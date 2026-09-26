하루 만원으로 시작... 이렇게 많은 사람이 행복합니다

거리 곳곳마다 정치인들의 한가위 현수막이 경쟁적으로 붙어있는 추석 연휴 전날. 연휴 시작과 퇴근 시간이 겹쳐 학감대로에서 구덕터널로 올라가는 도로가 주차장 같자 경차 앞자리에 앉은 두 명의 대리기사가 그 광경을 보며 초조해했다.
"늦으면 안 되는데 …."
핸들을 쥔 손가락을 핸들커버에 툭툭 쳐대며 조바심내는 그들은 금액 좋은 장거리 콜 손님을 만나러 가는 게 아니라 홀로 명절을 보내야하는 동료 기사들에게 손수 준비한 명절 음식을 전달하러 가는 길이었다.
"전달할 데가 많아서 작년에는 밤 10시에 간 곳도 있거든요. 너무 늦으면 연락 안 되는 거동 불편한 분들도 계셔서 조마조마하죠, 보름동안 고생해서 준비한 음식인데. 잡채, 나물류는 얼른 냉장고에 안 넣으면 바로 쉬어버려서요."
이들은 부산울산경남 지역을 중심으로 대리기사 500여 명이 모여 있는 사단법인 카부기공제회 소속 회원들이었다.
2022년 설립된 카부기공제회는 회비·모금·외부지원 등으로 모은 기금으로 회원들에게 4년간 입원·수술비, 사고면책금, 경조사비, 비상금 만들기 응원금, 소액대출, 긴급구호자금·물품 등을 보상·지원했다. 특히 지역별 모임, 봄소풍과 단합대회, 기차여행 등 각종 모임과 행사를 지속적으로 열어 고립되어 홀로 어려움을 이겨내야 했던 사람들이 공동체성을 회복하게 했다. 이러한 공로를 인정받아 공동회장 중 한 명인 이미영씨는 2025년 근로자의 날 정부포상 산업포장을 수상했고, 올해는 청와대에서 열린 노동절 기념식 때 프리랜서 대표로 초청 받았다.
명절마다 밥상나눔을 해온 이들은 외부 지원으로 대상자가 대폭 늘어난 올해는 동료들뿐 아니라 다른 계층에도 명절 음식을 전달하기로 되어있어 더욱 마음이 바빴다. 그 대상 단체 중 한 곳은 지난 8월 업무협약을 하며 인연을 맺은 한울장애인자활센터였다.
뜻하지 않은 관심과 무지
지난 9월 15일 열린 법무부장관 후보자 인사청문회에서는 장애인 가족 협동조합 관련 공방이 벌어졌는데, 뜻밖에도 이 공방은 늘 관심밖이던 장애인 문제를 환기시키는 계기가 되었다. 그 공방을 이해시키기 위해 따라붙던 해설들은 우리 사회가 발달장애인 돌봄에 대해 얼마나 무지한지 일깨워주기도 했다. 추석밥상나눔 대상 단체인 한울장애인자활센터 단체 나들이 현장에서 맞닥뜨린 풍경도 딱 그랬다.
추석을 며칠 앞 둔 9월 19일 토요일 오전 부산역 옆 공영주차장. 발달장애인과 부모 등 50여 명이 대절한 버스 2대로 진주로 출발하기로 되어 있었다. 출발은 오전 9시 30분인데 9시가 되기도 전에 이미 대부분 버스에 탑승해 있었다. 지각하는 사람이 꼭 나오고, 그 와중에 여유와 너스레까지 부리곤 하는 일반적인 단체 나들이 풍경과는 사뭇 다른 모습이었다. '장애인이라고 배려해주지 않는다'는 현실이 만든 체념이 보호자인 부모들을 서두르게 만든 건 아닐까, 하는 생각과 수동적이라고 여겼던 장애인에 대한 선입견은 잠시 후 여지없이 깨졌다.
"즐거워서 그런 거예요. 빨리 가고 싶어서 빨리 온 거죠. 자활센터가 문을 열지 않는 주말에는 장애인도 보호자도 꼼짝없이 집에 있어야 했는데 주말에 이렇게 같이 놀러나올 수 있으니 얼마나 신나겠어요."
강용준 한울장애인자활센터 이사장의 말처럼 진주로 당일치기 나들이를 다녀온 뒤 보여준 인터넷 사진첩에도 온통 즐거운 표정 뿐이었다. 장애인도 이용할 수 있다는 점을 구조에 반영하는 상가는 거의 없는 현실로 그로 인한 불편함이 한두 가지겠냐마는 나들이의 신남이 그것을 덮어버린 것이다. 다음달에도 다다음달에도 매달 1회씩 단체 주말 나들이에 나선다는 그는 2022년 이사장 취임 후 발달장애인 주간활동서비스를 시작하고, 다양한 지원사업을 끌어오는 등 활발한 복지사업을 전개하고 있었다.
