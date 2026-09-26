장르 파괴 <호프>를 재밌게 관람하는 법!

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큰사진보기 ▲호프나홍진 감독의 호프가 미국 개봉을 했다. ⓒ 네온 관련사진보기

큰사진보기 ▲영화 호프 관람나홍진 감독의 호프를 봤다. ⓒ 이순영 관련사진보기

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"영화에 대한 이해 자체가 완전히 달라진 세대에게 이런 액션의 재미와 가치, 이런 장르도 있다는 걸 꼭 전해 드리고 싶었다."

큰사진보기 ▲미국 AMC 극장호프 관람전 극장 내부 ⓒ 이순영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그에도 실립니다.

나홍진 감독의 <호프>가 최근 미국에서 개봉했다. 나는 미국에서 한국 영화를 볼 수 있다는 것 하나만으로 관람 이유가 충분하기에 극장에서 상영하면 웬만한 영화는 보러 가는 편이다. 그런데 유혈이 낭자한 괴물 잡는 이야기를 굳이 보고 싶지도 않고 워낙 관람평에 있어서 호불호가 극명하게 나뉘는 영화라 볼지 말지를 고민하고 있었다.이미 한국에서 <호프>를 보고 온 아들도 영화가 억지스러워서 별로라고 했던 터라 구미가 당기지 않았다. 아들로 말할 것 같으면 재미없는 영화도 재밌게 보는 재주가 있어서 이 아이가 재미없다고 하면 진짜 재미없는 것이다. 마치 영화 속 해술 아저씨(임현식)가 그렇다면 그런 것처럼.그런데 나는 이 영화를 보고야 말았다. 앞집에 사는 미국인 아저씨가 보고 싶다고 했기 때문이다. 우리는 함께 영화를 자주 보러 간다. 매주 화요일 5달러면 영화를 볼 수 있기 때문에 가지 않을 이유가 없다. 물론 그렇다고 해서 아무 영화나 막 보는 건 아니다. 관객에게도 선택지는 늘 있는 법이니까. 이 아저씨가 <호프>의 트레일러를 보고 흥미를 느껴 보고 싶다고 한 것이다.사실 미국에서 한국 영화를 상영하면 관객의 대부분은 한국인이다. 이런 민족이 또 있을까 싶을 정도다. 이렇게 보증수표처럼 몰려드는 한국인 관객이 있기에 집 근처의 AMC 극장에서는 한국 영화를 자주 상영한다. 이건 한국인들에게 축복과 같은 일이다. 그런데 <호프>는 달랐다. 나만 한인이었고 나머지 관객들은 현지인이었다. 그리고 그들은 웃지 않았다.이 영화의 호와 불호는 이 영화를 코미디물로 인식하느냐 그렇지 않느냐에 달려 있다고 본다. SF 스릴러 액션 영화라고 보면 주제도 구성도 서사도 엉망진창이다. 도대체 외계인들이 왜 희망항에 나타났는지, 이들은 왜 싸우고 있는지 아무런 이유도 모른 채 지켜봐야 하기 때문이다. '몽키'라는 이름의 사냥개 비글이 어울리지도 않게 등장했다가 역할 없이 사라진 것처럼 황당무계한 작품에 지나지 않는다.하지만 이것을 장르를 파괴한 영화로 받아들인다면 이것은 꽤나 잘 만든 작품이고 그래서 성공적이라고 할 수 있다. 기대하지도 않았던 것에서부터 재미를 얻게 되는 행운의 영화이기 때문이다. 한편으로 목숨을 건 추격전을 보면서 웃어야 할지 말아야 할지를 고민하게 된다면, 이것은 상당한 괴작이 될 수도 있다. 