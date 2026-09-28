집에서는 말 없는 남편이 정반대가 되는 시간

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스탬프 투어를 부부가 함께 다니기 전, 주말이면 우리는 각자 바빴다. 남편은 골프, 나는 성당 일로 얼굴 마주하고 밥 먹는 시간조차 드물었다. 그런 남편이 쾌청한 가을 하늘을 보며 무뚝뚝하게 말했다.
"이런 날에는 당신이랑 스탬프 투어를 가야 하는데."
이 스탬프 투어를 주관하는 보훈부가 나라 사랑뿐 아니라 부부 사랑에도 큰 공을 세우고 있다.
지난 8일, 세 번째 스탬프 투어에 나섰다. 보훈부와 독립기념관이 주관하는 이 투어는 전국 현충시설을 지역별 코스로 묶어, 도장을 모으며 돌아보게 한다. 이번에는 청주와 충주의 기념관들을 도는 '충북·강원, 백두대간의 저항' 코스, 그리고 지난 투어 때 문 닫는 시간을 코앞에 두고 놓쳤던 경기 광주 만해기념관이 목표였다. 만해기념관 도장 하나면 '경기, 독립의 함성' 코스까지 완주하게 된다(관련 기사 : 일곱 곳을 찍으려 했는데, 딱 30분이 모자랐다
).
청주 하면 조카가 다녔던 한국교원대학교 정도밖에 떠오르지 않았던 내게, 첫 목적지인 옥산면 덕촌리는 평범한 농촌 마을로 보였다. 하지만 이 작은 마을은 독립운동가를 다섯이나 배출한 유서 깊은 고장이었다.
'덕신학교'는 독립운동가 정순만이 1906년 신식 교육을 위해 고향에 세운 학교다. 지금의 건물은 2016년 하동 정씨 후손들과 덕촌리 주민들이 함께 복원했다. 한 세기가 지나서도 그 뜻을 함께 지키고 있다는 사실이 이곳을 특별하게 만들었다.
첫 스탬프 투어도 평일이었지만 그때는 남편에게 거래처 전화가 거의 오지 않아 비교적 평화로웠다. 하지만 세 번째 투어에서는 아침부터 심상치 않은 전화가 걸려왔다. 며칠 전 인천의 한 업체에 납품한 기계가 작동하지 않는다는 직원의 전화였다.
남편은 유선으로 해결 방법을 찾아봤지만 결국 직접 가야 할 것 같았다. 며칠 뒤 인천에 갈 때 들르겠다고 하자 상대방은 "그럼 그동안 놀고 있으란 말이냐"며 화를 냈다. 결국, 남편은 다음 날 가겠다고 했다.
곧이어 다른 업체에서도 기계가 말썽이라며 연락이 왔고, 시청에서도 일정 조율을 재촉했다. 그 뒤로도 휴대전화는 쉴 새 없이 울렸다. 남편의 스트레스가 조수석에도 고스란히 전해졌다.
청남대로 들어갈 때는 내가 운전했다. 진입로에는 키 큰 백합나무가 터널을 이루고 있었다. 바닥에는 벌써 낙엽이 내려앉아 숲은 조금씩 가을로 들어가고 있었다. 나무 사이로 언뜻언뜻 보이는 대청호가 자꾸 시선을 빼앗았다.
나는 차를 세우고 남편에게 잠깐 데크를 걷자고 했다. 바람에 잎을 팔랑거리는 나무, 멀리 햇빛에 반짝이는 호수 물결, 그리고 분주한 새소리뿐이었다. 산책로를 걸으며 다정한 부부 사진도 찍었다. 그렇게 잠시 한숨을 돌리고 다시 스탬프 투어에 나섰다.
청남대 안 대한민국임시정부기념관 1층에서는 임시정부를 이끈 여덟 수반의 생애를 대형 역사기록화로 만났다. 2층 전시에는 충북 출신 인물도 여럿 소개하고 있었다. 3·1운동 민족대표 33인 가운데 여섯이 충북 출신이라 했다. 청주 하면 한국교원대학교 정도밖에 떠올리지 못했던 나는 그제야 독립운동사에서 충북의 힘을 실감했다.
세 번째 투어에서는 점심을 꼭 맛있게, 여유 있게 먹겠다고 다짐했다. 두 번째 투어 때는 시간에 쫓겨, 춘천의 수많은 맛집을 두고 에티오피아 한국전 참전기념관 앞 중국집에서 눈물의 볶음밥을 먹었다. 이번에는 단재영당 근처 식당에서 청국장이 딸려 나오는 생선구이 정식을 골랐다. 12시 반쯤 자리에 앉아, 우리는 고개를 파묻고 말없이 그릇을 싹싹 비웠다.
