이대통령 "북한 포로 송환은 예민한 의제... 비공개 타당"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 24일 자신의 X(엑스) 계정에 올린 게시글 ⓒ 이재명 대통령 X(엑스) 관련사진보기

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멕시코를 순방 중인 이재명 대통령이 24일(현지 시각) 최근 논란이 된 북한군 포로 국내 송환 문제와 관련해 '비공개 조치는 국익과 생명을 고려한 정당한 결정이었다'며 이를 비판하는 야당에 반박했다. 또한 합의를 깨고 송환 사실을 밝힌 우크라이나 측에도 유감을 표했다.이 대통령은 24일 밤 자신의 X(옛 트위터) 계정을 통해 "국정은 국가와 국민을 위해 하는 것이지, 정권과 집권자의 이익이나 인기를 위해 해서는 안 된다"며 "북한 포로 국내 송환 문제는 외교, 안보, 한반도 정세에 크게 영향을 미치는 매우 예민한 의제"라고 밝혔다.이어 야당이 '북한 포로의 국내 입국을 숨겼다'며 공세를 펼치는 상황을 겨냥해 "누군가의 생명, 국가안보 등 국익을 생각하면 이처럼 잔인하고 무책임할 수는 없는 노릇"이라고 지적했다.이 대통령은 "국정지지율 만회에 명백히 도움 될 북한 포로 국내 송환 사실을 공개하자는 내부 주장이 왜 없었겠느냐"며 "그러나 공개로 생길 여러 문제를 생각할 때 비공개하는 것이 모든 면에서 타당했고 그렇게 합의했다"고 설명했다.그러면서 "소소한 자신의 이익을 위해 누군가의 생명과 국익, 안보를 해치는 사람을 살인자나 매국노라 부른다"며 "타당하고 정당한 비공개 조치를 비난하는 것은 옳지 않다"고 꼬집었다.아울러 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 유엔총회 연설 등에서 관련 사실을 알린 점에 대해서도 "비공개 합의를 어기고 공개한 우크라이나 측에 무슨 사정이 있는지는 모르나 많이 아쉽다"고 언급했다.이 대통령은 글 마무리에 "무수한 사람들이 죽거나 다치고 모든 것이 파괴되는 반인륜적 전쟁들이 조기에 종식되기를 간절하게 기원한다"고 덧붙였다.정치권에서는 우크라이나 전장에서 생포된 북한군 포로 2명이 최근 국내에 입국한 사실을 두고 공방이 이어졌다.국회 외교통일위원회 소속 국민의힘 안철수 의원은 지난 24일 페이스북을 통해 "우리 국민이 북한군 병사의 한국행을 왜 우크라이나 대통령의 유엔 연설을 통해 들어야 하느냐"며 "이재명 대통령은 왜 숨겼나. 대북송금 재판 관련 북한에 약점이라도 잡혔는가"라고 강하게 비판했다.반면 국회 국방위원회 소속 야당 국민의힘 유용원 의원은 국회 소통관에서 기자회견을 열고 북한군 포로 2명의 무사 입국을 환영하며, 자신 역시 당사자 신변 안전과 외교 관계 등 국익을 고려해 보안을 유지해 왔다고 밝혔다.유 의원은 "현장에서 실무적 노력을 다해준 우리 정부와 정보당국의 노고에 깊은 감사를 표한다"면서도 "다만 중대한 사안이 정부의 공식 발표가 아닌 젤렌스키 대통령의 입을 통해 먼저 알려진 점은 아쉽다"고 평가했다. 그러면서 정부를 향해 이들의 안정적인 사회 정착과 건강 회복을 위한 국가 차원의 온전한 보호와 세심한 지원을 당부했다.