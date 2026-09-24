북한군 포로 2명 한국 입국, 국힘 내부서도 온도차

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우크라이나에서 생포됐던 북한군 포로 2명의 한국 입국을 두고 국민의힘 주진우·유용원 의원이 24일 각각 소셜미디어에 입장을 밝혔다. 두 사람 모두 정부 대응에 아쉬움을 표했지만, 비판 수위와 초점에서는 결이 달랐다.주진우 의원은 이날 자신의 소셜미디어(X)에 글을 올려 정부의 안보·대북 정책 전반을 강하게 비판했다. 주 의원은 "북한 지뢰 공격에 북한 군인 먼저 챙겨, 대한민국은 안보 무정부상태"라는 제목의 글에서 "우크라이나 정부와 모종의 협상을 통해 북한군 2명을 한국으로 데려왔다"며 "북한군 지뢰에 우리 장병이 희생됐는데 지금이 그럴 때인가"라고 밝혔다.<로이터통신>에 따르면, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 23일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔본부에서 열린 제81차 유엔총회 연설에서 우크라이나가 생포한 북한군 포로 2명을 최근 한국으로 보냈다고 밝혔다. 이들은 지난해 1월 러시아 쿠르스크 지역에서 우크라이나군에 생포된 북한군으로, 유용원 의원은 이날 기자들에게 이들이 지난 주말 우크라이나를 떠나 제3국을 경유해 3~4일 전 한국에 입국했다고 전했다.앞서 지난 21일에는 경기 파주·연천 일대를 관할하는 육군 25사단 관할 서부전선 비무장지대(DMZ)에서 수색 작전 중이던 군 간부 3명이 원인 불명의 폭발로 부상하는 사고가 발생했다. 유 의원 등은 이 폭발이 북한군이 군사분계선(MDL) 이남에 조성한 지뢰지대에서 비롯됐을 가능성을 제기했으며, 합동참모본부도 관련 가능성을 유엔군사령부와 협의 중인 것으로 전해졌다. 주 의원의 비판은 이 사고 직후 정부가 북한군 포로의 한국 이송 절차를 진행한 데 대해 시점이 부적절하다는 취지로 해석된다.주 의원은 이어 정동영 통일부 장관이 북한에 6700억원, 추미애 지사가 북한 영유아 지원에 1500억원 규모의 지원을 검토하고 있고, 이재명 대통령은 유엔 대북제재 해제를 추진하려 한다고 주장했다. 그러면서 "대한민국은 현재 안보 무정부상태"라며 "국군통수권을 스스로 포기했다면 대통령 자리에서 내려와야 한다"고 날을 세웠다.반면 유용원 의원은 같은 날 페이스북에 별도의 글을 올려 두 포로의 입국 자체는 환영한다는 입장을 밝혔다. 유 의원은 "자유를 선택한 두 북한군 포로의 대한민국행을 진심으로 환영한다"며 "참혹한 전장에서 생사고비를 넘기고 자신의 의지로 자유를 선택한 두 청년의 용기 있는 결단에 깊은 존중과 응원의 마음을 전한다"고 밝혔다. 그는 협조한 우크라이나 정부와 우리 정보당국의 노력에도 감사를 표했다.다만 그는 "두 청년의 대한민국행이라는 중대한 사안이 우리 정부의 공식 발표가 아닌 젤렌스키 대통령의 입을 통해 먼저 세간에 알려지게 됐다"며 "주권국가로서, 그리고 이들을 포용하고 보호하는 주체로서 우리 정부가 조금 더 주도적이고 적극적인 자세로 임했어야 한다"고 지적했다.유 의원은 지난해 2월 개인 자격으로 우크라이나를 방문해 이들 포로 2명을 직접 면담했다고 밝히며, 이후 정부에 이들의 자유의사를 존중한 적극적 송환 협상을 지속적으로 촉구해왔다고 전했다.그는 또 젤렌스키 대통령이 유엔총회 연설에서 김정은 북한 국무위원장이 청년들을 화폐처럼 거래하고 있다고 지적한 점을 언급하며 "북한은 청년들의 목숨을 대가로 러시아의 최신 군사기술을 도입해 무기체계를 고도화하고 있다"고 강조했다. 그러면서 "이제 가장 시급한 과제는 두 청년이 우리 사회에 안정적으로 정착하도록 돕는 일"이라며 정부에 국가 차원의 보호와 지원을 당부했다.같은 날 나온 두 의원의 글은 모두 정부 대응에 아쉬움을 드러냈다는 공통점이 있지만, 방점은 서로 달랐다. 주 의원은 대북 지원·제재 해제 추진 등 정책 방향 자체를 문제 삼으며 "안보 무정부상태", 대통령 사퇴 요구까지 거론하는 초강경 비판을 폈다. 반면 유 의원은 포로 2명의 입국 자체는 반기면서, 정부가 이를 직접 공식 발표하지 않고 젤렌스키 대통령의 발언을 통해 먼저 알려지게 된 소통·대응 방식에 대해서만 절제된 아쉬움을 표하는 데 그쳤다.