하루 만원으로 시작... 이렇게 많은 사람이 행복합니다

10년간 투잡으로 때론 전업으로 이동노동자였고, 7년간 부산과 경남의 이동노동자지원센터와 쉼터에서 일했습니다. 이동노동자 문제를 주로 다루며 우리 사회 소외계층의 생생한 이야기를 전합니다. 고통 받는 이들의 이야기에 관심 가지는 그 순간 당신은 구원자입니다. 관심이 모이는 그 곳에서 종종 기적은 일어나왔으니까요. *제보 creatorjay@naver.com

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