단재영당(丹齋影堂)은 신채호 선생의 영정을 모신 사당이다. 그 아래 기념관에는 '한나라 생각'이라는 시가 있었다. '나는 네 사랑, 너는 내 사랑'으로 시작한 시는 두 사랑 사이에서 흐른 피를 한 나라 땅에 뿌리고, 그 자리마다 꽃이 피어 봄을 맞기를 바라는 것으로 끝나는 짧은 시였다. 그런데 뜻밖에도 이 시를 다음 목적지인 의암기념관에서 다시 만났다.
의암 손병희는 청주 출신으로 3·1운동 때 민족대표 33인을 대표했다. 신채호와 손병희는 서로 다른 길을 걸었지만, 청주라는 공통의 뿌리가 있었다. 또 단재의 시에서처럼 독립된 조국의 봄을 기다리는 마음은 같았을 것이다.
광복회 지부 사무실에 마련된 항일독립운동역사관을 돌아보고 마지막 목적지로 향했다. 충주에서 경기도 광주 만해기념관까지는 한 시간 십 분을 더 달려야 했다. 하지만 지난번 놓쳤던 곳이라 그 정도 거리는 멀게 느껴지지 않았다. 우리 부부의 마음은 이미 만해기념관 현관문 앞에 가 있었다.
오후에는 다행히 거래처 전화가 잦아들었다. 대신 남편은 말이 많아졌다. 집에서는 주로 내가 말을 하고 그는 대체로 조용히 듣는 편이다. 그러나 차 안에서는 반대가 되었다. 갑자기 군대 얘기를 꺼내더니 태권도 1단을 늦게 따서 얼마나 힘들었는지 모른다며 엄살을 부렸다. 이천을 지나자 예전 거래처 공장장이 이천 사람인데 북파 공작원이었다며 잘 지내는지 궁금해했다. 두서없는 수다였다. 그런데 이렇게 남편의 이야기를 가만히 듣는 시간이 얼마만인가 싶었다.
만해기념관에 다섯 시 반쯤 도착했다. 한낮의 강한 빛은 한풀 꺾이고 서늘한 바람이 불기 시작했다. 기념관은 전통 기와지붕을 얹은 아담한 2층 건물로, 소박하면서도 기품이 있었다. <님의 침묵>을 비롯해 많은 시와 오래된 시집이 전시되어 있었다.
그중에서 나를 사로잡은 시는 '나룻배와 행인'이었다.
나룻배와 행인 - 한용운
나는 나룻배
당신은 행인.
당신은 흙발로 나를 짓밟습니다.
나는 당신을 안고 물을 건너갑니다.
나는 당신을 안으면 깊으나 얕으나 급한 여울이나 건너갑니다.
만일 당신이 아니 오시면 나는 바람을 쐬고 눈비를 맞으며,
밤에서 낮까지 당신을 기다리고 있습니다.
당신은 물만 건너면 나를 돌아보지도 않고 가십니다 그려.
그러나 당신이 언제든지 오실 줄만은 알아요.
나는 당신을 기다리면서 날마다 날마다 낡아갑니다.
나는 나룻배
당신은 행인.
시험을 위해 시 속 비유의 의미만 외우던 교과서 속 한용운의 시를 세월을 돌고 돌아 마주하게 되었다. '당신'이 오든 오지 않든 당신을 기다리며 날마다 낡아간다는 그 말에 심장이 철렁 내려앉았다. 나룻배는 날마다 낡아가면서도 슬퍼하거나 원망하지 않았다. 오히려 온유했다. 나는 그 사랑 앞에 오래 머물렀다.
세 번째 스탬프 투어로 '경기, 독립의 함성', '충북·강원, 백두대간의 저항' 두 코스를 완주했다. 스탬프 밖에서는 가족을 위해 낡아가는 남편을 엿본 하루였다. 퇴근 차량으로 뒤엉킨 남한산성에서 오산까지, 그 험한 고속도로를 내가 운전했다. 남편을 위해 나도 아주 조금 낡아졌다. 다음 네 번째 스탬프 투어는 '서울, 겨레의 소원' 코스다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.이 글은 국가보훈부와 독립기념관이 진행하는 ‘기억 체크인’ 스탬프 투어에 참여하며 쓴 세 번째 이야기입니다.