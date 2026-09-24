콘크리트 외벽 기어오른 청개구리가 준 깨달음

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"도대체 저 꼭대기엔 뭐가 있다고 저리 악착같이 매달려 있을까."
아득하게 솟은 밋밋한 콘크리트 외벽 한가운데, 연두색 점 하나가 위태롭게 붙어 있었다. 떨어지지 않으려 안간힘을 쓰며 네 발을 쫙 벌린 채 벽에 밀착한 녀석. 조그만 청개구리 한 마리였다. 중력을 거스르며 허공에 매달린 그 작은 생명을 올려다보는 순간, 알 수 없는 먹먹함이 가슴 한구석을 치고 올라왔다.
풍요를 등진 무모한 등반
시선을 아래로 돌리면 고개 숙인 벼들이 누렇게 익어가는 풍요로운 황금들녘이 펼쳐져 있었다. 벌레도 많고 숨기에도 좋은 저 아늑하고 넉넉한 터전을 지척에 두고, 녀석은 왜 이 삭막한 건물 외벽을 타기로 결심한 것일까.
어쩌면 길을 잃었을지도 모르고, 천적을 피해 엉겁결에 뛰어오른 길이 이 험난한 수직의 벽이었을지도 모른다. 이유가 무엇이든 녀석은 지금 생사를 건 등반을 하고 있었다. 매끄러운 외벽에는 발을 딛고 쉴 만한 작은 틈새조차 보이지 않았다.
그 위태로운 뜀박질을 밑에서 지켜보고만 있을 수가 없었다. 나는 서둘러 건물 안으로 들어가 계단을 오르기 시작했다.
헐떡이는 숨, 옥상으로 향하는 길
적막한 계단을 두 칸씩 밟고 오르며 숨이 턱 끝까지 차올랐다. 어쩌면 나의 삶도 저 청개구리와 크게 다르지 않다는 생각이 들었다. 어디로 향하는지, 이 계단 끝에 과연 내가 원하는 안식이 있는지 확신조차 못한 채 그저 뒤처지지 않기 위해 발버둥 치며 살아온 날들이었다.
숨을 헐떡이며 마침내 넓고 회색빛이 도는 옥상에 다다랐다. 탁 트인 하늘 아래 기둥들이 서 있는 옥상 난간 너머로 고개를 쑥 내밀어 아래를 살폈다.
"제발 떨어지지만 말아라."
속으로 작은 기도를 읊조리며 벽면을 훑었다. 한참을 두리번거린 끝에, 마침내 옥상 난간 가까이 턱밑까지 올라온 연두색 몸뚱이를 발견했다. 녀석은 회색 페인트가 칠해진 벽면에 딱 달라붙어 거친 숨을 고르고 있었다.
아이고, 이 미련한 놈아
"아이고, 이 미련한 놈아. 도대체 여기까지 왜 기어 올라온 겨."
나도 모르게 투박한 혼잣말이 입 밖으로 튀어나왔다. 녀석은 대답 대신 목 밑을 풍선처럼 부풀렸다 식히기를 반복하며 가쁜 숨을 내쉬고 있었다. 그저 살아남기 위해, 떨어지지 않기 위해 젖 먹던 힘까지 쥐어짜 낸 흔적이 그 작은 턱밑의 떨림에 고스란히 담겨 있었다.
마침내 화강암으로 된 옥상 난간 턱에 안착한 청개구리는 뒷다리를 잔뜩 웅크린 채 미동도 하지 않았다. 녀석의 짙은 녹색 등짝을 가만히 내려다보는데, 묘하게도 그 작은 뒷모습에서 내 아버지의 굽은 등, 그리고 명절을 앞두고도 쉬지 못하고 일터로 향해야 했던 수많은 우리네 이웃들의 피곤한 어깨가 겹쳐 보였다.
수직의 벽 앞에서 버티고 선 우리들
풍요와 휴식을 말하는 추석 연휴의 첫날. 하지만 세상 모두가 그 넉넉함을 누리는 것은 아니다. 누군가에게는 가족이라는 이름이 무거운 책임감의 벽이 되고, 누군가에게는 당장 내일의 생계를 걱정해야 하는 팍팍한 경제적 장벽이 된다.
우리는 저마다 눈에 보이지 않는 거대한 수직의 벽에 매달려 살아간다. 쉴 곳 없는 그 차가운 벽면에서 미끄러지지 않기 위해 안간힘을 쓰며 하루하루를 버텨낸다. 왜 이 험난한 길에 들어섰는지 후회할 겨를도 없이, 그저 추락하지 않기 위해 위로, 더 위로 기어오를 뿐이다. 저 미련하고 작은 청개구리처럼 말이다.
한참을 쪼그려 앉아 녀석과 말 없는 대화를 나누었다.
"그래, 여기까지 올라오느라 참 애썼다. 징하게도 고생했어."
세상 모든 버텨내는 생명은 그 자체로 눈물겹고 숭고하다. 옥상 바닥의 서늘한 기운을 빌려 녀석이 충분히 땀을 식히기를 바랐다. 그리고 다시 안전하게 저 아래 풍요로운 들녘으로 내려가는 길을 찾을 수 있기를. 팍팍한 벽에 매달려 숨을 헐떡이는 우리 모두에게도, 이 며칠 간의 짧은 명절이 작은 난간 위에서의 달콤한 휴식이 되기를 간절히 빌어본다.