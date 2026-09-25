상다리 부러지는 명절이 전통? 추석은 원래 이랬다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲황금빛으로 물들어가는 가을 들녘쾌청한 가을 하늘과 짙푸른 산맥 아래로 벼가 노랗게 익어가는 전형적인 추석 즈음의 평화로운 들판의 모습입니다. 수확을 앞둔 넉넉함과 가을의 정취가 고스란히 담겨 있습니다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 전통과 현대가 교차하는 시점에서, 시대의 짐을 벗은 우리 명절이 가족 간의 의무가 아닌 진정한 '쉼표'로 자리 잡기를 바라는 마음으로 적었습니다. 독자 여러분이 꿈꾸는 명절 2.0의 밥상에는 어떤 풍경이 놓이기를 바라시는지 함께 나누고 싶습니다.