나홍진 감독의 전작에 대한 기대로 영화를 보거나 혹은 다른 문화권의 관객일수록 '웃음'에 대한 심리적 갈등은 더 크리라 예상된다.신나게 웃으며 영화를 본 나는 나홍진 감독의 인터뷰를 찾아보았다. 그의 세계관이 진심으로 궁금해졌기 때문이다. 그런데 거기에 내가 생각했던 답이 있었다.감독의 의도가 이러했다면 <호프>는 이를 잘 구현해 낸 것이 분명하다. 목숨을 건 추격전에서 이토록 어이없게 그리고 관객의 허를 찌르며 기발하게 치고 들어오는 코미디를 뽑아낸 건 감독의 능력이다. 이걸 한 바탕 웃음으로 받아 넘길 수 있으면 작품을 만족스럽게 감상할 수 있다. 감독이 굳이 장르에 대한 새로운 시도를 보인 작품이라고 나서서 말하는데, 여기에 작품성을 분석하고 주제와 메시지를 찾는 것이 무슨 의미가 있을까? 이건 마치 성기(조인성)의 죽음에 대해 이런저런 의미를 부여하며 이해하려는 성애(장호연)에게 범석(황정민)이 "말하지 마! 숨차잖아!" 하는 것과 같은 이치다.사실 초반에 나는 알베르 카뮈의 <페스트>와도 연결해 작품을 이해해 보려고도 했다. 부조리, 반항에 대한 주제의식을 공통적으로 가지고 있기 때문이다. 두 작품에서 나타난 부조리는 각각 '패스트'와 '외계인'이다. 그리고 이 두 작품에서 보여준 반항은 각자 주어진 환경과 상황 속에서 각자가 할 수 있는 최선을 다하는 것이다. 아무리 큰 역경과 고난이 찾아와도 이에 주저앉지 않고 대처해 나가는 것. 이에 맞서는 인물들이 보잘것없는 오합지졸의 민간 조직이라 할지라도 공동체의 삶을 위협하는 상황 속에서 인간은 어떻게 살아내야 하는가를 보여줬다.사건의 기록을 담은 이 이야기들은 평범하고 아주 작은 마을에서 발생한다. 그리고 이들은 원인을 알아내도 근절할 수 없는 부조리를 마주하며 그저 그들의 의무감 혹은 성실함으로 사람들과 연대해 사람들을 돕고 싸워 나간다.세상은 부조리하다. 권선징악과 같은 단편적이고 일차원적인 원리로 돌아가지 않는다. '어떻게 나에게 이런 일이?' 하는 것들을 '너라고 왜 아니겠어?'라는 반문으로 답하는 일들이 연속적으로 펼쳐진다. 그럼에도 불구하고 그 안에서 어떻게든 살아보려고 노력하는 것이 인간의 반항이고 그 속에서 살아내는 것이 우리의 인생이자, 또 삶의 의미이다. 그런 와중에 우리에게 당면한 문제들을 개인의 문제가 아니라 모두의 문제로 인식하고 함께 나아가며 인류애를 지향하고 인간성을 실천해 나가는 것이 바로 인간이 실존하는 방식인 것이다.나홍진 감독이 자신의 영화 세계가 항상 '희망과 선'을 향해 있었다고 밝혔으니, 재밌게 보고 덕분에 행복한 하루를 얻은 나 또한 이 정도의 작품 분석은 해줘야 하지 않을까. 나홍진 감독의 <호프>는 알베르 카뮈의 <페스트>와 같은 맥락의 희망과 선을 담고 있다는 정도의 의미는 부여할 수 있다고 본다. 그렇지만 이 작품은 무엇보다도 창작자의 장르 파괴의 시도를 더 높이 평가해야 하는 아주 '웃긴' 영화라고 평하는 것이 더 옳은 일이라 여겨진다.마침 내가 영화를 관람했던 AMC 극장에는 영화 상영 직전에 니콜 키드먼이 극장에 앉아 "이런 곳에서는 왠지 실연도 기분 좋게 느껴져요"라고 말하는 자사 광고가 나온다. 만약 <호프>를 광고로 만든다면 "이런 장르는 왠지 졸작(?)도 재밌게 느껴져요."라는 카피가 딱 어울리겠다는 생각을 해 봤다. 이건 나홍진 감독만이 할 수 있는 시도이자 도전이었으니 그럴 만한 가치가 충분하다고...