콘크리트 외벽 기어오른 청개구리가 준 깨달음

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큰사진보기 ▲건물 외벽을 기어 오르고 있는 청개구리 한마리를 보고 있었다. ⓒ 김지영 관련사진보기

"​도대체 저 꼭대기엔 뭐가 있다고 저리 악착같이 매달려 있을까."

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큰사진보기 ▲청개구리를 만나기 위해 창밖으로 빛이 스며드는 차가운 화강암 계단을 오르고 있다. ⓒ 김지영 관련사진보기

"제발 떨어지지만 말아라."

큰사진보기 ▲회색 옥상 바닥에 웅크려 가쁜 숨을 고르는 청개구리 ⓒ 김지영 관련사진보기

"아이고, 이 미련한 놈아. 도대체 여기까지 왜 기어 올라온 겨."

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큰사진보기 ▲등반을 마치고 대리석 턱 위에 주저앉은 청개구리의 뒷모습 ⓒ 김지영 관련사진보기

"그래, 여기까지 올라오느라 참 애썼다. 징하게도 고생했어."

큰사진보기 ▲청개구리가 살고있는 노랗게 익어 고개 숙인 황금들녘 ⓒ 김지영 관련사진보기

​아득하게 솟은 밋밋한 콘크리트 외벽 한가운데, 연두색 점 하나가 위태롭게 붙어 있었다. 떨어지지 않으려 안간힘을 쓰며 네 발을 쫙 벌린 채 벽에 밀착한 녀석. 조그만 청개구리 한 마리였다. 중력을 거스르며 허공에 매달린 그 작은 생명을 올려다보는 순간, 알 수 없는 먹먹함이 가슴 한구석을 치고 올라왔다.​시선을 아래로 돌리면 고개 숙인 벼들이 누렇게 익어가는 풍요로운 황금들녘이 펼쳐져 있었다. 벌레도 많고 숨기에도 좋은 저 아늑하고 넉넉한 터전을 지척에 두고, 녀석은 왜 이 삭막한 건물 외벽을 타기로 결심한 것일까.​어쩌면 길을 잃었을지도 모르고, 천적을 피해 엉겁결에 뛰어오른 길이 이 험난한 수직의 벽이었을지도 모른다. 이유가 무엇이든 녀석은 지금 생사를 건 등반을 하고 있었다. 매끄러운 외벽에는 발을 딛고 쉴 만한 작은 틈새조차 보이지 않았다.​그 위태로운 뜀박질을 밑에서 지켜보고만 있을 수가 없었다. 나는 서둘러 건물 안으로 들어가 계단을 오르기 시작했다.​적막한 계단을 두 칸씩 밟고 오르며 숨이 턱 끝까지 차올랐다. 어쩌면 나의 삶도 저 청개구리와 크게 다르지 않다는 생각이 들었다. 어디로 향하는지, 이 계단 끝에 과연 내가 원하는 안식이 있는지 확신조차 못한 채 그저 뒤처지지 않기 위해 발버둥 치며 살아온 날들이었다.​숨을 헐떡이며 마침내 넓고 회색빛이 도는 옥상에 다다랐다. 탁 트인 하늘 아래 기둥들이 서 있는 옥상 난간 너머로 고개를 쑥 내밀어 아래를 살폈다.​속으로 작은 기도를 읊조리며 벽면을 훑었다. 한참을 두리번거린 끝에, 마침내 옥상 난간 가까이 턱밑까지 올라온 연두색 몸뚱이를 발견했다. 녀석은 회색 페인트가 칠해진 벽면에 딱 달라붙어 거친 숨을 고르고 있었다.나도 모르게 투박한 혼잣말이 입 밖으로 튀어나왔다. 녀석은 대답 대신 목 밑을 풍선처럼 부풀렸다 식히기를 반복하며 가쁜 숨을 내쉬고 있었다. 그저 살아남기 위해, 떨어지지 않기 위해 젖 먹던 힘까지 쥐어짜 낸 흔적이 그 작은 턱밑의 떨림에 고스란히 담겨 있었다.​마침내 화강암으로 된 옥상 난간 턱에 안착한 청개구리는 뒷다리를 잔뜩 웅크린 채 미동도 하지 않았다. 녀석의 짙은 녹색 등짝을 가만히 내려다보는데, 묘하게도 그 작은 뒷모습에서 내 아버지의 굽은 등, 그리고 명절을 앞두고도 쉬지 못하고 일터로 향해야 했던 수많은 우리네 이웃들의 피곤한 어깨가 겹쳐 보였다.​풍요와 휴식을 말하는 추석 연휴의 첫날. 하지만 세상 모두가 그 넉넉함을 누리는 것은 아니다. 누군가에게는 가족이라는 이름이 무거운 책임감의 벽이 되고, 누군가에게는 당장 내일의 생계를 걱정해야 하는 팍팍한 경제적 장벽이 된다.​우리는 저마다 눈에 보이지 않는 거대한 수직의 벽에 매달려 살아간다. 쉴 곳 없는 그 차가운 벽면에서 미끄러지지 않기 위해 안간힘을 쓰며 하루하루를 버텨낸다. 왜 이 험난한 길에 들어섰는지 후회할 겨를도 없이, 그저 추락하지 않기 위해 위로, 더 위로 기어오를 뿐이다. 저 미련하고 작은 청개구리처럼 말이다.​한참을 쪼그려 앉아 녀석과 말 없는 대화를 나누었다.​세상 모든 버텨내는 생명은 그 자체로 눈물겹고 숭고하다. 옥상 바닥의 서늘한 기운을 빌려 녀석이 충분히 땀을 식히기를 바랐다. 그리고 다시 안전하게 저 아래 풍요로운 들녘으로 내려가는 길을 찾을 수 있기를. 팍팍한 벽에 매달려 숨을 헐떡이는 우리 모두에게도, 이 며칠 간의 짧은 명절이 작은 난간 위에서의 달콤한 휴식이 되기를 간절히 빌어본다.