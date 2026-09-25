시니어도 구직난? 1만 명 몰린 춘천 공공 노인일자리

큰사진보기 ▲소득수준별 경제 활동 참여 상태 ⓒ 한국보건사회연구원 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲소득수준별 건강상태 ⓒ 한국보건사회연구원 제공 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 정민이 대학생기자의 기사입니다. 이 기사는 한림대학교 미디어스쿨 대학생기자가 취재한 것으로, 스쿨 뉴스플랫폼 한림미디어랩 The H에도 게재됩니다. (www.hallymmedialab.com)

청년실업이 사회 문제로 떠오르고 있지만 시니어 근로 환경 미흡도 노인 복지를 악화시키는 요인이라는 지적이 나오고 있다.춘천시에 따르면, 올해 지역 공공 노인일자리 사업에 1만 명이 넘는 신청자가 몰렸지만 3000여 명은 선발되지 못한 것으로 나타났다. 1만 916명이 신청, 7831명이 선발됐지만 3085명은 일자리를 구하지 못한 것이다. 원주시는 춘천보다 약간 많은 8650여 명의 시니어가 노인일자리 사업에 참여중이지만 미선발 인원은 정확히 집계하지 못했다는 것의 시의 설명이다.사정이 이렇다 보니 일선 구직현장에서 일자리를 기다리는 노인들이 적지 않다. 춘천시의 노인일자리 사업을 주관하고 있는 시내 9개 기관 중 하나인 춘천시니어클럽에 따르면 지난 17일 기준 대기 명단에는 약 450명이 올라와 있다.노인들이 공공일자리를 찾는 이유는 단순한 소득 확보에만 있지 않다는 설명도 나온다. 대한노인회 춘천시지회 관계자는 "소득 목적도 있지만 건강관리나 사회생활을 위해 참여하는 어르신들이 더 많다"고 말했다. 청년층에 일자리는 사회생활의 기본 조건이 되겠지만 노년층에는 생계와 건강 등 종합적인 삶의 조건으로 작용한다는 의미이다.이런 맥락에서 볼 때, 소득 수준에 따른 시니어들의 경제활동 여부는 극명한 차이를 보이고 있다. 한국보건사회연구원 김태완 선임연구위원과 한수진 연구원이 보건복지포럼(2026년 9월호)에 발표한 '노인빈곤 개선을 위한 정책 연계 방안'에 따르면 기준 중위소득 150% 이상 시니어의 경우 경제활동을 하지 않는 비율이 37.2%에 불과하지만 중위 소득 50% 미만의 시니어는 경제활동에 참가하지 못하는 비율이 무려 81.1%에 달하는 것으로 나타났다.반면, 공공 노인일자리 참여비율은 중위소득 150% 이상 시니어들은 3.1%에 불과하지만 50~75% 미만은 12.0%, 75~100% 미만은 11.3%로 다른 소득구간보다 상대적으로 높은 수준을 보였다.경제활동 여부의 차이는 스스로에 대해 느끼는 건강 인식 수준의 극명한 차이로도 이어졌다.기준 중위소득 50% 미만 노인 가운데 자신의 건강 상태를 '건강하지 않은 편'이라고 답한 비율은 44.9%, '매우 건강하지 않음'은 7.4%로 두 항목을 합하면 52.3%에 달했다. 이에 비해, 중위소득 150% 이상 시니어는 건강하지 않다고 보는 경우가 19.8%에 불과한 것으로 나타났다.실제로, 이런 주관적 건강인식은 공공시니어일자리 운영에도 가변적 요소로 작용한다. 춘천북부노인복지관이 운영하는 공익활동 사업에는 현재 약 780명이 참여하고 있다. 춘천북부노인복지관 관계자는 "참여 어르신들의 연령대가 높아 건강 악화나 개인 사정으로 중도 이탈하는 경우가 발생한다"며 "시기에 따라서는 오히려 참여 인원이 부족해지기도 한다"고 밝혔다. 춘천시니어클럽 역시 사업 도중 결원이 발생하면 기존 대기자 가운데 참여가 가능한 사람을 최대한 빠르게 충원하는 방식으로 운영하고 있다.근로활동은 노년층의 소득과 건강에 직결된 문제인만큼 노인 복지 향상의 차원에서 시니어 일자리의 양적 확대와 질적인 제고의 필요성이 커지고 있다.정민이 대학생기자