발달장애인자활센터
장애인들의 자립 활동을 돕기 위해 만들어진 한울장애인자활센터는 부산지역 민주화운동의 거점으로 여겨졌던 부산중부교회 고 최성묵 목사가 설립자다. 올해 6월 국민훈장 동백장을 추서받은 최성묵 목사는 부산 민주화운동의 거목이었던 동시에 지역 장애인 문제에도 선구자 역할을 했다.
1985년 한울장애인자활센터를 세운 그는 당시 일반인들에게조차 생경했던 컴퓨터 교육을 지체장애인들에게 실시했다. 그 결과 장애인들이 컴퓨터 활용능력으로 수월하게 취업을 하는 획기적인 성과를 냈다. 그 다음다음 교육세대인 이수정씨는 2011년 서울 국제장애인기능올림픽대회에 대한민국 대표단으로 출전해 은상을 수상하는 쾌거를 거뒀다.
이수정씨는 2026년 현재까지 한울장애인자활센터에 남아 동료 장애인들을 돕는 일을 직업으로 하고 있다.
전시적인 업무협약을 지양해 온 한울장애인자활센터가 대리기사들의 희망공동체를 표방하는 카부기공제회와 협약을 맺은 것은 분명 시사하는 바가 있는 흐름이었다. 이 두 단체는 2026 노회찬재단의 희망악기 지원 사업(전국 10개 단체 선정)에 나란히 선정되었다. 사회소외계층이지만 희망을 만들기 위해 부단하게 노력한다는 공통점이 있는 것이다. 이번 추석밥상나눔은 카부기공제회에서 한울장애인자활센터에 최초로 건네는 음식으로 된 응원인 셈이다.
추석 도시락에 담기는 대리기사들의 정성
올해 부산형 일자리상생기금, 부산형 사회연대기금 등의 지원을 받아 명절밥상나눔을 80인분 이상 할 수 있게 된 카부기공제회는 고령·독거회원은 물론 같은 길 위에서 일하는 배달노동자, 택시노동자 그리고 인연을 맺은 한울장애인자활센터의 장애인들에게까지 대상자를 넓혔다. 그리고 지난 8월 기획 회의를 시작으로 긴 준비의 여정에 돌입했다.
9월 7일와 9일, 시장조사와 용기 구입이 이루어졌는데, 공교롭게도 추석밥상나눔 음식준비 현장을 책임질 정순옥 고문과 박하영 울산 부지역장은 차량이 폐차될 정도의 큰 사고를 당한 직후였다.
두 사람은 음식준비 때문에 입원도 제대로 못하고 나와 목 보호대를 차고 진통제를 먹으며 준비에 박차를 가했다. 동시에 밥상나눔 당일 17시부터 80인분을 부산울산경남 곳곳으로 몇 시간 안에 전해줘야하기에 배달자원봉사할 회원들을 구하는 웹자보도 올라왔다.
80인분이었지만 1인분이 종이가방 2개에 나눠 담기는 두 세끼 분량이어서 실제로는 200인분 이상을 준비하는 셈이었다. 매일매일 많게는 10여 명, 적게는 대여섯 명이 모여 한두 가지씩 재료를 다듬고 음식을 만들어갔다.
밥상나눔 일이 다가오면서 집에 못 돌아가는 일꾼들이 생기기 시작했다. 집이 김해인 이미영 회장은 생업도 포기하고 4박 5일동안 음식준비 장소인 카부기공제회 울산지역 사무실에서 숙식했다. 울산 지역에서는 이번 밥상나눔을 위해 사비로 냉장고를 한 대 더 들여놨지만 턱없이 모자라 자원봉사를 하러 오는 회원들 집의 냉장고에도 음식을 보관해야 했다.
콜잡는 대신 원룸 문 두들기는 대리기사 - 그 후 45개월 간의 이야기
이들이 명절음식나눔에 정성을 기울이는 것은 사연이 깊다. 카부기공제회에서 해마다 하는 명절밥상나눔의 유래는 '만원의 행복'이다. 만원의 행복은 허리가 너무 아파 꼼짝할 수도 없고 일도 못하고 있다는 한 회원의 사연이 공제회에 알려지면서 시작되었다.
