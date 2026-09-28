집에서는 말 없는 남편이 정반대가 되는 시간

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"이런 날에는 당신이랑 스탬프 투어를 가야 하는데."

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큰사진보기 ▲독립운동의 뜻을 이어온 덕촌리와 덕신학교덕신학교에서 내려다본 충북 청주시 옥산면 덕촌리 마을과 덕신학교의 모습. ⓒ 김윤희 관련사진보기

큰사진보기 ▲가을로 들어가던 청남대 진입로청남대로 들어가는 길에서 만난 대청호와 데크 산책로. 나무 사이로 대청호가 보이고, 데크에는 벌써 낙엽이 내려앉아 가을이 시작되고 있었다. ⓒ 김윤희 관련사진보기

큰사진보기 ▲청남대에서 만난 대한민국 임시정부청남대 풍경과 대한민국임시정부기념관. 중국 상하이 임시정부 청사의 외형을 재현했다. ⓒ 김윤희 관련사진보기

큰사진보기 ▲스탬프 투어 세 번째 날, 제대로 먹은 점심단재영당 근처 중앙식당에서 먹은 생선구이 정식. ⓒ 김윤희 관련사진보기

큰사진보기 ▲단재영당과 의암기념과위 왼쪽부터 단재 신채호의 영정과 단재기념관에 전시된 시 「한나라 생각」. 아래는 멀리 손병희 선생의 영정을 봉안, 제사를 지내는 의암영당이 보인다. 마지막은 의암기념관 내부 전시 모습이다. ⓒ 김윤희 관련사진보기

큰사진보기 ▲경기도 광주, 만해기념관만해기념관이 남한산성에 위치한 것은 남한산성이 옛 승려들이 호국 정신을 발휘하여 성벽을 쌓아 올린 뜻깊은 장소이기 때문이며, 이는 독립운동에 헌신한 만해 한용운 선생의 정신을 기리기에 가장 알맞은 곳으로 판단되었기 때문이다. ⓒ 김윤희 관련사진보기

나룻배와 행인 - 한용운



나는 나룻배

당신은 행인.

당신은 흙발로 나를 짓밟습니다.

나는 당신을 안고 물을 건너갑니다.

나는 당신을 안으면 깊으나 얕으나 급한 여울이나 건너갑니다.

만일 당신이 아니 오시면 나는 바람을 쐬고 눈비를 맞으며,

밤에서 낮까지 당신을 기다리고 있습니다.

당신은 물만 건너면 나를 돌아보지도 않고 가십니다 그려.

그러나 당신이 언제든지 오실 줄만은 알아요.

나는 당신을 기다리면서 날마다 날마다 낡아갑니다.

나는 나룻배

당신은 행인.

큰사진보기 ▲만해 한용운의 「나룻배와 행인」만해기념관에 전시된 한용운의 시 「나룻배와 행인」. ‘나는 당신을 기다리면서 날마다 날마다 낡아갑니다’라는 구절 앞에서 한동안 발길이 떨어지지 않았다. ⓒ 김윤희 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.이 글은 국가보훈부와 독립기념관이 진행하는 ‘기억 체크인’ 스탬프 투어에 참여하며 쓴 세 번째 이야기입니다.