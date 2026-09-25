시진핑 11년만의 방미… 외신 '화려한 의전 속 실질 합의 없었다' 평가

시진핑 중국 국가주석과 트럼프 미국 대통령이 지난 24일(미 현지시각) 워싱턴D.C. 백악관에서 정상회담을 했다. 시 주석의 방미는 2015년 이후 11년 만이다.
마오닝 중국 외교부 대변인에 따르면 시 주석은 "전략적 안정 속에 건설적인 중미관계를 구축한다는 새로운 비전은 양국이 올바르게 공존하는 방향으로 나아가는 중요한 발걸음"이라고 말했다. 시 주석은 별도 발언에서 양국 경쟁이 '건전한 경쟁'이 돼야 한다며 중국 기업도 미국에서 공정한 대우를 받기를 바란다고 말했다.
대만 문제와 관련해서는 시 주석이 국가통일·영토완정 수호 입장은 명확하다면서 미국 측에 '대만독립' 반대 입장 견지와 신중한 처리를 요청했다고 전했다.
두 정상은 중동·우크라이나·한반도 문제도 논의했다. CCTV 보도에 따르면, 시 주석은 미국·이란이 지난 6월 잠정합의로 복귀해 포괄적 합의를 도출하길 희망한다고 밝혔다. 또한 직항 확대와 마약 단속 협력, 군사 정례 대화 필요성도 언급했다. 셰펑(Xie Feng) 주미 중국대사는 엑스(X)에 양국이 2026년 APEC 정상회의와 G20 정상회의 개최를 상호 지지하기로 합의했다고 전했다.
<로이터통신>은 '화려한 의전에도 실질적 성과는 미흡했다'고 평가했다. 트럼프 대통령은 유엔 연설에서 이란을 "궤멸시킬 수 있다"고 압박했지만 시 주석에게는 유화적 태도를 보였는데, 이는 미국이 관세를 양보한 이후 힘의 균형이 중국 쪽으로 기운 상황을 반영한다고 분석했다.
트럼프 대통령은 회담 전 트루스소셜에 "초지능(SI, Super Intelligence)이 주요 의제가 되겠지만 지금 있는 그대로 두고 싶다. 이는 중국의 입장이기도 하다"라고 밝혔다. AI 위험성 경고에도 정작 규제엔 소극적인 태도라는 지적이 나온다.
반면 시 주석은 AI 개발이 인간 통제 아래 있어야 한다고 밝혀 결이 달랐다. 이는 트럼프 대통령이 22일 유엔총회에서 국제 AI 통제 체계 구축을 전면 거부한 것 그리고 하루 전 안보리에서 AI 안전 협력을 촉구한 샘 올트먼 오픈AI CEO·개발 속도 조절을 주장한 다리오 아모데이 앤스로픽 CEO의 입장과도 대비되는 대목이다. 다만 시 주석의 발언이 국제 규제 동참 의사라기보다 원론적 안전 원칙 표명에 가깝다는 분석도 있다. 실제 회담에서 AI 관련 구체적 합의는 나오지 않았다.
무역 면에서는 스콧 베선트 재무장관이 23일 허리펑 부총리와 협상 후 무역전쟁 휴전을 내년 1월 10일까지 연장했다고 밝혔다. 중국의 무역 급증과 희토류 장악력을 바탕으로 시 주석이 더 유리한 위치에 있다는 평가가 나온다.
저녁 국빈만찬 초청자 130여 명 중 미국 빅테크·재계 인사는 대거 포함됐지만 중국 기업 CEO는 한 명도 없었다. AP통신에 따르면 사전 협의에서 미국 측 프로토콜 제시가 늦어진 게 걸림돌이 됐다. 샘 올트먼, 젠슨 황, 제프 베이조스, 팀 쿡, 일론 머스크 등이 참석했다. 이런 총출동에도 트럼프 행정부가 대중 기술 수출 통제는 유지할 가능성이 크다는 전망이 나온다.
백악관 인근에서는 반중 시위와 친중 집회가 동시에 열렸고, "중국은 홍콩에서 물러가라" 구호가 레드카펫 행사 중에도 들렸다고 <로이터통신>은 전했다.
<AP통신>에 따르면 민주당 론 와이든 상원의원은 중국의 무역 합의 미이행에도 과도한 환대가 이뤄지고 있다고 비판했다. 그는 엑스(X)에 "트럼프 대통령은 중국에 대해 강경하다고 큰소리쳐왔지만, 이번 주 그는 무릎을 꿇다시피 하며 시진핑을 워싱턴으로 맞이하고 있다"며 "중국이 우리의 밥그릇을 먹어치우는 동안, 트럼프는 그것을 은쟁반에 담아 그들에게 바치고 있다"고 꼬집었다.