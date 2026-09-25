자신만만 등산하다가 '오디세이' 찍을 뻔... 아내 덕에 살았어요

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"여기가 지름길이야."

▲우여곡절 끝에 밟은 모악산 정상(해발 793.5m) 표지석과 탁 트인 전경 최호림 관련영상보기

▲모악산 정상에서 내려다본 전경, 굽이치는 산맥과 발아래로 넓게 펼쳐진 평화로운 마을, 그리고 호수 최호림 관련영상보기

"아까 올라온 길 맞아?"

"내가 잘 알아. 이쪽은 길 하나밖에 없어."

큰사진보기 ▲이정표에는 가야 할 대원사 대신 '금산사 4.3km' 방향이 안내되어 있다 ⓒ 최호림 관련사진보기

"오늘 고생 많았어. 미안해."

"우린 부부 아니고 전우야. 전우."

추석 명절 연휴 첫날인 24일, 우리 부부는 모악산으로 향했다. 지난해 이맘때 세상을 떠나신 장모님이 생전에 참 좋아하시던 곳이다. 아내는 어머니가 그리웠는지 모악산에 다시 가보고 싶다고 했다. 하지만 건강이 좋지 않은 나를 생각해서인지 선뜻 말을 꺼내지 못했던 것 같다.나 역시 4년 전 정상에 오른 뒤로는 다시 산을 찾지 못했다. 아픈 와중에 그동안 아내의 마음을 알면서도 선뜻 나서지 못했는데, 이번에는 큰마음을 먹고 함께 모악산에 오르기로 했다.전북 김제와 완주, 전주의 경계에 솟아 있는 모악산은 해발 793.5m로 전주 시민들이 즐겨 찾는 친숙한 산이다. 하지만 오랜만에 마주한 산길은 기억 속 풍경과 사뭇 달랐다. 이정표만 차분히 따라갔어도 아무 일 없었을 텐데, 문제는 바로 내 '쓸데없는 자신감'이었다.오래전 기억을 과신하며 내가 덜컥 앞장섰다. 아내가 뭐라 말릴 새도 없이 오직 내 기억만 100% 신뢰하며 길을 선택했다. 그리고 그 순간부터 우리의 산행은 조금씩 꼬이기 시작했다. 예상했던 코스는 온데간데없고 거리와 시간만 자꾸 늘어났다. 빠르게 바닥나는 체력 속에서 오른발에 지독한 쥐가 나기 시작했다. 온몸은 땀으로 흠뻑 젖었다.그런데도 아내는 원망 한마디 없이 힘겨워하는 나를 다독이며 묵묵히 걸음을 맞췄다. 182cm의 거구인 내가 쩔쩔매는 모습을 보면서도 자기 힘든 내색조차 하지 않았다. 오히려 체력은 나보다 훨씬 나아 보였다. 끝없이 이어지는 돌계단과 가파른 경사면을 지나 우여곡절 끝에 마침내 정상에 섰다.정상에 서니 옛 기억들이 하나둘 스쳤다. 예전에는 정상 부근에서 막걸리와 라면을 팔던 이동식 좌판이 있었다. 빈 몸으로 오르기에도 숨이 찬 산꼭대기까지 식자재를 이고 올라와 장사를 하던 모습이 참 신기하고 대단해 보였다. 그런데 이제는 어디에서도 그 모습을 찾아볼 수 없다. 어느새 추억 속 풍경이 되어버린 것이다.그분들도 세월을 따라 나이가 들어 더는 그 일을 하지 못하게 됐을 것이다. 누군가는 산을 떠났을 것이고, 누군가는 이미 세상을 떠났을지도 모른다. 