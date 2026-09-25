'명절 대이동'에 놀라... 북한에는 없습니다

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큰사진보기 ▲추석을 보내고 있는 북향민들추석에 모여 함께 고향에 대한 그리움을 달래는 북향민들(AI 생성 이미지) ⓒ 챗지피티/박예영 관련사진보기

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"한국에 산다고 가족이 다 애틋한 것도 아니고, 여기 살아도 명절에 가족을 만나러 가지 않는 사람들도 꽤 있어요."

덧붙이는 글 | 박예영 작가는 남과 북에서 생의 반씩을 살아온 경험을 바탕으로, 북향민의 삶과 정체성, 사회통합과 ‘사람의 통일’을 이야기하고 있습니다.

한국에서 맞이하는 24번째 추석이다.한국에 와서 적지 않은 문화충격을 경험했지만, 그중 하나가 명절문화였다. 많이들 아시겠지만 북한은 모든 것이 김씨 일가를 중심으로 돌아가다 보니 명절하면 가장 먼저 떠오르는 날은 태양절(김일성 생일·4월 15일)과 광명성절(김정일 생일·2월 16일)이었다. 여기에 조선민주주의인민공화국 창건일(9월 9일), 조선로동당 창건일(10월 10일)을 더해 흔히 4대 명절이라고 불렀다. 그 밖에 남한과 마찬가지로 설과 추석도 명절로 보냈다.그러나 내가 북한에서 살았던 23년 동안 설이라고 하면 지금 남한에서 말하는 신정, 즉 양력 1월 1일이었다. 북한 주민 전체가 보내는 명절이었고 음력설은 지금처럼 큰 명절 분위기가 아니었다.북한의 음력설 문화도 이후 달라지긴 했다. 2003년부터는 설 당일부터 사흘을 공식 휴일로 지정했고 2006년부터는 '음력설' 대신 '설 명절'이라는 명칭을 공식적으로 사용하기 시작했다. 추석은 당일 하루를 휴일로 보낸다.내게 남아 있는 추석의 기억 가운데 하나는 할아버지와 할머니 산소에 가기 위해 우리 집이 있던 김책시에서 함흥시까지 가던 일이다. 물론 해마다 간 것은 아니고 이따금씩이었다.북한에서 살 때 김책에서 함흥까지 간다는 것은 꽤 먼 길로 느껴졌다. 기차가 제대로 운행되던 때에도 5시간 정도 걸렸던 것으로 기억한다. 아마 멀다고 느낀 이유는 그 거리를 오롯이 기차에 의존해 이동해야 했기 때문일 것이다. 한국에 와서는 대부분 자동차로 이동하다 보니 거리에 대한 감각도 달라졌다.검색해 보니 김책시에서 함흥시까지 직선거리는 약 164km다. 북한의 실제 도로와 이동경로를 단순 비교하기는 어렵지만, 서울에서 내가 자주 다니는 강원도 고성까지의 거리와 비교해보면 새삼 재미있다. 지금은 고성까지 자동차로 3시간 정도면 가는데, 북한에서 김책과 함흥 사이의 거리는 그보다 훨씬 멀게 느껴졌기 때문이다. 같은 200km 안팎의 거리도 도로와 교통수단이 어떻게 갖춰져 있느냐에 따라 사람에게 전혀 다른 거리로 다가온다는 것을 한국에서 살면서 알게 됐다.한국에 와서 가장 먼저 만난 명절문화의 차이는 가족 간의 '대이동'이었다. 북한에서 명절이라고 하면 우선 '잘 먹고 쉬는 날'이라는 느낌이 강했다. 그런데 한국에서는 명절만 되면 가족을 찾아 수많은 사람이 전국을 이동했다. 고속도로가 막히고 기차표를 구하기 어려울 정도로 사람들이 고향과 가족을 찾아가는 모습은 내게 꽤 생소한 풍경이었다. 이제는 나에게도 너무 익숙한 명절 풍경이 되었지만 말이다.그렇다면 북향민들은 추석이나 설 명절을 어떻게 보낼까? 당연히 남한 사람들과 비슷한 점이 많다. 남한 출신과 가족의 연을 맺은 사람들은 똑같이 시댁이나 친정을 오간다. 그렇지 않은 북향민들은 단체별로 모여 행사를 하기도 하고, 함께 음식을 먹으며 정을 나누기도 한다. 내 주변에는 식당을 운영하는 북향민 몇 분이 계시는데, 이들은 명절에도 쉬지 않고 영업하는 경우가 많다. 가족을 찾아가는 대신 자신의 일터에서 명절을 보내는 것이다.한국의 명절문화도 빠르게 달라지고 있다. 한국농촌경제연구원이 올해 실시한 조사에 따르면 이번 추석에 차례를 지낼 계획이라는 가구는 27.3%였다. 지난해 40.4%에서 다시 크게 줄었다. 차례를 지내는 가구 가운데 50.9%도 '전통 예법에 맞춘 간소화'를 선택했다.나 역시 결혼 이후 시댁을 다니면서 이런 변화를 직접 보고 있다. 시간이 흐르면서 시어머님이 차례를 아주 많이 간소화하셨기 때문이다. 이처럼 '가족을 찾아가는 문화'가 강했던 남한의 명절도 점점 개인의 휴식과 선택을 존중하는 방향으로 바뀌고 있다.그런데 바로 이 지점에서 북향민의 추석은 달라진다. 남한에서 조금씩 옅어지고 있는 '가족을 찾아가는 문화'가 북향민에게는 오히려 가장 절실한 일이기 때문이다.북향민은 고향에 가족이 있어도 찾아갈 수 없다. 보고 싶어도 갈 수 없다. 지금의 분단 상황이 계속되는 한 그것은 이루기 어려운 꿈이다. 그것만 아니라면 다른 것은 다 비슷하다.북향민들이 모여 명절을 함께 보내는 곳에 가보면 당연히 고향에서 즐겨 먹던 음식들이 차려진다. 고향 음식을 나누고, 음악을 나누고, 지나간 이야기를 나누다 보면 그 시간만큼은 고향으로 시간여행을 떠난 듯 향수에 빠지기도 한다. 사실 그래서 더 고향이 그립기도 하지만 말이다.전에 어떤 남한 분이 내게 이런 말을 한 적이 있다.그 말도 맞다. 하지만 가족관계가 좋지 않아 만나러 가지 않는 것과, 보고 싶은데도 갈 수 없는 것은 분명히 다르지 않을까. 어떤 북향민이 말했던 것처럼 어쩌면 우리 북향민들은 모두 저마다의 '그리움 병'을 안고 살아가고 있는지도 모른다.꽉 막힌 듯 평행선을 달리는 남북관계는 언제쯤 좋아져서 서로 웃으며 오갈 수 있는 날이 올까. 오늘도 누군가는 그날을 애타게 기다리고 있다. 어쩌면 우리보다 훨씬 오랜 세월을 눈물로 기다려온 실향민들은 더욱 그럴 것이다. 이번 추석에는 그들의 눈물을 닦아주고 평생의 소원이 이루어질 수 있도록 남북관계가 하루빨리 개선되기를 보름달에 간절히 빌어보고 싶다.그리고 북향민들에게도 말하고 싶다. 울적하고 쓸쓸한 추석일지라도, 고향으로 가는 문이 다시 열리는 그날에 대한 희망의 끈만은 놓지 말아달라고.