경복궁 수정전 안내판, 훈민정음 창제·반포역사 오류

큰사진보기 ▲경복궁 수정전 앞 안내판한국어, 영어, 중국어, 일본어 모두 한글 창제, 반포 역사를 왜곡하고 있다 ⓒ 김슬옹 관련사진보기

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경복궁 서쪽 수정전(修政殿) 앞의 안내판에는 "세종 때 한글 창제의 무대가 된 집현전은 지금의 수정전(修政殿) 자리에 있었다"라고 쓰여 있다. 영문 안내문도 "한글이 발명된 곳(This was where Hangeul, the Korean alphabet, was invented)"이라고 적혀 있다. 바로 옆의 중국어와 일본어 안내문에도 "世宗时期，作为韩文创制舞台的集贤殿", "ハングル創製の舞台となった集賢殿"라고 적혀 있어 같은 오류가 네 언어로 복제되어 있다.9월 18일 12회 세계한글작가대회 참여 한글작가 70여 명과 방문했을 때 수정전은 경회루 앞에 있어서인지 어린아이들부터 외국인까지 수백 명이 북적였다. 이들에게 이 짧은 문장은 훈민정음에 관한 처음이자 사실상 유일한 설명이 된다. 그런데 이 문장은 사소한 오타 수준이 아니라, 훈민정음 창제·반포사의 뼈대를 통째로 뒤바꾸는 오류다.<세종실록> 1443년(세종 25) 12월 30일 기사는 "이달에 임금이 친히 언문 스물여덟 자를 지었다(上親制諺文二十八字)"라고 기록했다. '친제(親制)'다. 1446년 <훈민정음> 해례본에 실린 정인지 서문도 "계해년 겨울에 우리 전하께서 정음 스물여덟 자를 창제하시고"라고 못 박았다. 세종 자신도 어제 서문에서 "내가 이를 딱하게 여겨 새로 스물여덟 자를 만드니"라고 했다(더 자세한 근거는 필자의 <한글교양> 참조).창제 주체를 기록한 세 문헌이 한결같이 한 사람을 가리킨다. 반대로 집현전이 훈민정음을 만들었다는 기록은 조선왕조 어느 문헌에도 없다. 안내판의 "한글 창제의 무대가 된 집현전"은 사료가 아니라 20세기의 잘못된 통념에 따른 것이다. 이미 모든 교과서가 1443년 창제, 1446년 반포로 바로잡혔다.창제가 집현전의 공동 작업이었다면 결코 나올 수 없는 문서가 있다. 1444년(세종 26) 2월 20일, 집현전 부제학 최만리를 비롯한 집현전 학사들이 올린 언문 창제 반대 상소다.집현전이 창제의 무대였다면, 그 집현전의 실질적 수장인 부제학이 창제 사업을 정면으로 반대하는 상소를 올릴 수 있었겠는가. 상소문의 논조는 처음부터 끝까지 '뒤늦게 알고 놀란 사람'의 것이다. 세종의 반박도 마찬가지였다. 세종은 "너희가 운서(韻書)를 아느냐, 사성 칠음에 자모가 몇인지 아느냐"라며 반대자들의 무지를 꾸짖었다. 창제 과정을 함께한 사람에게 던질 수 있는 말이 아니다.훈민정음 창제는 세종이 홀로, 그것도 비밀리에 밀고 나간 사업이었다. 신하들의 조직적 반대를 내다보았기에 택한 방식이었고, 그 예상은 공표 두 달 만에 그대로 현실이 되었다. 안내판의 문장은 이 긴장과 고독을 통째로 지워 버린다.집현전을 훈민정음 역사에서 지우자는 말이 아니다. 자리를 제대로 매기자는 것이다. 집현전은 '창제'의 무대가 아니라 '해례(解例)'와 '반포'의 무대였다.세종은 문자를 만든 뒤, 그 원리를 풀이하고 세상에 알릴 해설서 편찬을 신하들에게 맡겼다. 정인지 서문에 "드디어 자세히 해석을 더해 모든 사람을 깨우치라 명하셨다(遂命詳加解釋 以喩諸人)"라고 적힌 그대로다. 그렇게 1446년에 완성된 것이 <훈민정음> 해례본이고, 집필에 참여한 여덟 사람이 정인지·최항·박팽년·신숙주·성삼문·강희안·이개·이선로다.영어 안내문도 "This was where Hangeul, the Korean alphabet, was invented."라고 국문 오류를 그대로 옮겼을 뿐 아니라 '발명(invent)'이라는 말과 결합해, 집현전 학자들의 공동 발명품이라는 인상을 한층 굳힌다. 중국어도 "世宗时期，作为韩文创制舞台的集贤殿位于现在修政殿的位置上。"(세종 시기, 한글 창제의 무대가 된 집현전은 지금의 수정전 자리에 있었다.)라고 하였고, 일본어도 "朝鮮第4代国王世宗の時代にハングル創製の舞台となった集賢殿は、現在の修政殿の場所にあった。"(조선 제4대 국왕 세종 시대에 한글 창제의 무대가 된 집현전은 현재의 수정전 자리에 있었다)라고 적어 외국인들에게 왜곡된 역사 정보를 알려주고 있다.덧붙이면 중국어·일본어 안내판은 표면이 온통 긁히고 글자가 벗겨져 맨눈으로 읽기조차 어려운 상태다. 내용을 고치는 김에 판 자체도 손봐야 한다.안내판은 개인의 글이 아니다. 국가가 국민과 세계인 앞에 내놓는 공식 서술이고, 관람객 대부분에게는 검증할 방법이 없는 최종 확정본이다. 그래서 오류의 수명이 길고, 인용을 통해 재생산된다. 실제로 "집현전에서 한글을 만들었다"라는 통념은 방송, 관광 안내를 거쳐 지금도 확대되고 있다. 그 통념의 가장 권위 있는 근거지가 다름 아닌 경복궁 안내판이라는 사실은 뼈아프다.국가유산청과 경복궁관리소에 요구한다. 첫째, 수정전 앞 국문·영문·중국어·일본어 안내 문안을 하나의 원문에서 출발해 한꺼번에 고쳐야 한다. 둘째, 궁궐과 유적에 있는 안내문을 모두 점검해야 한다. 셋째, 문안 작성과 감수 과정에 훈민정음·세종학 전공자를 반드시 참여시켜야 한다.물론 세종이 단독 창제했다 하더라도 집현전 학사들의 간접 도움은 받았을 수 있다. 그러나 조선시대 양반 사대부들에게 한자, 한문은 목숨 그 자체였다. 공동 창제에 나설 수 없었다. 그나마 집현전 학사를 비롯한 8인이 반포에 도움을 준 것은 기적이었다.이렇게 해례본을 지은 여덟 사람의 진짜 공로, 임금이 만든 문자를 인류가 읽을 수 있는 책으로 세워 낸 일도 "창제의 무대"라고 뭉뚱그린 한 마디에 함께 묻힌다. 안내판 하나를 고치는 일이지만, 그것은 훈민정음 창제·반포사를 제자리에 돌려놓는 일이기도 하다. 한글 반포 580돌, 한글날 제정 100돌, 올해 아니 지금 바로잡아야 한다.