아니면 세상이 좋아진 덕분에 더 이상 그렇게 힘든 일을 하지 않아도 되는 삶을 살고 있을지도 모른다. 사라지고 나니 이상하게도 그때의 풍경이 더 그립다.아내와 정상에서 여러장의 사진을 찍었다. 시원한 바람을 맞으며 묘한 희열이 밀려왔다. 그러나 그 기쁨은 오래가지 않았다. 갑자기 나타난 보안요원이 나를 불러세웠다. 찍어서는 안 되는 보안 시설물을 촬영했다는 것이다. 알고보니 모악산 정상의 송신탑이 문제였다. 설명을 듣고 곧바로 사진을 삭제했다.그러고 보니 그 송신탑 역시 내게는 남다른 의미가 있는 곳이었다. 예전에 교통방송 라디오를 진행할 때, 바로 저 송신탑을 통해 내 목소리가 전북 일대로 퍼져 나갔다. 가끔 방송국 엔지니어 분들이 장비 운반용 작은 케이블카를 타고 송신소에 오르곤 했다며 무용담을 들려주던 곳이기도 하다.그런 기억 때문인지 산행 전부터 나름 모악산 전문가인양 아내에게 큰소리를 쳤던 내가 그제야 민망해졌다. 정작 나는 '사진 한 장도 제대로 찍지 못한 미숙한 방문객'처럼 아내 앞에 서 있었다. 창피하기도 하고 쑥스럽기도 해 서둘러 하산길에 올랐다.내려가는 길은 중력의 도움을 받아 한결 수월했다. 숨도 가빠지지 않고 쉽게 쉽게 내려갈 수 있으니 다시금 자신감이 붙었다. 그때 아내가 고개를 갸우뚱하며 물었다.하산길에 안내된 이정표의 사진까지 찍어가며 자신 있게 산을 내려갔다. 다리가 아픈 것도 어느새 잊은 채, 이제 하산하면 된다는 안도감에 발걸음에 속도를 냈다.그런데 한참을 내려가면 내려갈수록 뭔가 이상했다. 눈에 익은 풍경은 좀처럼 나타나지 않았고, 낯선 산길이 이어졌다. 그제야 덜컥 불안한 마음이 밀려왔다. 아내는 산길 옆에 설치된 위치표시판(국가지점번호)에 함께 기재되어 있는 번호로 전화를 걸어 우리의 위치를 설명했다. 그리고 돌아온 대답은 충격적이었다.우리가 가야 할 곳은 전주 대원사 방향인데, 정반대편인 김제 금산사 방향으로 한참을 내려왔다는 것이었다. 순간 머릿속이 하얘졌다. 알고 보니 하산길은 한 곳이 아니라 두 방향으로 갈라져 있었다. 내가 길을 잘못 짚은 탓에 결국 반대편으로 내려온 것이다. 또 내 자신감이 일을 벌인 셈이었다.게다가 우리는 산에 들어선 지 이미 3시간을 넘긴 뒤였다. 산그늘은 점점 짙어지고 있었고, 해도 빠르게 기울고 있었다. 그제야 상황이 심상치 않다는 것을 실감했다. 더욱 놀라운 것은 우리가 도움을 요청한 곳이 바로 119 구조대였다는 사실이었다.119 대원은 우리의 현재 위치에서 대원사로 가려면 왔던 길을 따라 다시 1.2km를 올라가야 한다고 했다. 다른 방법은 없었다. 산속에서 밤을 맞지 않으려면 다시 올라가는 수밖에 없었다.아내는 침착함을 유지했지만, 내 마음은 절망에 가까웠다. 뇌경색 후유증으로 오른쪽 몸이 원활하게 움직이지 않는 데다, 이미 오른발에 심하게 쥐가 나 발을 제대로 디딜 수조차 없었다.아내는 이 큰 사람이 꼼짝도 못 하고 있으니, 혹시라도 구조 헬기라도 불러야 하는 것 아니냐는 생각까지 했다고 한다.