이 젤렌스키 대통령을 향해 제목의 발언을 한 것으로 보도했다. 25일 오전 11시 30분 현재 해당 MBC 기사는 삭제된 것으로 파악된다. 구글 검색 결과에는 노출되지만 제목을 클릭하면 '에러' 안내가 나온다.비록 기사는 삭제됐으나 기존 MBC의 보도 내용은 이 대통령 X 내용과는 달랐다. 언론이 제목으로 봅인 이 대통령의 발언 원문은 다음과 같다.MBC 보도대로라면 위 발언에서 '그들'이 곧 젤렌스키 대통령을 칭하는 것으로 해석된다. 과연 그럴까. 이 대통령이 X에 위 발언을 게시하면서 한 기사의 링크를 함께 첨부했다. 안철수 국민의힘 의원 등 야권에서 정부를 향해 '북한군 포로 송환 사실을 은폐하려 했다'고 비판했다는 내용의 <조선일보> 기사였다.즉, 위 발언은 젤렌스키 대통령이 아니라 북한군 포로 송환을 비밀로 했다고 비판하는 야권 인사들을 향한 것으로 이해함이 타당하다. 원문을 조금만 자세히 살펴봐도 알 수 있다. 이 대통령은 "포로 송환사실을 징치고 춤추며 온세상에 광고했'을' 그들"이라고 했다. 이미 벌어진 상황에 대한 서술이 아니라 가정에 기반한 추측으로, 현재 정부를 비난하는 야권 인사들이었다면 송환 포로 사실을 요란하게 과시했을 것이라는 지적인 셈이다.해당 발언 이후에도 이재명 대통령은 "국정지지율 만회에 명백히 도움될 북한포로 국내송환 사실을 공개하자는 내부주장이 왜 없었겠나"면서 "그러나 공개로 생길 여러 문제를 생각할 때 비공개하는 것이 모든 면에서 타당했고 그렇게 합의했다"라고 설명했다. 이 역시 우크라이나 측이 아니라 앞선 지적에 이어 야권의 비판에 대한 반박으로 읽어야 마땅하다.아울러 그는 "소소한 자신의 이익을 위해 누군가의 생명과 국익안보를 해치는 사람을 살인자나 매국노라 부른다"면서 "타당하고 정당한 비공개 조치를 비난하는 것은 옳지 않다"고 썼다. 재차 비판의 대상을 야권 일각으로 명확히 하고 있는 것.해당 X 게시글에서 이 대통령이 우크라이나 측을 향해 한 발언은 "비공개 합의를 어기고 공개한 우크라이나 측에 무슨 사정이 있는지는 모르나 많이 아쉽다"가 전부였다. 우크라이나에는 '사정이 있을 것'이라며 외교적 예우를 담아 아쉬움을 표한 반면, 정파적인 비난을 가한 야권에는 '징치고 춤추며 광고했을 그들'이라는 표현으로 힐난한 셈이다.이 대통령 발언 원문을 조금만 관심을 갖고 읽어보면 비판의 초점이 야권에 있음은 누구나 쉽게 알 수 있다. 그런데 앞서 언급한 MBC를 포함해 몇몇 언론은 해당 발언이 젤렌스키 대통령을 직격했다는 취지로 보도했다.가짜뉴스로부터 맞서 싸워야 할 기성 언론이 기초적 문해력조차 갖추지 못한 채 대통령의 발언을 왜곡한 것은 언론의 기본 책무를 망각한 태도란 평가가 가능하다. 게다가 한 국가 정상이 다른 국가 정상을 직격했다는 표현은 외교적 마찰을 불러일으킬 수도 있다는 점에서 주의해야 한다.