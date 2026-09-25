기름냄새 대신 왕릉 숲으로… 추석 연휴에 이어진 부부의 버킷리스트

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큰사진보기 ▲서오릉 명릉(明陵)의 주요 전경. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲서오릉에서 가장 높은 곳에 자리한 익릉(翼陵)의 다양한 풍경 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲영조의 첫 번째 왕비 정성왕후가 모셔진 서오릉 홍릉(弘陵)의 풍경. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲추존 덕종과 소혜왕후(인수대비)가 모셔진 서오릉 경릉(敬陵)의 다채로운 풍경. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲조선 8대 예종과 안순왕후가 모셔진 서오릉 창릉(昌陵)의 다채로운 풍경. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲서오릉 내 위치한 순창원(順昌園)의 주요 풍경. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲영조의 후궁이자 사도세자의 생모인 영빈 이씨의 묘소, 수경원(綏慶園)의 주요 풍경. ⓒ 홍영미 관련사진보기

추석 연휴의 첫날, 집안이 한적해졌다. 딸네 가족은 시부모님을 모시고 강원도 정선으로 여행을 떠났고, 대학원 실험실을 비울 수 없다는 아들은 교통 체증이 없는 다음 주에 오겠다고 했다. 명절이면 늘 음식 준비로 북적이던 집에 황금 같은 추석 연휴를 맞아 우리 부부만의 시간이 온전히 주어진 것이다.'이 연휴를 어떻게 보낼까' 남편과 의논하다가, 오래전 버킷리스트로 세워둔 '조선왕릉 40기 탐방'을 떠올렸다. 우리는 고양시에 있는 왕릉 두 곳, 서오릉(西五陵)과 서삼릉(西三陵)을 다녀오기로 뜻을 모았다.지난 24일 아침 일찍 딸네 식구를 배웅한 뒤 우리 부부도 서둘러 채비를 마쳤다. 서오릉 입구에 도착하니 시간은 이미 오전 11시를 넘어가고 있었다. 매표소 앞에는 '추석 연휴 동안 입장료 무료'라는 반가운 문구가 붙어 있었다.왕릉 안으로 들어서자 생각보다 많은 탐방객으로 북적였다. 주로 가족 단위로 3대가 함께 나온 모습도 눈에 띄었다. 활기찬 인파 속에서 뜻밖에도 옛 동료를 우연히 만났다. 서울 아들네서 추석을 보내러 올라왔다가 나들이를 나왔다고 했다. 오랜만에 만난 동료와 반갑게 인사를 나누었다.예전 같았으면 이 시간, 하루 종일 전을 부치고 음식 만드느라 기름냄새가 자욱했을 테다. 하지만 요즘은 차례 대신 나들이를 즐기는 분위기로 변해가는 듯하다. 우리 부부 역시 어제 미리 몇 가지 전을 부쳐두었기에, 오늘은 가벼운 발걸음으로 나설 수 있었다.안내데스크에 물어보니 해설 프로그램은 하루 세 번(오전 10시 30분, 오후 1시, 3시) 진행되고 있었다. 해설 시간을 기다리며 입구에 있는 역사문화관으로 먼저 발길을 옮겼다. 왕릉을 둘러보기 전 미리 역사적 배경을 익히기 위해서였다.조선 왕릉은 한양 도성 궁궐에서 10리 밖, 100리 이내의 명당에 조성하는 것이 원칙이다. 서오릉은 '서쪽에 있는 다섯 기의 능'이라는 뜻으로, 구리 동구릉 다음으로 규모가 큰 조선 왕실의 능역이다. 전체 면적이 축구장 262배 크기에 달한다.세조의 맏아들 의경세자(추존 덕종)의 무덤(경릉)을 시작으로 창릉, 순창원, 익릉, 명릉, 홍릉이 차례로 조성되었다. 