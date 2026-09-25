상다리 부러지는 명절이 전통? 추석은 원래 이랬다

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며칠 전(9월 23일) <오마이뉴스>에 실린 소위 흔한 추석 이야기에 정말 많은 분들께서 깊은 공감을 보내주셨다. 큰집 장손으로서 겪어온 명절의 무게와 뿔뿔이 각자의 쉼을 선택한 친척들의 이야기를 담담히 적었을 뿐인데, 이토록 큰 반향이 일 줄은 몰랐다. 이는 그저 넋두리가 아니라, 우리 사회 전체가 지금의 숨 막히는 명절 문화에 피로감을 느끼며 새로운 대안을 간절히 바라고 있다는 묵직한 방증일 것이다. (관련 기사 : 추석에 못 온다는 친척들 연락, 올 것이 왔다
)
이제 우리는 판에 박힌 명절의 풍경을 넘어, 낡은 허물에서 벗어난 추석이 앞으로 어떤 자취를 그리며 우리 삶에 자리 잡아야 할지 치열하게 묻고 답해야 할 때다. 그 해답을 찾기 위해, 우리는 잠시 짐을 내려놓고 역사가 말해주는 추석의 '진짜 얼굴'을 마주할 필요가 있다.
추석 명절에 대한 오랜 생각과 고민의 결과로서 단언컨대, 상다리가 부러지도록 전을 부치고 가문의 서열을 확인하며 누군가의 희생을 강요하는 며칠 밤낮의 고단함은 결코 우리의 오랜 전통이 아니다.
우리 역사 속 한가위의 연원은 철저한 '노동의 위로'와 '공동체의 결속'이었다. <삼국사기> 신라 본기에 기록된 추석의 원형, '가배(嘉俳, 추석의 고어, 어원은 가운데임)'를 떠올려 보자. 왕녀들이 부녀자들을 두 편으로 나누어 한 달간 고된 길쌈 대결을 펼치고, 마침내 8월 보름달이 떠오르면 진 편이 이긴 편에게 술과 음식을 대접하며 춤과 노래를 즐겼다. 고단한 노동을 향촌 공동체의 유희로 승화시키고, 일 년 중 가장 달이 밝은 밤 서로의 안녕을 기원하던 활기찬 축제. 그것이 추석의 가장 아름답고 오래된 출발점이다.
깐깐한 조선시대 학자들의 기록도 크게 다르지 않다. 18세기 권상일의 <청대일기>나 19세기 홍낙건의 <감계록>을 들춰보면, 가을의 추석은 그저 갓 수확한 햅쌀과 햇과일을 사당에 올리며 조용히 계절의 변화와 자연의 순리에 감사하던 소박한 의식이었다. 지금 우리가 굳건한 미덕이라 믿어 의심치 않는 '과시적이고 피로한 명절'은 조선 후기 제례가 가문의 위세를 증명하는 도구로 변질되고, 근현대 산업화의 격변기를 거치며 억눌렸던 빈곤에 대한 보상 심리가 빚어낸 일그러진 자화상에 불과하다.
대가족 중심의 농경 사회는 해체되었고, 1인 가구와 맞벌이 삶이 보편화되었다. 삶의 형태가 달라지면 문화도 마땅히 몸에 맞는 새 옷으로 갈아입어야 한다. 친척들이 각자의 휴식을 선택하고 제사상을 간소화하는 작금의 현상은 결코 삭막한 '전통의 단절'이 아니다. 오히려 수백 년간 덧씌워진 허례허식을 걷어내고, '수확의 기쁨'과 '지친 심신의 위로'라는 천 년 전 추석의 넉넉한 본질로 회귀하는 매우 건강한 자정 작용이다.
그렇다면 미래의 추석은 어떤 모습으로 우리 곁에 남아야 할까.
첫째는 '혈연적 의무'에서 '자발적 쉼표'로의 전환이다. 핏줄이라는 이유만으로 억지로 모여 감정을 소모하는 대신, 각자의 치열했던 일상을 다독이고 온전한 휴식을 누리는 재충전의 시간이 되어야 한다. 인간은 누구나 행복하기 위해 태어났고, 명절 또한 우리를 불행하게 만든다면 과감히 그 방식을 바꾸는 것이 순리다.
둘째는 '관계의 확장과 재정의'다. 전통적인 가족의 테두리가 옅어진 자리는 새로운 연대가 채울 것이다. 나의 일상을 진심으로 지지해 주는 마음 맞는 지인들, 취향을 공유하는 사람들, 더 나아가 지역 사회와 정서적으로 교류하는 '관계 인구'들과 함께 느슨하지만 따뜻한 온기를 나누는 시간으로 진화할 것이다. 천 년 전 신라의 부녀자들이 달빛 아래서 나누었던 공동체의 연대가, 현대 사회의 다양한 관계망 속에서 새롭게 부활하는 셈이다.
한가위의 본뜻은 억지로 짜낸 의무감이 아니라 자연에 대한 '감사'와 사람을 향한 '나눔'에 있다. 거창한 제사상이 없더라도 제철 과일을 나누며 곁에 있는 이들의 지친 삶을 다독이는 시간. 억지웃음 대신 진짜 웃음이 피어나는 식탁, 피로 대신 따뜻한 위안이 남는 연휴. 올바른 역사적 통찰 위에 싹트는 진정한 '명절 2.0 시대'를 우리는 기꺼운 마음으로 맞이해야 한다. 독자 여러분이 낡은 의무감의 짐을 내려놓고 새롭게 맞이할 '명절 2.0'의 밥상에는 과연 어떤 다정한 풍경이 놓이기를 바라시는지 묻고 싶다.
덧붙이는 글 | 전통과 현대가 교차하는 시점에서, 시대의 짐을 벗은 우리 명절이 가족 간의 의무가 아닌 진정한 '쉼표'로 자리 잡기를 바라는 마음으로 적었습니다. 독자 여러분이 꿈꾸는 명절 2.0의 밥상에는 어떤 풍경이 놓이기를 바라시는지 함께 나누고 싶습니다.