그 소식이 전해지자 공제회 커뮤니티는 안타까움으로 크게 술렁였는데, 그 전 해에 한 공제회원이 치료비가 없어 두문불출하다 고독사했던 사건을 생생히 기억하고 있기 때문이었다. 당시 원룸 관리인에 의하면 그는 끼니를 제대로 챙기지도 못하고 은거하다 돌아올 수 없는 길을 떠났고 사흘 뒤에 발견되었다.(콜 잡는 대신 원룸 문 두드리는 대리기사들
https://omn.kr/22as9)
쌀, 반찬, 휴대폰비 등 긴급생계를 지원하기 위해 월 1만원씩 내겠다는 회원이 50명 이상 모여 허리가 아파 꼼짝도 못하던 회원에게 전달되었고, 다행히 잘 회복한 그 회원은 대리운전을 하기 전에 종사하던 직종으로 다시 취업이 되었고, 만족할만한 연봉에 숙소까지 제공받아 잘 지낸다는 소식을 전해와 회원들을 감격스럽게 했다.
하지만 불과 몇 달 지나지 않아 긴급구호가 필요한 회원이 다시 생겼다. 사업실패로 모든 것을 잃었지만 자존심만은 지키고 싶었던 그는 죽음의 문턱에 이르러서야 SOS를 보냈다. 카부기공제회 운영위원들이 달려갔고, 뼈 밖에 없는 그의 모습에 주민복지센터 직원도 불려왔다. 그의 휴대전화가 살아났고 쌀 한 톨 없던 그의 방안은 만원의 사랑으로 채워졌다.
그는 운영위원들에게 내내 고맙다는 말을 되풀이했다. 그리고 며칠이 지난 새벽녘 상태가 급격히 나빠져 응급실로 실려갔고 그 역시 다시는 돌아올 수 없는 곳으로 떠났다.
회원들이 만원으로 나누고 싶었던 사랑은 이제 '명절밥상나눔'과 '사랑의 김장나눔'으로 정례화되었다. 그러니까 그들이 나눔을 하는 데는 '그동안 잘 버텨줘서 고맙다', '앞으로도 잘 버텨달라' 하는 격려와 응원이 담겨 있는 셈이다. 그리고 올해 추석에는 그 격려와 응원을 한울장애인자활센터 장애인들에게도 하는 것이다.
대리기사에게서 장애인에게
명절마다 이뤄지는 각종 기부와 나눔은 대부분 큰 시설에 집중되기 때문에 한울장애인자활센터는 이번 추석밥상나눔에 상당히 감사하고 있었다. 하지만 센터가 선정한 추석밥상나눔 대상 장애인 10명 중 가장 마지막 집을 방문하는 발걸음은 다소 무거웠다. 과거 한울장애인자활센터에서 컴퓨터 교육을 받았던 인연이 있는 그는 중병에 걸린 채 홀로 지내고 있다고 했다. 벨을 누르자 몹시 반가워하며 문을 여는 그는 한눈에도 완연히 시들어가고 있음을 느낄 수 있었다. 그래서 그가 감사해하며 받아든 명절 도시락이 그에게 격려와 응원이 되기를 염원하게 되었다.
"눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 거두리로다."
돌아오는 길에 길 안내를 맡았던 조재호 한울장애인자활센터 사무국장이 성경 시편의 한 구절을 인용했다. 과거 목회자였던 그는 지금은 장애인들과 함께 하는 그 길을 목회의 현장이라고 생각하고 있었다.
한울 구성원들 대부분이 그러하리라 여겨졌다. 자신도 장애인이지만 동료 장애인들을 돕고 싶다는 바람으로 입사한 임지호 팀장도, 특수교사 자격증이 있지만 한울을 떠나지 않는 여성 직원도, 자활하게 가르쳐 달라고 제 발로 찾아왔던 발달장애인들도, 한 달에 한 번씩 자원봉사센터를 통해 도움이 필요한 사람들에게 봉사를 나가는 한울부모회 엄마들도 모두 씨를 뿌리는 마음일 것이다.
이번 취재를 하면서 대리기사 공제회의 헌신과 장애인자활단체의 노력에 비해 우리 사회의 관심과 지원은 턱없이 부족한 것이 아닌가, 하는 의문이 들었다. 대리운전법조차 없는 대리기사들처럼 장애인들 역시 기본적인 이동권조차 보장을 받지 못하고 있다. 결국 그들이 침묵하는 건 할 얘기가 없어서가 아니라 할 얘기가 너무 많아서 아닐까. 혼자 돌아오는 내내 강용준 한울장애인자활센터 이사장이 마지막으로 했던 얘기가 머리 속을 맴돌았다.
"무슨 특혜를 바라는 게 아니잖아요. 장애인들을 같이 살아가는 동료 시민으로 생각해 달라는 겁니다. 장애인들을 이웃으로 생각하는 인식개선. 그러면 가게를 개업하더라도 장애인들도 이용한다는 걸 고려해서 구조를 만들게 될 겁니다. 그게 시작이에요."
덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다. 이 기사는 카부기공제회 김철곤.이미영 공동회장과 한울장애인자활센타 강용준 이사장을 동행취재한 것을 토대로 작성했습니다.