1970년대에는 영빈 이씨의 '수경원'과 희빈 장씨의 '대빈묘'가 이장되면서, 현재 5릉, 2원, 1묘라는 독특한 구조를 갖추게 되었다. 신분에 따라 능, 원, 묘로 나뉘는 조선 왕실 무덤의 형태와 변천사를 한곳에서 한눈에 비교할 수 있다는 점에서 서오릉은 살아있는 역사 박물관 그 자체였다.해설 시간을 기다리는 동안 멀리 떨어진 창릉과 홍릉을 먼저 둘러보기로 했다. 하지만 넓은 능역에 경사까지 높아 바쁘게 움직였음에도 해설 시작 시간에 조금 늦고 말았다.그래도 해설사님을 따라 숙종과 인현왕후, 인원왕후가 모셔진 명릉(明陵)에서 서오릉에 대한 해설을 들었다. 명릉은 하나의 정자각 뒤로 두 언덕에 봉분이 나뉜 '동원이강릉' 형태다. 숙종 곁에 모셔지길 원했던 인원왕후는 자리가 마땅치 않아 조금 떨어진 서쪽 언덕에 홀로 모셔졌다고 한다. 여담으로 숙종의 능침에는 생전 아꼈던 고양이 '금손'이 함께 묻혀있다는 이야기도 전해져 마음을 아련하게 했다.또한 명릉은 숙종의 명에 따라 석물의 크기를 줄이고 간소화하여 친근하고 사실적인 느낌을 주는 것이 특징이다. 그 외에도 둘러본 왕릉마다 저마다의 사연이 서려 있었다.익릉(翼陵)은 숙종의 첫 번째 왕비 인경왕후의 능으로, 서오릉에서 가장 높은 곳에 있다. 높낮이차를 극복하기 위해 참도(향로·어로)에 계단을 두었고, 서오릉에서 유일하게 정자각 양옆에 익랑을 둔 8칸 구조를 자랑한다.홍릉(弘陵)은 영조가 훗날 자신이 묻힐 자리를 비워두고 첫째 왕비 정성왕후의 봉분을 조성했으나, 영조 사후 동구릉(원릉)으로 능지가 정해지면서 옆자리가 휑하게 빈 채로 남아있다. 생전에도, 사후에도 외로움이 감도는 듯해 안타까움을 자아냈다.경릉(敬陵)은 추존 덕종과 소혜왕후(인수대비)의 능이다. 원래 세자 신분으로 죽은 덕종의 무덤이 먼저 간소하게 만들어진 후, 나중에 죽은 인수대비의 능이 왕릉 격으로 화려하게 만들어졌다. 이 때문에 정자각에서 바라볼 때 일반적인 조선 왕릉(왼쪽 왕, 오른쪽 왕비)과 달리 오른쪽(동쪽)에 왕(덕종), 왼쪽(서쪽)에 왕비(소혜왕후)가 위치하여 '우상좌하' 법도와 반대로 배치된 유일한 능이다.창릉(昌陵)은 예종과 안순왕후의 능으로, 봉분 주위에 병풍석을 두른 서오릉 내 유일한 능이다. 진입로가 오솔길처럼 곡선으로 이어져 있어 시각적 조형미가 빼어났다.능 외에도 임진왜란 때 시신을 잃어 신주만 모신 순회세자의 순창원, 연세대 경내에서 옮겨온 사도세자 생모 영빈 이씨의 수경원, 그리고 뒤편의 큰 바위를 뚫고 참나무가 자라나 희빈 장씨의 거센 기운을 누르고 있다는 전설을 품은 대빈묘까지, 발길 닿는 곳마다 조선왕조 500년의 애환이 깃들어 있었다.해설을 마치고 돌아 나오는 길, 아쉬운 마음에 다시 역사문화관으로 향했다. 다행히 그곳의 안내 직원분이 30분 동안 왕릉에 담긴 역사와 야사를 흥미진진하게 설명해 주셨다. 친절하게 챙겨주신 자료집들은 앞으로의 버킷리스트 완주에 든든한 이정표가 되어줄 것 같다.어느덧 걸음 수가 만 오천 보를 넘어서며 다리가 아파오기 시작했다. 연속 탐방은 무리라 판단되어 서삼릉은 내일 가까이 사는 시동생네 가족과 함께 가기로 계획을 수정했다.갈참나무와 소나무가 울창하게 우거진 서오릉 숲길을 걸어 나오며 깊게 숨을 쉬어보았다. 약 55만 평 크기의 이 푸른 숲은 조선 시대부터 엄격히 관리되어 오늘날 우리에게 휴식을 선사하는 생태계의 보고다.비록 몸은 고되고 다리는 후들거렸지만, 가슴속만큼은 왕릉 숲이 준 청량함과 역사문화관 안내원분의 따뜻한 친절로 충만하게 채워졌다. 명절의 풍경은 시대를 따라 변해가지만, 사랑하는 사람과 함께 고적한 역사 숲길을 거닐며 나누는 담소야말로 이 시대가 주는 가장 풍요로운 한가위 선물이 아닐까. 우리 부부의 왕릉 유람기는 가을을 따라 앞으로도 기분 좋게 계속될 것이다.