우리는 쉽게 걸어 내려온 가파른 길을 다시 차근차근 올라갔다. 아내가 옆에서 부축해주지 않았다면 단 한 걸음도 뗄 수 없었을 것이다. 힘겨운 재등산 끝에 다시 정상 부근에 도달했다. 첫 등반 때보다 두세 배는 더 많은 시간이 걸린 듯했다. 그래서 이번에는 정신을 바짝 차렸다. 이정표를 다시 확인하고, 올바른 대원사 하산길을 찾아 내려갔다.내려가면서 우리가 걸은 거리를 계산해보니 기가 막혔다. 처음부터 내가 지름길을 찾겠다고 설레발치지 않고 정석대로 움직였다면 왕복 6km 남짓으로 끝났을 산행이었다. 하지만 길을 잃고 헤매면서 우리가 걸은 거리는 어느새 10km를 훌쩍 넘기고 있었다.문득 최근 개봉한 영화 <오디세이>가 떠올랐다. 집으로 돌아가고 싶어도 마음대로 돌아갈 수 없었던 오디세우스의 절박함이 이런 것이었을까.건강한 사람에게 10km는 그저 등산의 피로 정도로 끝날지 모른다. 하지만 몸의 한계를 안고 있는 이에게 날이 어두워지는 산속에서 길을 잃는다는 것은 차원이 다른 공포다. 어디로 가야 할지 머리로는 알아도 몸이 따라주지 않는 순간, 산은 더 이상 친숙한 휴식처가 아니라 무자비한 자연 그 자체였다.마침내 산 아래에 다다랐을 때는 이미 어둠이 깔린 저녁이었다. 무사히 내려왔다는 사실만으로도 다행이라는 생각이 들었다. 나는 결국 다리에 힘이 풀려 아내에게 몸을 기대다시피 하며 걸었다. 자기 몸 하나 제대로 가누지 못하는 남편의 무거운 몸을, 체구가 훨씬 작은 아내가 온몸으로 받아내고 있었다.아내 역시 몸이 부서질 듯 힘들었을 것이다. 미안함과 고마움이 뒤섞인 채 겨우 입을 열었다.그러자 아내는 지친 기색 속에서도 웃으며 말했다.그 말에 나도 모르게 피식 웃음이 나왔다. 맞다. 우리는 산을 오른 것이 아니라, 힘겨운 전쟁같은 산행을 함께 견디고 무사히 돌아온 전우였다. 내가 잘못된 길로 들어섰을 때 아내는 나를 다시 올바른 길로 이끌었고, 내 고집 때문에 몇 배로 길어진 산행도 원망 없이 함께 견뎌냈다. 내가 더 이상 걷기 힘들어졌을 때 끝까지 곁을 지키며 나를 부축해준 사람도 아내였다.장모님이 그리워 찾아간 추석 연휴 첫날의 모악산. 그곳에서 나는 산이 얼마나 무서울 수 있는지를 새삼 알게 됐다. 그리고 그 산에서 나보다 강한 아내의 모습을 보았다.어쩌면 우리는 이날 모악산 정상에 오른 것보다 더 중요한 것을 함께 경험했는지도 모른다. 앞으로 살아가며 또 어떤 길을 만나게 될지는 모르지만, 길을 잘못 들었을 때 다시 돌아갈 수 있도록 서로의 손을 굳게 잡아주는 것 말이다.누구나 인생이라는 거친 산을 오르다 보면 뜻하지 않게 길을 잘못 들 수도 있고, 체력이 바닥나 주저앉고 싶을 때도 있을 것이다. 하지만 그 순간 옆에서 "괜찮아, 다시 올라가면 돼"라고 말하며 손을 잡아주는 사람이 있다면, 아무리 돌아가고 두세 배의 시간이 걸리더라도 끝내 무사히 집으로 돌아갈 수 있을 것이다.생각만 해도 아찔했던 날, 묵묵히 내 손을 잡고 이끌어준 아내가 있었다. 덕분에 나는 오늘도 인생이라는 고비의 산을 무사히 내려왔다.